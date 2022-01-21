УКР
Медзаклади будуть забезпечені киснем у разі стрімкого зростання потреби, - МОЗ

Для забезпечення потреби у кисні лише у 2021 році Уряд виділив регіонам 1 млрд 654 млн грн. Зокрема, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ. 

"Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій, на кінець року – вже 92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за кошти субвенції та наразі монтуються в лікарнях.

Окрім того, ДП "Медичні закупівлі" придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх встановлення заплановане на січень-лютий цього року", - підкреслюється у повідомленні. 

У Мінздоров'я відзначають, що на сьогодні в Україні працює 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже проведено спеціальні перемовини. Наразі МОЗ отримало підтвердження швидкого постачання кисню в лікарні у разі стрімкого зростання потреб. Для цього підприємства вже почали формувати резерви кисню у сховищах.

"Під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок у 547 закладах охорони здоров’я. Наразі наші можливості дозволяють забезпечити не меншу кількість", - резюмували в МОЗ.

Тож не скажуть, що не будуть забезпечені.
Будуть. Але якось.
21.01.2022 11:04 Відповісти
Кто нить читал где нить о героической борьбе за кислород в Израиле...или Германии...???
Нет?? Ну тогда жду песТни от ваксов...о том что уровень медицины ну никак не связан со смертностью....а только вакцины всемогущие помогают...
21.01.2022 11:18 Відповісти
 
 