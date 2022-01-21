УКР
7 134 32

Росія перекидає в ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.

Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів.

Крім того, у ГУР повідомили, що для комплектування особовим складом підрозділів противника через розгорнуту на території РФ мережу вербувальних центрів здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованому Донбасі стався витік хімікатів, це може стати приводом для вторгнення Росії, - розвідка

армія рф (18477) розвідка (3915) Донбас (22360)
+3
у листопаді 2021 категорично відмовився проводити засідання рнбо по цьому поводу..
з тих пір це питання под "табу" ..
офіціальна позиція зеленського та його шобли - як у страуса, раком и мордою в пісок:
"то всьо фейки Западу, ніякого наступу расея не планує!"(с)зеленський
21.01.2022 11:50 Відповісти
+2
Це уже дуже серйозно. На ці САУ, танки повісять прапори "ДНР" і "ЛНР", обстріляють самі їх позиції і підуть розповсюджувати "русский мир" далі і головне пробити шлях до води, щоб пустити в окупований Крим.
21.01.2022 11:35 Відповісти
+2
Это не вторжение, или это не считается? Потом Пуйло заявит, это не мы пошли войной, это доблестные аппалченцы отвоевывают свою землю.
21.01.2022 11:55 Відповісти
Уровень фекалий от Парашки поднимается.
21.01.2022 11:34 Відповісти
Це уже дуже серйозно. На ці САУ, танки повісять прапори "ДНР" і "ЛНР", обстріляють самі їх позиції і підуть розповсюджувати "русский мир" далі і головне пробити шлях до води, щоб пустити в окупований Крим.
21.01.2022 11:35 Відповісти
да, пару танков и пару САУ и с десяток иванов-наркоманов - "це дуже серйозно"...
p.s. если ты уже наложил кучу больше, чем больной динозавр в парке юрского периода то хоть при себе это держи, не вываливай в массы.
21.01.2022 11:40 Відповісти
мастурбация и битье головой об стенку у Парашки выходит на высший пик...интересно где раньше упадет.... внизу или вверху или одновременно и там и там..????
показати весь коментар
Скільки говорити, не пишіть про себе хто і яку купу навалив. Пишу я для дорослих, а не тих хто до уього часу тицяє маминим пальчиком в ігри і кому ще мама підмиває коки. На окупованій території танків навіть більше чим в нас. Московити підганяють все нове і нове озброєння і для "кримського коридору" вони якраз підуть під прапорами "ДНР", "ЛНР", а можливо навіть з території Білорусі під їх прапорами. Рано чи пізно, а це вони зроблять і я це пишу не для того, щоб кого лякати, а для того, що це можливо. Сцикун московвія може тільки під виглядом когось, в темряві і верещати, коли його зловлять і почнуть виховання кулаками. Я особисто не злякався, а спокійно чекаю на ту сволоту і як всі українці(не малороси) буду їх зустрічати.
21.01.2022 12:24 Відповісти
да ты прям капитан очевидность, а то мы здесь все сидим в невединии и вот пришел ты и начал всех поучать, чтобы мы без тебя делали? Хватит уже ссаться и разгонять панику, именно это и делает хулио всеми средствами и методами, именно этого он и добивается, а такие как ты за деньги или за отсутсвия мозгов - подыгрывают ему, дабы испуганный народ и наш глав-очкодав пошли на любые уступки начитавшись ужасов. Ещё раз, возрастной ты наш, не пиши ерунду и готовься, елси уж ты такой смелый, как сам пишешь - спокойно, без истерик.
показати весь коментар
знакомая риторика, где то я слышал подобное. ааааааааа это зелень нам говорило -не паникуйте, не скупайте гречку, а само поехало в Польшу на лыжах кататься.
показати весь коментар
знакомая риторика это запугивать людей со всех ящиков, прочти новость и не пеши ерунды, одно дело если бы написали, что раха стягивает дивизионы всего и вся и оно уже стоит на готове, а зедсь речь о паре самоходок и пару танков. Не ссы
показати весь коментар
а в рнбо пресслужба это тоже передала, или только для нас инфо?
показати весь коментар
у листопаді 2021 категорично відмовився проводити засідання рнбо по цьому поводу..
з тих пір це питання под "табу" ..
офіціальна позиція зеленського та його шобли - як у страуса, раком и мордою в пісок:
"то всьо фейки Западу, ніякого наступу расея не планує!"(с)зеленський
21.01.2022 11:50 Відповісти
у листопаді 2021 зеленський категорично відмовився проводити засідання рнбо по цьому поводу..
21.01.2022 11:51 Відповісти
https://www.facebook.com/678864536/videos/1525683551136226/ Про Німеччину і зброю для України.
21.01.2022 11:41 Відповісти
Подобные сообщения ГУР МО публикует регулярно.
У меня вопрос: А в чем проблема снять это все на видео?
Дураку же понятно, что реакция РФ будет стандартной: "Вывсёврете".
показати весь коментар
попросить руских фашиков пропустить наших разведчиков с видеокамерой поснимать их нефтебазы и арсенал?)
показати весь коментар
Интересное у тебя представление о работе разведки. Вы так все в детском саду считаете или может у взрослых спросите?
показати весь коментар
а что ты хотел этими видео доказать рашарейху? они все равно заявят "вы все врете", тем более наша разведка не скажет есть ли фото/видео подтверждение или нет по вполне понятным причинам
показати весь коментар
Я же просил взрослых позвать. Они бы тебе объяснили разницу между "сказать" и "предоставить видеоподтверждение".
показати весь коментар
Війна в Україні призведе до кризи на світових ринках продовольства,так як країна є топ експортером олійних та зернових культур,бойові дії можуть пошкодити інфраструктуру та завадити посівній.Крім того цінові шоки у країнах що розвиваються викликають масштабну дестабілізацію, наслідком якої буде збільшення потоків мігрантів до розвинутих країн,зокрема до Європейського союзу.
показати весь коментар
А ты думаешь тут будет Сталинград? Сомневаюсь , однако.
показати весь коментар
цены на агрохимию и посевмат уже космические, еще сюда постоянно растущие цены на ДТ и посевная будет крайне дорогостоящим мероприятием, мелкие фермаре не все смогут перекредитоваться, что б поставить "олл ин" на возможный будущий мегоурожай, что б отбить вложенное. А с боевыми действиями поставки солярки из раши и белораши могут быть просто остановленны, это 50% всего дизеля в стране. В этом случае цена литра в опте может быть даже не 50 грн/л., а представь если надо на год 200 тон?
показати весь коментар
Это не вторжение, или это не считается? Потом Пуйло заявит, это не мы пошли войной, это доблестные аппалченцы отвоевывают свою землю.
показати весь коментар
Он (Владімір...) выдвинул лозунг: превратить войну империалистическую в войну гражданскую.
показати весь коментар
Ю-ля! Ю-ля!
показати весь коментар
Максимум на что Х***ло способное ето захватить Мариуполь, отрезать Украину от азовского моря и пробить коридор на крым. Ну может еще постарается на приднестровье пробить дорогу чтобы окружить Украину со всех сторон. Остается только загадкой каким образом росийская группировка в придестровье в полном окружении существует уже два десятилетия. Хотя какая тут загадка. Украина и Молдова сами подкармливают окупантов. Пора пожинать плоды.
показати весь коментар
Ну и хорошо!!!! Потом этих бойцов на работу и не выгонишь!!! Пусть тренируются!!!!
показати весь коментар
показати весь коментар
Так Байден сказал что за вторгненя ацкие санкции будут? Или перебросить танки в соседнюю страну это не вторгненя?
Кто то брешет, или Байден или розвидка.
21.01.2022 13:16 Відповісти
Кому ти більше довіряєш - Байдену, чи Зєлєнскаму?
21.01.2022 13:28 Відповісти
Чего же вы, разведка, не подорвали, к чёртовой матери, эти 7000 тонн дизеля? Или только считать умеете?
показати весь коментар
