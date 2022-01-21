Росія перекидає в ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців, - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові можливості оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у фейсбуці.
Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів.
Крім того, у ГУР повідомили, що для комплектування особовим складом підрозділів противника через розгорнуту на території РФ мережу вербувальних центрів здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.
p.s. если ты уже наложил кучу больше, чем больной динозавр в парке юрского периода то хоть при себе это держи, не вываливай в массы.
з тих пір це питання под "табу" ..
офіціальна позиція зеленського та його шобли - як у страуса, раком и мордою в пісок:
"то всьо фейки Западу, ніякого наступу расея не планує!"(с)зеленський
У меня вопрос: А в чем проблема снять это все на видео?
Дураку же понятно, что реакция РФ будет стандартной: "Вывсёврете".
Кто то брешет, или Байден или розвидка.