Россия перебрасывает в ОРДЛО танки, САУ, боеприпасы и наемников, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в фейсбук.

В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, в ГУР сообщили, что для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров осуществляется активный набор наемников, направляемых на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.

