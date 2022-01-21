РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11959 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
7 134 32

Россия перебрасывает в ОРДЛО танки, САУ, боеприпасы и наемников, - разведка

Россия перебрасывает в ОРДЛО танки, САУ, боеприпасы и наемников, - разведка

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в фейсбук.

В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, в ГУР сообщили, что для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров осуществляется активный набор наемников, направляемых на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерии на оккупированном Донбассе, - разведка

Россия перебрасывает в ОРДЛО танки, САУ, боеприпасы и наемников, - разведка 01

Автор: 

армия РФ (20331) разведка (4220) Донбасс (26960)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
у листопаді 2021 категорично відмовився проводити засідання рнбо по цьому поводу..
з тих пір це питання под "табу" ..
офіціальна позиція зеленського та його шобли - як у страуса, раком и мордою в пісок:
"то всьо фейки Западу, ніякого наступу расея не планує!"(с)зеленський
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
+2
Це уже дуже серйозно. На ці САУ, танки повісять прапори "ДНР" і "ЛНР", обстріляють самі їх позиції і підуть розповсюджувати "русский мир" далі і головне пробити шлях до води, щоб пустити в окупований Крим.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:35 Ответить
+2
Это не вторжение, или это не считается? Потом Пуйло заявит, это не мы пошли войной, это доблестные аппалченцы отвоевывают свою землю.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уровень фекалий от Парашки поднимается.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:34 Ответить
Це уже дуже серйозно. На ці САУ, танки повісять прапори "ДНР" і "ЛНР", обстріляють самі їх позиції і підуть розповсюджувати "русский мир" далі і головне пробити шлях до води, щоб пустити в окупований Крим.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:35 Ответить
да, пару танков и пару САУ и с десяток иванов-наркоманов - "це дуже серйозно"...
p.s. если ты уже наложил кучу больше, чем больной динозавр в парке юрского периода то хоть при себе это держи, не вываливай в массы.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:40 Ответить
мастурбация и битье головой об стенку у Парашки выходит на высший пик...интересно где раньше упадет.... внизу или вверху или одновременно и там и там..????
показать весь комментарий
21.01.2022 11:42 Ответить
Скільки говорити, не пишіть про себе хто і яку купу навалив. Пишу я для дорослих, а не тих хто до уього часу тицяє маминим пальчиком в ігри і кому ще мама підмиває коки. На окупованій території танків навіть більше чим в нас. Московити підганяють все нове і нове озброєння і для "кримського коридору" вони якраз підуть під прапорами "ДНР", "ЛНР", а можливо навіть з території Білорусі під їх прапорами. Рано чи пізно, а це вони зроблять і я це пишу не для того, щоб кого лякати, а для того, що це можливо. Сцикун московвія може тільки під виглядом когось, в темряві і верещати, коли його зловлять і почнуть виховання кулаками. Я особисто не злякався, а спокійно чекаю на ту сволоту і як всі українці(не малороси) буду їх зустрічати.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:24 Ответить
да ты прям капитан очевидность, а то мы здесь все сидим в невединии и вот пришел ты и начал всех поучать, чтобы мы без тебя делали? Хватит уже ссаться и разгонять панику, именно это и делает хулио всеми средствами и методами, именно этого он и добивается, а такие как ты за деньги или за отсутсвия мозгов - подыгрывают ему, дабы испуганный народ и наш глав-очкодав пошли на любые уступки начитавшись ужасов. Ещё раз, возрастной ты наш, не пиши ерунду и готовься, елси уж ты такой смелый, как сам пишешь - спокойно, без истерик.
показать весь комментарий
22.01.2022 01:23 Ответить
знакомая риторика, где то я слышал подобное. ааааааааа это зелень нам говорило -не паникуйте, не скупайте гречку, а само поехало в Польшу на лыжах кататься.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:38 Ответить
знакомая риторика это запугивать людей со всех ящиков, прочти новость и не пеши ерунды, одно дело если бы написали, что раха стягивает дивизионы всего и вся и оно уже стоит на готове, а зедсь речь о паре самоходок и пару танков. Не ссы
показать весь комментарий
22.01.2022 01:20 Ответить
а в рнбо пресслужба это тоже передала, или только для нас инфо?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:36 Ответить
у листопаді 2021 категорично відмовився проводити засідання рнбо по цьому поводу..
з тих пір це питання под "табу" ..
офіціальна позиція зеленського та його шобли - як у страуса, раком и мордою в пісок:
"то всьо фейки Западу, ніякого наступу расея не планує!"(с)зеленський
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
у листопаді 2021 зеленський категорично відмовився проводити засідання рнбо по цьому поводу..
показать весь комментарий
21.01.2022 11:51 Ответить
https://www.facebook.com/678864536/videos/1525683551136226/ Про Німеччину і зброю для України.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:41 Ответить
Подобные сообщения ГУР МО публикует регулярно.
У меня вопрос: А в чем проблема снять это все на видео?
Дураку же понятно, что реакция РФ будет стандартной: "Вывсёврете".
показать весь комментарий
21.01.2022 11:42 Ответить
попросить руских фашиков пропустить наших разведчиков с видеокамерой поснимать их нефтебазы и арсенал?)
показать весь комментарий
21.01.2022 14:31 Ответить
Интересное у тебя представление о работе разведки. Вы так все в детском саду считаете или может у взрослых спросите?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:32 Ответить
а что ты хотел этими видео доказать рашарейху? они все равно заявят "вы все врете", тем более наша разведка не скажет есть ли фото/видео подтверждение или нет по вполне понятным причинам
показать весь комментарий
21.01.2022 15:37 Ответить
Я же просил взрослых позвать. Они бы тебе объяснили разницу между "сказать" и "предоставить видеоподтверждение".
показать весь комментарий
21.01.2022 15:52 Ответить
Війна в Україні призведе до кризи на світових ринках продовольства,так як країна є топ експортером олійних та зернових культур,бойові дії можуть пошкодити інфраструктуру та завадити посівній.Крім того цінові шоки у країнах що розвиваються викликають масштабну дестабілізацію, наслідком якої буде збільшення потоків мігрантів до розвинутих країн,зокрема до Європейського союзу.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
А ты думаешь тут будет Сталинград? Сомневаюсь , однако.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:22 Ответить
цены на агрохимию и посевмат уже космические, еще сюда постоянно растущие цены на ДТ и посевная будет крайне дорогостоящим мероприятием, мелкие фермаре не все смогут перекредитоваться, что б поставить "олл ин" на возможный будущий мегоурожай, что б отбить вложенное. А с боевыми действиями поставки солярки из раши и белораши могут быть просто остановленны, это 50% всего дизеля в стране. В этом случае цена литра в опте может быть даже не 50 грн/л., а представь если надо на год 200 тон?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:36 Ответить
Это не вторжение, или это не считается? Потом Пуйло заявит, это не мы пошли войной, это доблестные аппалченцы отвоевывают свою землю.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
Он (Владімір...) выдвинул лозунг: превратить войну империалистическую в войну гражданскую.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:14 Ответить
Ю-ля! Ю-ля!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:12 Ответить
Максимум на что Х***ло способное ето захватить Мариуполь, отрезать Украину от азовского моря и пробить коридор на крым. Ну может еще постарается на приднестровье пробить дорогу чтобы окружить Украину со всех сторон. Остается только загадкой каким образом росийская группировка в придестровье в полном окружении существует уже два десятилетия. Хотя какая тут загадка. Украина и Молдова сами подкармливают окупантов. Пора пожинать плоды.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:16 Ответить
Ну и хорошо!!!! Потом этих бойцов на работу и не выгонишь!!! Пусть тренируются!!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:47 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 13:14 Ответить
Так Байден сказал что за вторгненя ацкие санкции будут? Или перебросить танки в соседнюю страну это не вторгненя?
Кто то брешет, или Байден или розвидка.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:16 Ответить
Кому ти більше довіряєш - Байдену, чи Зєлєнскаму?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:28 Ответить
Чего же вы, разведка, не подорвали, к чёртовой матери, эти 7000 тонн дизеля? Или только считать умеете?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:18 Ответить
 
 