Россия перебрасывает в ОРДЛО танки, САУ, боеприпасы и наемников, - разведка
Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в фейсбук.
В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
Кроме того, в ГУР сообщили, что для комплектования личным составом подразделений противника через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров осуществляется активный набор наемников, направляемых на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.
p.s. если ты уже наложил кучу больше, чем больной динозавр в парке юрского периода то хоть при себе это держи, не вываливай в массы.
з тих пір це питання под "табу" ..
офіціальна позиція зеленського та його шобли - як у страуса, раком и мордою в пісок:
"то всьо фейки Западу, ніякого наступу расея не планує!"(с)зеленський
У меня вопрос: А в чем проблема снять это все на видео?
Дураку же понятно, что реакция РФ будет стандартной: "Вывсёврете".
Кто то брешет, или Байден или розвидка.