Локдаунів, як у 2020 році, не планується, - Кузін
Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати жорстких локдаунів, як це було в 2020 році.
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується", - наголосив він.
За словами Кузіна, МОЗ стимулюватиме місцеві органи влади більш активно застосовувати вимоги "помаранчевої зони".
"Тому що помаранчева зона вона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади застосували превентивні профілактичні попереджувальні заходи, які не дозволять переходу області в червону зону. На жаль, те, що ми бачимо, що області доволі пасивно на неї реагують. Тобто вони побачили себе у помаранчевій зоні і просто очікують, поки опиняться в червоній", - пояснив головний санлікар.
Це убоге навіть не розуміє що відкрито попалило всю свою кантору! Кузя -тебе народ буде тримати на ланцюжку ,біля входу у кобінєт мінізтрів ,як вахтера у собачій будці. Щоб кожен бажаючий міг "розпитати "тебе про все.
Эта говорящая голова опять отожгла как скажут так и будет, скажет воз кузе раком стать,он и станет.
Если б оно что то знало вообще, что прислали - то и озвучил. Завтра правила игры перепишут - будет вещать другое.Ответственности один хрен нет.
Усіх таких майже миттєво записали в т.з. "антиваксерів", що є такою товстою маніпуляцією, котру й обговорювати не видається важливим.