Локдаунів, як у 2020 році, не планується, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати жорстких локдаунів, як це було в 2020 році.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується", - наголосив він.

За словами Кузіна, МОЗ стимулюватиме місцеві органи влади більш активно застосовувати вимоги "помаранчевої зони".

"Тому що помаранчева зона вона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади застосували превентивні профілактичні попереджувальні заходи, які не дозволять переходу області в червону зону. На жаль, те, що ми бачимо, що області доволі пасивно на неї реагують. Тобто вони побачили себе у помаранчевій зоні і просто очікують, поки опиняться в червоній", - пояснив головний санлікар.

показати весь коментар
21.01.2022 11:44 Відповісти
+3
Британія більше не вимагатиме носіння маски та наявність COVID-паспорту
https://greenpost.ua/news/brytaniya-bilshe-ne-vymagatyme-nosinnya-masky-ta-nayavnist-covid-pasportu-i42406

https://ru.euronews.com/2022/01/19/covid-wrap-tuesday-evening

Минздрав Израиля планирует отменить зеленый стандарт.
По мнению специалистов, эффективность разделения между привитыми и непривитыми сошла на нет.
Отмена зеленых паспортов обсуждается минздравом из-за того, что доля привитых среди зараженных "Омикроном" увеличивается, как и число госпитализированных среди них.
https://www.vesty.co.il/main/article/sycmhnepk
показати весь коментар
21.01.2022 12:28 Відповісти
+2
Эта говорящая голова опять отожгла как скажут так и будет, скажет воз кузе раком стать,он и станет.
Если б оно что то знало вообще, что прислали - то и озвучил. Завтра правила игры перепишут - будет вещать другое.Ответственности один хрен нет.
показати весь коментар
21.01.2022 11:51 Відповісти
Натомість, лайна буде до колін.
показати весь коментар
21.01.2022 19:51 Відповісти
Насміши Творця - розкажи про свої плани.))
показати весь коментар
21.01.2022 11:45 Відповісти
"Локдаунів, як у 2020 році, не планується, - Кузін"- зате планується даунів під лок і не тільки!
Це убоге навіть не розуміє що відкрито попалило всю свою кантору! Кузя -тебе народ буде тримати на ланцюжку ,біля входу у кобінєт мінізтрів ,як вахтера у собачій будці. Щоб кожен бажаючий міг "розпитати "тебе про все.
показати весь коментар
21.01.2022 11:46 Відповісти
Эта говорящая голова опять отожгла как скажут так и будет, скажет воз кузе раком стать,он и станет.
Если б оно что то знало вообще, что прислали - то и озвучил. Завтра правила игры перепишут - будет вещать другое.Ответственности один хрен нет.
показати весь коментар
21.01.2022 11:51 Відповісти
Да пофегу на эти ваши лок дауны
показати весь коментар
21.01.2022 12:09 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 12:28 Відповісти
знаєте, що злить в цій ситуації? Те, що меншості такий розвиток ситуації був зрозумілий з самого початку через ті параметри (фактори) які були озвучені зразу і ті дії, які були здійсненні на початку цієї афери.

Усіх таких майже миттєво записали в т.з. "антиваксерів", що є такою товстою маніпуляцією, котру й обговорювати не видається важливим.
показати весь коментар
21.01.2022 12:42 Відповісти
...а зараз ці всі аферисти помалу "з'їжджають з теми". Зараз головне нічого не пропустити і не забути.
показати весь коментар
21.01.2022 12:43 Відповісти
Хорошо бы этого кузина разорвать тракторами
показати весь коментар
21.01.2022 13:47 Відповісти
 
 