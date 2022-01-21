Локдаунів, як у 2020 році, не планується, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я не планує запроваджувати жорстких локдаунів, як це було в 2020 році.

Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Локдаунів, як у нас було у 2020 році, не планується", - наголосив він.

За словами Кузіна, МОЗ стимулюватиме місцеві органи влади більш активно застосовувати вимоги "помаранчевої зони".

"Тому що помаранчева зона вона є попереджувальною. Вона створена, щоб органи місцевої влади застосували превентивні профілактичні попереджувальні заходи, які не дозволять переходу області в червону зону. На жаль, те, що ми бачимо, що області доволі пасивно на неї реагують. Тобто вони побачили себе у помаранчевій зоні і просто очікують, поки опиняться в червоній", - пояснив головний санлікар.

