Локдаунов, как в 2020 году, не планируется, - Кузин
Министерство здравоохранения не планирует вводить жестких локдаунов, как это было в 2020 году.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
"Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется", - подчеркнул он.
По словам Кузина, Минздрав будет стимулировать местные органы власти более активно применять требования "оранжевой зоны".
"Потому что оранжевая зона она предупредительна. Она создана, чтобы органы местной власти применили превентивные профилактические предупредительные меры, которые не позволят переходу области в красную зону. К сожалению, то, что мы видим, что области довольно пассивно на нее реагируют. То есть они увидели себя в оранжевой зоне и просто ожидают, пока окажутся в красной", - объяснил главный санврач.
Це убоге навіть не розуміє що відкрито попалило всю свою кантору! Кузя -тебе народ буде тримати на ланцюжку ,біля входу у кобінєт мінізтрів ,як вахтера у собачій будці. Щоб кожен бажаючий міг "розпитати "тебе про все.
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін в https://life.liga.net/poyasnennya/interview/novaya-volna-koronavirusa-v-ukraine-glavnyy-sanvrach-o-prognozah-i-ogranicheniyah-intervyu інтерв'ю LIGA.net, передає . Джерело:
Эта говорящая голова опять отожгла как скажут так и будет, скажет воз кузе раком стать,он и станет.
Если б оно что то знало вообще, что прислали - то и озвучил. Завтра правила игры перепишут - будет вещать другое.Ответственности один хрен нет.
https://greenpost.ua/news/brytaniya-bilshe-ne-vymagatyme-nosinnya-masky-ta-nayavnist-covid-pasportu-i42406
https://ru.euronews.com/2022/01/19/covid-wrap-tuesday-evening
Минздрав Израиля планирует отменить зеленый стандарт.
По мнению специалистов, эффективность разделения между привитыми и непривитыми сошла на нет.
Отмена зеленых паспортов обсуждается минздравом из-за того, что доля привитых среди зараженных "Омикроном" увеличивается, как и число госпитализированных среди них.
https://www.vesty.co.il/main/article/sycmhnepk
Усіх таких майже миттєво записали в т.з. "антиваксерів", що є такою товстою маніпуляцією, котру й обговорювати не видається важливим.