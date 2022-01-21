Локдаунов, как в 2020 году, не планируется, - Кузин

Министерство здравоохранения не планирует вводить жестких локдаунов, как это было в 2020 году.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаунов, как у нас было в 2020 году, не планируется", - подчеркнул он.

По словам Кузина, Минздрав будет стимулировать местные органы власти более активно применять требования "оранжевой зоны".

"Потому что оранжевая зона она предупредительна. Она создана, чтобы органы местной власти применили превентивные профилактические предупредительные меры, которые не позволят переходу области в красную зону. К сожалению, то, что мы видим, что области довольно пассивно на нее реагируют. То есть они увидели себя в оранжевой зоне и просто ожидают, пока окажутся в красной", - объяснил главный санврач.

