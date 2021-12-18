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Нидерланды (1384) COVID-19 (18600) коронавирус (17041) локдаун (294)

Из-за "Омикрона" на праздники вводят локдаун в Нидерландах

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Из-за

В Нидерландах ужесточают карантинные ограничения с 19 декабря по 14 января: закрывают большинство магазинов, бары, рестораны и спортзалы.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, бездействие, вероятно, приведет к "неконтролируемой ситуации в больницах", которые уже и так сократили обслуживание пациентов с другими болезнями из-за стремительного роста числа больных COVID-19.

По новым правилам все магазины, продающие товары не первой необходимости, а также ряд других общественных мест, будут закрыты с 19 декабря по 14 января. Это, в частности, касается ресторанов, парикмахерских, музеев и спортзалов. Все школы прекращают свою работу как минимум до 9 января.

Читайте также: Локдауна не будет, но маски останутся надолго, - Шмыгаль

Также правительство советует жителям Нидерландов приглашать в гости не больше двух человек одновременно. Кроме того, находиться в общественных местах разрешено только группами по два человека. Исключение составляют праздничные дни (25 декабря и 1 января), когда количество приглашенных может увеличиться до четырех человек.

Издание отмечает, что впервые в Нидерландах "Омикрон" был обнаружен в конце ноября. Уровень госпитализаций с COVID-19 в стране почти достиг самого высокого показателя. Ожидается, что "Омикрон" станет доминирующим вариантом среди новых заражений коронавирусом в Нидерландах уже в период между Рождеством и Новым годом.

Хотя более 85 процентов взрослого населения Нидерландов вакцинировано, только менее девяти процентов взрослых сделали бустерную прививку. Это один из самых низких показателей в Евросоюзе. Новый локдаун, в частности, призван выделить время для ускорения вакцинации взрослого населения бустерной дозой, пишет dpa.

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Топ комментарии
+20
По сути крупный капитал решил, что у рабов слишком много прав и свобод...пора распоясавшихся смердов ставить в стойло
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18.12.2021 23:16
+12
За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3306023


зрозуміло, медицину розвивати не пробують: більше фінансувати, більше будувати, більше лікарів і т.п. Ха, на все це треба гроші і зусилля. простіше вколоти і посадити за 4 стіни. сидіть, вівці і радійте. А ми бабло витратимо, на нові "толерантні" штуки
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18.12.2021 23:08
+12
Во Франции с 30 января учителя, врачи, пожарные будут считаться невакцинированными, если у них только по 2 дозы. А у кацапов с 2021 года - если ты вакцинирован 2 раза и вдруг заболел, то ку-ку код - обнуляется... И уже даже не странно, что все наши вчерашние конспирологические теории заговора сегодня становятся реальностью. Зашибись, времена настали. Этот Мир уже не спасти...
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18.12.2021 23:34
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За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3306023


зрозуміло, медицину розвивати не пробують: більше фінансувати, більше будувати, більше лікарів і т.п. Ха, на все це треба гроші і зусилля. простіше вколоти і посадити за 4 стіни. сидіть, вівці і радійте. А ми бабло витратимо, на нові "толерантні" штуки
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18.12.2021 23:08 Ответить
І в Нідерландах пердаки рвуться голосніше ніж новорічний феєрверк. А вони то думали, що все. Ну максимум ще дві дози укольчика. А бач як. Омікрон не жарт. Наступна літера Пі.
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18.12.2021 23:09 Ответить
Так кто-то умер уже от омикрона или пока еще нет?
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18.12.2021 23:13 Ответить
Уже да
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18.12.2021 23:15 Ответить
задушили для статистики . в Африке родине омикрона не умер никто .
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19.12.2021 05:57 Ответить
Как в кино : " Если умру-считайте меня коммунистом"
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19.12.2021 08:17 Ответить
Один. В Великобритании. И то - у него куча болячек была...
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19.12.2021 09:55 Ответить
А на праздники видимо вирус выходные берет... Потому 25 локдаун отменяется
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18.12.2021 23:15 Ответить
На праздники вирус в отпуске, а отдыхает он по выходным.
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18.12.2021 23:26 Ответить
"Омикрон" тоже ш хочет побухать.
А то "сгорит на работе".
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19.12.2021 08:20 Ответить
По сути крупный капитал решил, что у рабов слишком много прав и свобод...пора распоясавшихся смердов ставить в стойло
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18.12.2021 23:16 Ответить
Бабки на ковидный банкет закончились; пейзане начали что-то подозревать.
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18.12.2021 23:20 Ответить
Зиму обещают снежную ,Канабис, марихуану, анашу будете курить дома, с воображаемым санта клаусом
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18.12.2021 23:22 Ответить
Именно такие мысли возникают когда в новостях упоминают Голландию)
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18.12.2021 23:26 Ответить
Они там в ЕС достигли высоты развития ,а био чип пока что не придумали китайцы, поэтому тупик интегральные электронные микросхемы при любой степени интеграции пока лишь могут усовершенствовать смартфон омикрон как бы тоже не чипуется ,но влияет как религия на сознание чела и может сделать из него ***ота
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18.12.2021 23:39 Ответить
А как же депутатам без улицы Красных фонарей?
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18.12.2021 23:23 Ответить
пункт 1 Депутат козырный член общества и у него нет ограничений
пункт2 в разработке

А как же депутатам без улицы Красных фонарей? пока пункт1 как то так
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18.12.2021 23:31 Ответить
Пункт 0, карантин, улица не функционирует, это не ресторан Тищенка.
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18.12.2021 23:33 Ответить
Всё относительно в Ватикане и не только запрещено ,но естьи святоши педфилы и даже очкарики АГА!
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18.12.2021 23:44 Ответить
На дом. Хорошая эскортница - несколько сотен евро. Зато с ней ещё и поговорить "за жисть"можно.
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18.12.2021 23:42 Ответить
это где и за какое время?
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18.12.2021 23:46 Ответить
Я уже не помню точно источник; но цифры примерно верны, за несколько часов. По сути, эти женщины - самодеятельные психотерапевты: мужикам, те кто психически развиты, очень устают на работе, а отношения с женой зашли в тупик - нужна эмоциональная и физическая разрядка. Вот они и являются клиентурой дорогих эскортниц.
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18.12.2021 23:51 Ответить
А жінка Вам допит не зробить щодо такої обізнаності ?
Качалку сховайте.
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19.12.2021 00:17 Ответить
Да ладно Вам; я же просто цитирую широкодоступную информацию.
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19.12.2021 00:34 Ответить
Но ведь это правда ! Называется: "излить душу".
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19.12.2021 00:40 Ответить
Та нехай, як додаток.
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19.12.2021 00:45 Ответить
Жизнь сложнее наших умозрительных заключений, увы.
"Не судите, да не судимы будете" (С)
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19.12.2021 01:04 Ответить
Ролик из одного популярного мюзикла (включая эту тему).
https://youtu.be/igdZAjxAoy0

Навiщо сковорiдкою, якщо можливо ковбасою ?
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19.12.2021 01:14 Ответить
Вариантов много, но им кичится не чем будет, это они могут каждодневно, им шарм нужен.
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18.12.2021 23:53 Ответить
Ох Женя-Женя, не взирая на пол, не искушай себя.
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18.12.2021 23:56 Ответить
Пускай медитируют.
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19.12.2021 07:04 Ответить
Нахиба вам та Ойропа?
Гуляйте сами-по-себе и делайте под себя...*)
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18.12.2021 23:31 Ответить
Якраз ті хто мали заробити на свята,будуть банкротитися.Та й більшість населення вакциновано,але знову локдаун.
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18.12.2021 23:32 Ответить
Привіт! Але масових акцій протестів все одно немає.Наприклад від 500 тисяч.Будуть і далі закручувати гайки.
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19.12.2021 00:09 Ответить
Щодо вакцинації- тут я лишу свою думку при собі і в таємниці. Але ковід існує. І косить аж капець. Так що маски і антисептики. У мене зараз спалах, це якийсь п..ць. Уже моє покоління пішло-30- 40.Є померлі. Я вдома майже не буваю. А щодо масок та антисептиків- я вже два роки протримався. Це- постійний контакт з хворими. Навіть якщо завтра захворію- вже достатньо для ого щоб доказати що вони діють.
Знаю що не вбережуся- але повторюю- два роки- це вже достатньо щоб доказати ефективність.
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19.12.2021 00:17 Ответить
Ні, поки що не хворів.
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19.12.2021 08:31 Ответить
Во Франции с 30 января учителя, врачи, пожарные будут считаться невакцинированными, если у них только по 2 дозы. А у кацапов с 2021 года - если ты вакцинирован 2 раза и вдруг заболел, то ку-ку код - обнуляется... И уже даже не странно, что все наши вчерашние конспирологические теории заговора сегодня становятся реальностью. Зашибись, времена настали. Этот Мир уже не спасти...
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18.12.2021 23:34 Ответить
я вспоминаю слова этих режиссеров овценайии - ".. нам не нужны в первую очередь - пенсионеры, больные и люди группы риска, бараны которые добровольно идут на эвтаназию овценацию...... "Отнимите у людей деньги и свободы, тогда они будут делать прививки. Если вы скажете, что от этого зависит их зарплата или способность наслаждаться жизнью и делать то, что они хотят, люди примут практическое решение.." - сказал мэр Нью-Йорка в интервью CNN.
...ну и заметьте, есть еще один интересный природный факт - у пчел есть коллективный разум, а у людей сейчас наступило - коллективное безумие !!!
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19.12.2021 00:07 Ответить
До речі,для мільярдерів немає ніяких локдаунів.
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18.12.2021 23:35 Ответить
микробов много, хлеб заплесневает....
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18.12.2021 23:39 Ответить
У нас всё открыто, пипл гуляет -- на улицах фонарики, лампочки, запахи, музыка...
Вроде, феерверки запретили? -- но это не точно и не везде.
Другая беда -- все праздники на выходные выпадают!
Но я по Городу тихонечко пройдусь... (с) *)
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18.12.2021 23:39 Ответить
что сейчас скажут ваксеры? это потому что там % вакцинации не достиг 95% или потому что они все купили справки??
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18.12.2021 23:45 Ответить
Тихо в уголке сидят и лихорадочно переписывают методички.
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19.12.2021 10:00 Ответить
выродок сатанинский Альберт Бурла, генеральний директор Pfizer, обговорює мікрочіп для ковтання на "Всесвітньому Економічному Форумі". Щоб базікання про "теорію змови" зникло, почуйте "теорію" від самих змовників.
https://twitter.com/DubreuilhMarcel/status/1472134189667475462
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18.12.2021 23:46 Ответить
вы пробили "дно" и продолжаете падать...
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19.12.2021 01:39 Ответить
я или этот выродок?ты вообще слушал что он говорил или английский не понимаешь неуч?
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19.12.2021 01:42 Ответить
вот еще одно больное существо марионетка масонская -наркоманша-извращенка по совместительству премьер-министр Зеландии
https://twitter.com/1221wera2112/status/1468320810595196932
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19.12.2021 01:48 Ответить
оо больное на голову свою наркоманскую
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19.12.2021 01:53 Ответить
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19.12.2021 01:58 Ответить
А у нас все добре і час їхати в Буковель!
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19.12.2021 00:08 Ответить
На манєже всьо тєже.

Складається враження, що антивакси усю свою злість та незадоволеність у житті вибльовують на тих, хто хоч щось робить у боротьбі з ковідом та його поширенням.

Зараз дивилась відео з Італії, все там працює, люди купують подарунки та готуються до Різдва. Сертифікат перевіряють скрізь в кафе, ресторанах, термальних водах, готелях. Невакцинованим зараз нікуди не можна. Хіба що тільки на страйки проти вакцинації.

не забудьте дружньо заспамити мій коментар
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19.12.2021 00:14 Ответить
ляшко, чючєло ссучєне, тобі дали сигнал. давай локдаун.
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19.12.2021 00:15 Ответить
Не спешите, тут все запланировано- сначала в Нидергландах, потом а Германии например, потом у нас.Вирус же не может так быстро чухать.
А то уже похоже шо вирус распростпоняется з скоростю новостей.
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19.12.2021 07:26 Ответить
Бустерні дози будуть постійно колоти.Всі хто себе вважає якоюсь елітою,таким не є.
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19.12.2021 00:28 Ответить
А в Украине наоборот - гуляй рванина.
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19.12.2021 03:13 Ответить
Евроколхоз уверенно решил покончить жизнь экономическим самоубийством.
Нужно ли ему мешать ?
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19.12.2021 08:51 Ответить
хух, как я близок был к провалу. когда Италию закрыли, чуть не поменял билет на Нидерланды.
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19.12.2021 10:57 Ответить
 
 