Из-за "Омикрона" на праздники вводят локдаун в Нидерландах
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В Нидерландах ужесточают карантинные ограничения с 19 декабря по 14 января: закрывают большинство магазинов, бары, рестораны и спортзалы.
Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, бездействие, вероятно, приведет к "неконтролируемой ситуации в больницах", которые уже и так сократили обслуживание пациентов с другими болезнями из-за стремительного роста числа больных COVID-19.
По новым правилам все магазины, продающие товары не первой необходимости, а также ряд других общественных мест, будут закрыты с 19 декабря по 14 января. Это, в частности, касается ресторанов, парикмахерских, музеев и спортзалов. Все школы прекращают свою работу как минимум до 9 января.
Также правительство советует жителям Нидерландов приглашать в гости не больше двух человек одновременно. Кроме того, находиться в общественных местах разрешено только группами по два человека. Исключение составляют праздничные дни (25 декабря и 1 января), когда количество приглашенных может увеличиться до четырех человек.
Издание отмечает, что впервые в Нидерландах "Омикрон" был обнаружен в конце ноября. Уровень госпитализаций с COVID-19 в стране почти достиг самого высокого показателя. Ожидается, что "Омикрон" станет доминирующим вариантом среди новых заражений коронавирусом в Нидерландах уже в период между Рождеством и Новым годом.
Хотя более 85 процентов взрослого населения Нидерландов вакцинировано, только менее девяти процентов взрослых сделали бустерную прививку. Это один из самых низких показателей в Евросоюзе. Новый локдаун, в частности, призван выделить время для ускорения вакцинации взрослого населения бустерной дозой, пишет dpa.
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зрозуміло, медицину розвивати не пробують: більше фінансувати, більше будувати, більше лікарів і т.п. Ха, на все це треба гроші і зусилля. простіше вколоти і посадити за 4 стіни. сидіть, вівці і радійте. А ми бабло витратимо, на нові "толерантні" штуки
А то "сгорит на работе".
пункт2 в разработке
А как же депутатам без улицы Красных фонарей? пока пункт1 как то так
Качалку сховайте.
"Не судите, да не судимы будете" (С)
https://youtu.be/igdZAjxAoy0
Навiщо сковорiдкою, якщо можливо ковбасою ?
Гуляйте сами-по-себе и делайте под себя...*)
Знаю що не вбережуся- але повторюю- два роки- це вже достатньо щоб доказати ефективність.
эвтаназиюовценацию...... "Отнимите у людей деньги и свободы, тогда они будут делать прививки. Если вы скажете, что от этого зависит их зарплата или способность наслаждаться жизнью и делать то, что они хотят, люди примут практическое решение.." - сказал мэр Нью-Йорка в интервью CNN.
...ну и заметьте, есть еще один интересный природный факт - у пчел есть коллективный разум, а у людей сейчас наступило - коллективное безумие !!!
Вроде, феерверки запретили? -- но это не точно и не везде.
Другая беда -- все праздники на выходные выпадают!
Но я по Городу тихонечко пройдусь... (с) *)
https://twitter.com/DubreuilhMarcel/status/1472134189667475462
https://twitter.com/1221wera2112/status/1468320810595196932
Складається враження, що антивакси усю свою злість та незадоволеність у житті вибльовують на тих, хто хоч щось робить у боротьбі з ковідом та його поширенням.
Зараз дивилась відео з Італії, все там працює, люди купують подарунки та готуються до Різдва. Сертифікат перевіряють скрізь в кафе, ресторанах, термальних водах, готелях. Невакцинованим зараз нікуди не можна. Хіба що тільки на страйки проти вакцинації.
не забудьте дружньо заспамити мій коментар
А то уже похоже шо вирус распростпоняется з скоростю новостей.
Нужно ли ему мешать ?