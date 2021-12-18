Через "Омікрон" на свята запроваджують локдаун у Нідерландах
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У Нідерландах посилюють карантинні обмеження з 19 грудня по 14 січня: зачиняють більшість магазинів, бари, ресторани і спортзали.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19.
За новими правилами, всі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня по 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.
Також уряд радить жителям Нідерландів запрошувати в гості не більше двох людей одночасно. Крім того, перебувати в громадських місцях дозволено лише групами по двоє людей. Втім, виняток становлять святкові дні (25 грудня та 1 січня), коли кількість запрошених може збільшитися до чотирьох людей.
Видання зазначає, що вперше в Нідерландах "Омікрон" виявили наприкінці листопада. Рівень госпіталізацій із COVID-19 в країні майже досяг найвищого рівня. Очікується, що "Омікрон" стане домінуючим варіантом серед нових заражень коронавірусом у Нідерландах уже в період між Різдвом і Новим роком.
Хоча понад 85 відсотків дорослого населення Нідерландів вакциновано, лише менше дев'яти відсотків дорослих зробили бустерне щеплення, що є одним із найнижчих показників у Євросоюзі. Новий локдаун, зокрема, покликаний викроїти час для прискорення вакцинації дорослого населення бустерною дозою, пише dpa.
Будь ласка, зачекайте...
зрозуміло, медицину розвивати не пробують: більше фінансувати, більше будувати, більше лікарів і т.п. Ха, на все це треба гроші і зусилля. простіше вколоти і посадити за 4 стіни. сидіть, вівці і радійте. А ми бабло витратимо, на нові "толерантні" штуки
А то "сгорит на работе".
пункт2 в разработке
А как же депутатам без улицы Красных фонарей? пока пункт1 как то так
Качалку сховайте.
"Не судите, да не судимы будете" (С)
https://youtu.be/igdZAjxAoy0
Навiщо сковорiдкою, якщо можливо ковбасою ?
Гуляйте сами-по-себе и делайте под себя...*)
Знаю що не вбережуся- але повторюю- два роки- це вже достатньо щоб доказати ефективність.
эвтаназиюовценацию...... "Отнимите у людей деньги и свободы, тогда они будут делать прививки. Если вы скажете, что от этого зависит их зарплата или способность наслаждаться жизнью и делать то, что они хотят, люди примут практическое решение.." - сказал мэр Нью-Йорка в интервью CNN.
...ну и заметьте, есть еще один интересный природный факт - у пчел есть коллективный разум, а у людей сейчас наступило - коллективное безумие !!!
Вроде, феерверки запретили? -- но это не точно и не везде.
Другая беда -- все праздники на выходные выпадают!
Но я по Городу тихонечко пройдусь... (с) *)
https://twitter.com/DubreuilhMarcel/status/1472134189667475462
https://twitter.com/1221wera2112/status/1468320810595196932
Складається враження, що антивакси усю свою злість та незадоволеність у житті вибльовують на тих, хто хоч щось робить у боротьбі з ковідом та його поширенням.
Зараз дивилась відео з Італії, все там працює, люди купують подарунки та готуються до Різдва. Сертифікат перевіряють скрізь в кафе, ресторанах, термальних водах, готелях. Невакцинованим зараз нікуди не можна. Хіба що тільки на страйки проти вакцинації.
не забудьте дружньо заспамити мій коментар
А то уже похоже шо вирус распростпоняется з скоростю новостей.
Нужно ли ему мешать ?