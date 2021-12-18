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Нідерланди (1116) COVID-19 (18065) коронавірус (16711) локдаун (290)

Через "Омікрон" на свята запроваджують локдаун у Нідерландах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Через

У Нідерландах посилюють карантинні обмеження з 19 грудня по 14 січня: зачиняють більшість магазинів, бари, ресторани і спортзали.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19.

За новими правилами, всі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня по 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдауну не буде, але маски залишаться надовго, - Шмигаль

Також уряд радить жителям Нідерландів запрошувати в гості не більше двох людей одночасно. Крім того, перебувати в громадських місцях дозволено лише групами по двоє людей. Втім, виняток становлять святкові дні (25 грудня та 1 січня), коли кількість запрошених може збільшитися до чотирьох людей.

Видання зазначає, що вперше в Нідерландах "Омікрон" виявили наприкінці листопада. Рівень госпіталізацій із COVID-19 в країні майже досяг найвищого рівня. Очікується, що "Омікрон" стане домінуючим варіантом серед нових заражень коронавірусом у Нідерландах уже в період між Різдвом і Новим роком.

Хоча понад 85 відсотків дорослого населення Нідерландів вакциновано, лише менше дев'яти відсотків дорослих зробили бустерне щеплення, що є одним із найнижчих показників у Євросоюзі. Новий локдаун, зокрема, покликаний викроїти час для прискорення вакцинації дорослого населення бустерною дозою, пише dpa.

Також читайте: Австрія змінює умови в’їзду в країну з 20 грудня: вакцинованим проти COVID-19 доведеться додатково робити ПЛР тест

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+20
По сути крупный капитал решил, что у рабов слишком много прав и свобод...пора распоясавшихся смердов ставить в стойло
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18.12.2021 23:16
+12
За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3306023


зрозуміло, медицину розвивати не пробують: більше фінансувати, більше будувати, більше лікарів і т.п. Ха, на все це треба гроші і зусилля. простіше вколоти і посадити за 4 стіни. сидіть, вівці і радійте. А ми бабло витратимо, на нові "толерантні" штуки
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18.12.2021 23:08
+12
Во Франции с 30 января учителя, врачи, пожарные будут считаться невакцинированными, если у них только по 2 дозы. А у кацапов с 2021 года - если ты вакцинирован 2 раза и вдруг заболел, то ку-ку код - обнуляется... И уже даже не странно, что все наши вчерашние конспирологические теории заговора сегодня становятся реальностью. Зашибись, времена настали. Этот Мир уже не спасти...
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18.12.2021 23:34
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За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3306023


зрозуміло, медицину розвивати не пробують: більше фінансувати, більше будувати, більше лікарів і т.п. Ха, на все це треба гроші і зусилля. простіше вколоти і посадити за 4 стіни. сидіть, вівці і радійте. А ми бабло витратимо, на нові "толерантні" штуки
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18.12.2021 23:08 Відповісти
І в Нідерландах пердаки рвуться голосніше ніж новорічний феєрверк. А вони то думали, що все. Ну максимум ще дві дози укольчика. А бач як. Омікрон не жарт. Наступна літера Пі.
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18.12.2021 23:09 Відповісти
Так кто-то умер уже от омикрона или пока еще нет?
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18.12.2021 23:13 Відповісти
Уже да
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18.12.2021 23:15 Відповісти
задушили для статистики . в Африке родине омикрона не умер никто .
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19.12.2021 05:57 Відповісти
Как в кино : " Если умру-считайте меня коммунистом"
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19.12.2021 08:17 Відповісти
Один. В Великобритании. И то - у него куча болячек была...
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19.12.2021 09:55 Відповісти
А на праздники видимо вирус выходные берет... Потому 25 локдаун отменяется
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18.12.2021 23:15 Відповісти
На праздники вирус в отпуске, а отдыхает он по выходным.
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18.12.2021 23:26 Відповісти
"Омикрон" тоже ш хочет побухать.
А то "сгорит на работе".
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19.12.2021 08:20 Відповісти
По сути крупный капитал решил, что у рабов слишком много прав и свобод...пора распоясавшихся смердов ставить в стойло
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18.12.2021 23:16 Відповісти
Бабки на ковидный банкет закончились; пейзане начали что-то подозревать.
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18.12.2021 23:20 Відповісти
Зиму обещают снежную ,Канабис, марихуану, анашу будете курить дома, с воображаемым санта клаусом
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18.12.2021 23:22 Відповісти
Именно такие мысли возникают когда в новостях упоминают Голландию)
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18.12.2021 23:26 Відповісти
Они там в ЕС достигли высоты развития ,а био чип пока что не придумали китайцы, поэтому тупик интегральные электронные микросхемы при любой степени интеграции пока лишь могут усовершенствовать смартфон омикрон как бы тоже не чипуется ,но влияет как религия на сознание чела и может сделать из него ***ота
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18.12.2021 23:39 Відповісти
А как же депутатам без улицы Красных фонарей?
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18.12.2021 23:23 Відповісти
пункт 1 Депутат козырный член общества и у него нет ограничений
пункт2 в разработке

А как же депутатам без улицы Красных фонарей? пока пункт1 как то так
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18.12.2021 23:31 Відповісти
Пункт 0, карантин, улица не функционирует, это не ресторан Тищенка.
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18.12.2021 23:33 Відповісти
Всё относительно в Ватикане и не только запрещено ,но естьи святоши педфилы и даже очкарики АГА!
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18.12.2021 23:44 Відповісти
На дом. Хорошая эскортница - несколько сотен евро. Зато с ней ещё и поговорить "за жисть"можно.
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18.12.2021 23:42 Відповісти
это где и за какое время?
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18.12.2021 23:46 Відповісти
Я уже не помню точно источник; но цифры примерно верны, за несколько часов. По сути, эти женщины - самодеятельные психотерапевты: мужикам, те кто психически развиты, очень устают на работе, а отношения с женой зашли в тупик - нужна эмоциональная и физическая разрядка. Вот они и являются клиентурой дорогих эскортниц.
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18.12.2021 23:51 Відповісти
А жінка Вам допит не зробить щодо такої обізнаності ?
Качалку сховайте.
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19.12.2021 00:17 Відповісти
Да ладно Вам; я же просто цитирую широкодоступную информацию.
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19.12.2021 00:34 Відповісти
Но ведь это правда ! Называется: "излить душу".
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19.12.2021 00:40 Відповісти
Та нехай, як додаток.
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19.12.2021 00:45 Відповісти
Жизнь сложнее наших умозрительных заключений, увы.
"Не судите, да не судимы будете" (С)
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19.12.2021 01:04 Відповісти
Ролик из одного популярного мюзикла (включая эту тему).
https://youtu.be/igdZAjxAoy0

Навiщо сковорiдкою, якщо можливо ковбасою ?
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19.12.2021 01:14 Відповісти
Вариантов много, но им кичится не чем будет, это они могут каждодневно, им шарм нужен.
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18.12.2021 23:53 Відповісти
Ох Женя-Женя, не взирая на пол, не искушай себя.
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18.12.2021 23:56 Відповісти
Пускай медитируют.
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19.12.2021 07:04 Відповісти
Нахиба вам та Ойропа?
Гуляйте сами-по-себе и делайте под себя...*)
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18.12.2021 23:31 Відповісти
Якраз ті хто мали заробити на свята,будуть банкротитися.Та й більшість населення вакциновано,але знову локдаун.
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18.12.2021 23:32 Відповісти
Привіт! Але масових акцій протестів все одно немає.Наприклад від 500 тисяч.Будуть і далі закручувати гайки.
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19.12.2021 00:09 Відповісти
Щодо вакцинації- тут я лишу свою думку при собі і в таємниці. Але ковід існує. І косить аж капець. Так що маски і антисептики. У мене зараз спалах, це якийсь п..ць. Уже моє покоління пішло-30- 40.Є померлі. Я вдома майже не буваю. А щодо масок та антисептиків- я вже два роки протримався. Це- постійний контакт з хворими. Навіть якщо завтра захворію- вже достатньо для ого щоб доказати що вони діють.
Знаю що не вбережуся- але повторюю- два роки- це вже достатньо щоб доказати ефективність.
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19.12.2021 00:17 Відповісти
Ні, поки що не хворів.
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19.12.2021 08:31 Відповісти
Во Франции с 30 января учителя, врачи, пожарные будут считаться невакцинированными, если у них только по 2 дозы. А у кацапов с 2021 года - если ты вакцинирован 2 раза и вдруг заболел, то ку-ку код - обнуляется... И уже даже не странно, что все наши вчерашние конспирологические теории заговора сегодня становятся реальностью. Зашибись, времена настали. Этот Мир уже не спасти...
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18.12.2021 23:34 Відповісти
я вспоминаю слова этих режиссеров овценайии - ".. нам не нужны в первую очередь - пенсионеры, больные и люди группы риска, бараны которые добровольно идут на эвтаназию овценацию...... "Отнимите у людей деньги и свободы, тогда они будут делать прививки. Если вы скажете, что от этого зависит их зарплата или способность наслаждаться жизнью и делать то, что они хотят, люди примут практическое решение.." - сказал мэр Нью-Йорка в интервью CNN.
...ну и заметьте, есть еще один интересный природный факт - у пчел есть коллективный разум, а у людей сейчас наступило - коллективное безумие !!!
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19.12.2021 00:07 Відповісти
До речі,для мільярдерів немає ніяких локдаунів.
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18.12.2021 23:35 Відповісти
микробов много, хлеб заплесневает....
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18.12.2021 23:39 Відповісти
У нас всё открыто, пипл гуляет -- на улицах фонарики, лампочки, запахи, музыка...
Вроде, феерверки запретили? -- но это не точно и не везде.
Другая беда -- все праздники на выходные выпадают!
Но я по Городу тихонечко пройдусь... (с) *)
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18.12.2021 23:39 Відповісти
что сейчас скажут ваксеры? это потому что там % вакцинации не достиг 95% или потому что они все купили справки??
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18.12.2021 23:45 Відповісти
Тихо в уголке сидят и лихорадочно переписывают методички.
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19.12.2021 10:00 Відповісти
выродок сатанинский Альберт Бурла, генеральний директор Pfizer, обговорює мікрочіп для ковтання на "Всесвітньому Економічному Форумі". Щоб базікання про "теорію змови" зникло, почуйте "теорію" від самих змовників.
https://twitter.com/DubreuilhMarcel/status/1472134189667475462
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18.12.2021 23:46 Відповісти
вы пробили "дно" и продолжаете падать...
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19.12.2021 01:39 Відповісти
я или этот выродок?ты вообще слушал что он говорил или английский не понимаешь неуч?
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19.12.2021 01:42 Відповісти
вот еще одно больное существо марионетка масонская -наркоманша-извращенка по совместительству премьер-министр Зеландии
https://twitter.com/1221wera2112/status/1468320810595196932
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19.12.2021 01:48 Відповісти
оо больное на голову свою наркоманскую
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19.12.2021 01:53 Відповісти
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19.12.2021 01:58 Відповісти
А у нас все добре і час їхати в Буковель!
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19.12.2021 00:08 Відповісти
На манєже всьо тєже.

Складається враження, що антивакси усю свою злість та незадоволеність у житті вибльовують на тих, хто хоч щось робить у боротьбі з ковідом та його поширенням.

Зараз дивилась відео з Італії, все там працює, люди купують подарунки та готуються до Різдва. Сертифікат перевіряють скрізь в кафе, ресторанах, термальних водах, готелях. Невакцинованим зараз нікуди не можна. Хіба що тільки на страйки проти вакцинації.

не забудьте дружньо заспамити мій коментар
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19.12.2021 00:14 Відповісти
ляшко, чючєло ссучєне, тобі дали сигнал. давай локдаун.
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19.12.2021 00:15 Відповісти
Не спешите, тут все запланировано- сначала в Нидергландах, потом а Германии например, потом у нас.Вирус же не может так быстро чухать.
А то уже похоже шо вирус распростпоняется з скоростю новостей.
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19.12.2021 07:26 Відповісти
Бустерні дози будуть постійно колоти.Всі хто себе вважає якоюсь елітою,таким не є.
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19.12.2021 00:28 Відповісти
А в Украине наоборот - гуляй рванина.
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19.12.2021 03:13 Відповісти
Евроколхоз уверенно решил покончить жизнь экономическим самоубийством.
Нужно ли ему мешать ?
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19.12.2021 08:51 Відповісти
хух, как я близок был к провалу. когда Италию закрыли, чуть не поменял билет на Нидерланды.
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19.12.2021 10:57 Відповісти
 
 