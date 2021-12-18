Через "Омікрон" на свята запроваджують локдаун у Нідерландах

У Нідерландах посилюють карантинні обмеження з 19 грудня по 14 січня: зачиняють більшість магазинів, бари, ресторани і спортзали.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, бездіяльність, імовірно, призведе до "неконтрольованої ситуації в лікарнях", які вже й так скоротили обслуговування пацієнтів з іншими хворобами через стрімке зростання числа хворих на COVID-19.

За новими правилами, всі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня по 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.

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Також уряд радить жителям Нідерландів запрошувати в гості не більше двох людей одночасно. Крім того, перебувати в громадських місцях дозволено лише групами по двоє людей. Втім, виняток становлять святкові дні (25 грудня та 1 січня), коли кількість запрошених може збільшитися до чотирьох людей.

Видання зазначає, що вперше в Нідерландах "Омікрон" виявили наприкінці листопада. Рівень госпіталізацій із COVID-19 в країні майже досяг найвищого рівня. Очікується, що "Омікрон" стане домінуючим варіантом серед нових заражень коронавірусом у Нідерландах уже в період між Різдвом і Новим роком.

Хоча понад 85 відсотків дорослого населення Нідерландів вакциновано, лише менше дев'яти відсотків дорослих зробили бустерне щеплення, що є одним із найнижчих показників у Євросоюзі. Новий локдаун, зокрема, покликаний викроїти час для прискорення вакцинації дорослого населення бустерною дозою, пише dpa.

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