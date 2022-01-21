Меню Клопотенка: школи закуповують спеції для нових страв з переплатою в рази
Ціна на одні і ті самі фасовані спеції, які з початку року купують для закладів освіти в Харківській області, відрізняються в рази. А переважна кількість договорів укладається на допорогові суми без проведення аукціонів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це написав Павло Новик для "Харківського антикорупційного центру".
З нового поточного року в школах Харківської області запровадили нове меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. У стравах солі та цукру стало менше, натомість дозволено використовувати спеції: хмелі сунелі, карі, чебрець тощо. Закупівельні ціни відрізняються в рази.
Так, харківський ліцей-інтернат "Обдарованість" уклав контракт на поставку приправ та спецій з ФОП Масимова Раїса. Вартість кілограму орегано 1380 грн., а тім’яну (чебрець) – 1350 грн./кг. Для порівняння відділ освіти Люботинської міськради спеції закупив набагато дешевше: орегано по 450 грн/кг, а тім’ян – по 300 грн./кг. А ще дешевше орегано коштувало Зеленогайській спеціальній школі, де купували спеції по 255 грн./кг. У Харківській спеціальній школі № 3 облради орегано коштувало 400 грн./кг.
Цікавими виявилися закупівлі відділу освіти, культури, молоді та спорту Близнюківської селищної ради. Постачальником спецій там теж виявилася ФОП Масимова Раїса. І ціна на орегано співпала з тією,що у ліцею "Обдарованість". А ось чебрець виявився значно дорожчим – 1760 грн./кг.
Такі ціни завищені просто у рази: Управління освіти, культури та спорту Великобурлуцької селищної ради купує фасований чебрець у пакетиках по 10 г за ціною 600 грн./кг. Втричі дешевше за Близнюки та вдвічі – за "Обдарованість". Дешевше у Харківській спеціальній школі № 3 облради, де ціна аналогічна орегано – 400 грн./кг. У Люботині тім’ян купують по 300 грн./кг. Це майже в шість разів дешевше за Близнюки.
А у Пісочині з переплатою купили сухий кріп, його вартість склала 1340 грн/кг. Постачальник – ФОП Сільченко Микола Едуардович. Все та ж обласна школа № 3 купує сушений кріп по 400 грн за кілогам – втричі дешевше. І ця ціна є адекватною у порівнянні з тими,що пропонують у інтернет-магазинах.
Ще одна спеція – сушений базілік. Тут у лідерах по дороговизні – Близнюки. Вони купують спецію по 1220 грн/кг. Для порівняння у Вовчанську базілік купують по 700 грн за кг, у півтора рази дешевше. Схожа ціна і у Центру з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради.
А ось Мерефянська міська рада зробили при закупівлі меленого чорного перцю. Його вартість для платників податків Мерефи склала 670 грн./кг.. Навіть, у Пісочині та Близнюках були скромніші та заплатили вдвічі дешевше. У Краснограді взагалі ціна на перець склала 160 грн/кг.
Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що розпочала моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування.
просто вопрос - почему вазелиновые детки учатся в элитной школе на печерске и не кушают меню клопотенко? они кушают меню "монтесори".
До речі. Я теж солю після приготування.
тут слушно ввeсти вибiр мeню за тиждeнь батьками з дитиною. всe! ну нe катить украiнцям європйська дєтологчна шиза! а складання мeню кухар i так роблять. тiльки тeпeр нeхай складають його разом з тими хто його iсть!
Була інформація, що швейцарці брали участь у розробці цих норм, але меню, яке публікували на Цензoрe - це повний абсурд із погляду європейця. У таких менку має бути щонайменше 200 гр свіжих овочів. Чи не солоних! помідор (привіт консервам!), а свіжих сезонних овочів.
За багаторічними спостереженнями в Європі на ланч більшість є одні сендвічі, зожники беруть свій контейнер із салатом куди можна додати м'ясо, рибу на смак та потребу в калоріях. За ціною це вдвічі-втричі дешевше, ніж покупне. Так що це може бути і добре школяреві перейти на своє домашнє здорове харчування.
A якщо на (адекватного) деректора чинять тиск зелені популісти, не завадить надати такій ситуації громадський резонанc.
Вывод: если ты забираешь кусок мяса у детей (а покупка специй втридорога как раз и есть кража мяса у детей) то ты зеленый чиновник. Маленький зеленый чиновник - винтик большой зеленой системы, где все воруюют, брешут и нюхают кокаин
І коштували сіль і спеції раніше більше, ніж ікра! Почитайте про торгівлю спеціями у Середньовіччі! І по що чумаки їздили у Крим, нагадати?
Просто зараз палевно заробляти на пересуванні військ ЗСУ у соцмережах.
Экстравагантные и редкоиспользуемые до этого специи выбраны только ради одного - отката.
Откат на них должен возместить уменьшение откатов на привычных до этого сосисонах,муке,картохе и пр. Убрав из меню то на чем до этого красиво наваривали,убрав буфеты и снизив привычные обороты - подтолкнуле к закупке орегано скоро вагонами будут тарить.
Перец молотый чет не выбрали ,или укроп там
А м*ясо тирити у столовках не вміють ? Теж Лєнка винувата ??
Ідіотизм квітне. Або це якась "джинса". При чому тут Клопотенко ?
Хто офіційно затверджував рекомендації щодо харчування у школах ??
Він же хотів.як краще (Теж певно,"внєпалітікі").