УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3837 відвідувачів онлайн
Новини
6 907 140

Меню Клопотенка: школи закуповують спеції для нових страв з переплатою в рази

Меню Клопотенка: школи закуповують спеції для нових страв з переплатою в рази

Ціна на одні і ті самі фасовані спеції, які з початку року купують для закладів освіти в Харківській області, відрізняються в рази. А переважна кількість договорів укладається на допорогові суми без проведення аукціонів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це написав Павло Новик для "Харківського антикорупційного центру".

З нового поточного року в школах Харківської області запровадили нове меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. У стравах солі та цукру стало менше, натомість дозволено використовувати спеції: хмелі сунелі, карі, чебрець тощо. Закупівельні ціни відрізняються в рази.

Так, харківський ліцей-інтернат "Обдарованість" уклав контракт на поставку приправ та спецій з ФОП Масимова Раїса. Вартість кілограму орегано 1380 грн., а тім’яну (чебрець) – 1350 грн./кг. Для порівняння відділ освіти Люботинської міськради спеції закупив набагато дешевше: орегано по 450 грн/кг, а тім’ян – по 300 грн./кг. А ще дешевше орегано коштувало Зеленогайській спеціальній школі, де купували спеції по 255 грн./кг. У Харківській спеціальній школі № 3 облради орегано коштувало 400 грн./кг.

Цікавими виявилися закупівлі відділу освіти, культури, молоді та спорту Близнюківської селищної ради. Постачальником спецій там теж виявилася ФОП Масимова Раїса. І ціна на орегано співпала з тією,що у ліцею "Обдарованість". А ось чебрець виявився значно дорожчим – 1760 грн./кг.

Такі ціни завищені просто у рази: Управління освіти, культури та спорту Великобурлуцької селищної ради купує фасований чебрець у пакетиках по 10 г за ціною 600 грн./кг. Втричі дешевше за Близнюки та вдвічі – за "Обдарованість". Дешевше у Харківській спеціальній школі № 3 облради, де ціна аналогічна орегано – 400 грн./кг. У Люботині тім’ян купують по 300 грн./кг. Це майже в шість разів дешевше за Близнюки.

Меню Клопотенка: школи закуповують спеції для нових страв з переплатою в рази 01
Інфографіка: Наші гроші

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зазіхнули на багаторічну радянську "традицію": Зеленська прокоментувала критику нового шкільного меню

А у Пісочині з переплатою купили сухий кріп, його вартість склала 1340 грн/кг. Постачальник – ФОП Сільченко Микола Едуардович. Все та ж обласна школа № 3 купує сушений кріп по 400 грн за кілогам – втричі дешевше. І ця ціна є адекватною у порівнянні з тими,що пропонують у інтернет-магазинах.

Ще одна спеція – сушений базілік. Тут у лідерах по дороговизні – Близнюки. Вони купують спецію по 1220 грн/кг. Для порівняння у Вовчанську базілік купують по 700 грн за кг, у півтора рази дешевше. Схожа ціна і у Центру з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради.

А ось Мерефянська міська рада зробили при закупівлі меленого чорного перцю. Його вартість для платників податків Мерефи склала 670 грн./кг.. Навіть, у Пісочині та Близнюках були скромніші та заплатили вдвічі дешевше. У Краснограді взагалі ціна на перець склала 160 грн/кг.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що розпочала моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування.

держзакупівлі (384) Харківщина (6054) школа (2242) їжа (433)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
https://prom.ua/p1141677118-oregano.html https://prom.ua/p1141677118-oregano.html

Орегано (1 кг) Код: 94-53
В наличии
153 грн

 и т.д..
для того ленка зеленска и продвигавет єто "меню"))
показати весь коментар
21.01.2022 12:06 Відповісти
+6
Корупція скрізь...а до того вони закуповували з переплатою у рази інші продукти...

Обласна школа №3 чесними закупівлями палить всю шоблу...
показати весь коментар
21.01.2022 12:05 Відповісти
+6
Дык ради самопиара связался с зеленым ворьем.
Нормальные люди с ними никаких дел иметь не будут.
Вот, чего ему не хватало в этой жизни?
показати весь коментар
21.01.2022 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
должен быть БАЛАНС а не тупой переход на "высокую кухню"
просто вопрос - почему вазелиновые детки учатся в элитной школе на печерске и не кушают меню клопотенко? они кушают меню "монтесори".
показати весь коментар
21.01.2022 13:45 Відповісти
Це пересмикування. Зрозуміло, що у "елітних" школах по іншому. Тому і "елітні", платні за велике лаве.
показати весь коментар
21.01.2022 14:07 Відповісти
Хто проти балансу ?? Усі за.
До речі. Я теж солю після приготування.
показати весь коментар
21.01.2022 14:08 Відповісти
а монтeсорi пту-шниця готує?
показати весь коментар
21.01.2022 14:37 Відповісти
Ну, зменшили, а воно вже несолоне і несолодке, бо там і так тій солі небагато було, діти відмовляються. Я теж не уявляю собі недосолений борщ. Не треба впадати в крайнощі.
показати весь коментар
21.01.2022 12:44 Відповісти
так цe нормально що пiсля змeншeння нe солонe. бо звикли до iншого бiльш насичeного.
тут слушно ввeсти вибiр мeню за тиждeнь батьками з дитиною. всe! ну нe катить украiнцям європйська дєтологчна шиза! а складання мeню кухар i так роблять. тiльки тeпeр нeхай складають його разом з тими хто його iсть!
показати весь коментар
21.01.2022 13:16 Відповісти
Навіть ті, хто завжди їв все підряд, йдуть додому голодні, а за інтернати страшно і думати, вдома хоч догодують.
показати весь коментар
21.01.2022 12:21 Відповісти
Батьківські поради у школах/ліцеях є? Чи можуть вони вплинути на ситуацію?
показати весь коментар
21.01.2022 12:39 Відповісти
есть. не могут. "можете не питаться вообще" - единственный ответ
показати весь коментар
21.01.2022 12:43 Відповісти
Я не закликаю йти на конфронтацію з керівництвом навчальних закладів, а до контакту для збору інформації та створення/підтримання петиції на державний рівень.

Була інформація, що швейцарці брали участь у розробці цих норм, але меню, яке публікували на Цензoрe - це повний абсурд із погляду європейця. У таких менку має бути щонайменше 200 гр свіжих овочів. Чи не солоних! помідор (привіт консервам!), а свіжих сезонних овочів.

За багаторічними спостереженнями в Європі на ланч більшість є одні сендвічі, зожники беруть свій контейнер із салатом куди можна додати м'ясо, рибу на смак та потребу в калоріях. За ціною це вдвічі-втричі дешевше, ніж покупне. Так що це може бути і добре школяреві перейти на своє домашнє здорове харчування.
показати весь коментар
21.01.2022 13:18 Відповісти
тобi на батьки сос: вони можуть розробляти норми. наприклад iм налeжить норма "конкурс на посаду дирктора". до цього дирктора шкiл виходили з посади впeрeд ногами.
показати весь коментар
21.01.2022 13:33 Відповісти
+5
показати весь коментар
21.01.2022 13:45 Відповісти
добре, що така опція є.

A якщо на (адекватного) деректора чинять тиск зелені популісти, не завадить надати такій ситуації громадський резонанc.
показати весь коментар
21.01.2022 13:51 Відповісти
так буває! там нeдаво було запитання в цьом напрямку: дирeкторка виграла конкурс. побула дирeкторкою вiдпущeний строк. потiм щe один. Вигравала конкурс. а на трeтiй вжe нe можна (нe скажу точно скiльки строкiв ****** можна). а скажiмо батьки хочуть щe. а закон нe дозволяє. так от є нiша як з пeрeймeнуванням в офiс прeзидeнта. тобо змiнити назву школи i можна щe два строки бути дирктором. ну а якщо є конкурeнт - то звиняйтe свинство можe бути по пeршому розряду. потiм мoжна почути - змiнилася дирeктро i почалися побори i тому подiбнe.
показати весь коментар
21.01.2022 14:45 Відповісти
такі обмеження видаються мені зайвими. Нехай людина працює та робить для освітнього закладу все, щоб вибрали знову та знову
показати весь коментар
21.01.2022 15:52 Відповісти
нiчо нe зайвe. бо iнкoли суку можна лишe так здихатися - чeрeз законний конкурс.
показати весь коментар
21.01.2022 16:30 Відповісти
конкурс - це добре, але без обмеження за термінами для тих, кого хочуть люди. Двадцять разів поспіль oберуть, хай буде двадцять
показати весь коментар
21.01.2022 16:38 Відповісти
тодi можe бути що сильнe лоббi говно обиратимe.
показати весь коментар
21.01.2022 16:44 Відповісти
хорошi дирeктриси - вeлика рiдкiсть. вони щe нe "наросли". а стар"я колхозно-корупцiйного навалом.
показати весь коментар
21.01.2022 16:31 Відповісти
"Чи не солоних! помідор (привіт консервам!)" - блін ... так їх же з нового меню і прибрали, або мінімізували.
показати весь коментар
21.01.2022 13:47 Відповісти
В опублікованій карті меню були солоні помідори. Не квашена капуста, яка за багатьма показниками корисніша за свіжу, а солоні помідори.
показати весь коментар
21.01.2022 14:14 Відповісти
З заяв Клопотенка - консерви з меню виключили.
показати весь коментар
21.01.2022 14:57 Відповісти
"і ви розповідайте" 😂😉
показати весь коментар
21.01.2022 15:53 Відповісти
Хто це тобі так переклав?
показати весь коментар
21.01.2022 12:53 Відповісти
а вам хто? 😂
показати весь коментар
21.01.2022 13:37 Відповісти
можуть! якщо пiдeш у групу фeйсбука "батьки сос". там тобi розкажуть що дe як.
показати весь коментар
21.01.2022 13:30 Відповісти
чудова мoжливiсть зiбрати анамнeз i почати лiкувати цю систeму!
показати весь коментар
21.01.2022 12:19 Відповісти
смысл любого бизнеса - получение прибыли. В РУО есть человек который проверяет цены, чтоб не переплачивали, есть человек, который проверяет человека и т.д.

Вывод: если ты забираешь кусок мяса у детей (а покупка специй втридорога как раз и есть кража мяса у детей) то ты зеленый чиновник. Маленький зеленый чиновник - винтик большой зеленой системы, где все воруюют, брешут и нюхают кокаин
показати весь коментар
21.01.2022 12:21 Відповісти
нe зeлeноi а продовжeння тоi що була завжди!
показати весь коментар
21.01.2022 12:25 Відповісти
Мене бабуся у давні часи вчила, що спеції додають для смаку. Потім мене навчили, що спеції "піздесмєни" додають, щоб приховати гнилі продукти. А дієтологи сказали, що спеції користі людині не додають, а навпаки шкодять. Я не проти меню Клопотенко. І не вбачаю пані Зеленську за ідіотку. Але .... для себе я вирішив, що м'ясо повинно мати запах та смак м'яса. Не котлети, бефстроганов чи ще чогось. Дома воно може пахнути чи смакувати навіть рибою. Але це дома. Не у школі. Навчить нарешті дітей цінувати натуральні продукти. А не чіпси. Наші предки їли все натуральне, і не перебирали смаками чи запахами. І були, слава Богу, здорові. А не ХОЧЕТЕ ЇСТИ, то НЕ ЇЖТЕ. Проте не травіться.
показати весь коментар
21.01.2022 12:25 Відповісти
Не на захист Клопотенка, а справедливості заради - предки спеціями і травами користувалися аж бігом, це були свого роду консерванти...
І коштували сіль і спеції раніше більше, ніж ікра! Почитайте про торгівлю спеціями у Середньовіччі! І по що чумаки їздили у Крим, нагадати?
показати весь коментар
21.01.2022 12:30 Відповісти
так, там не ідіотка, там набагато гірше.
Просто зараз палевно заробляти на пересуванні військ ЗСУ у соцмережах.
показати весь коментар
21.01.2022 12:35 Відповісти
Та ти що? А ти "в курсі" скільки спецій використовували наші предки ще до того як довідалися про "перці" "куркуми" і решту тропічної "хрєні"? Знайди книжку "Українська стародавня кухня" і відкрий розділ "Прянощі" (другу частину) Я - коли варю чорбу молдавську то туди кладу лише любисток (лєуштян) а не твоє тропічне "зілля" І м"ясо для шашликів мариную з додаванням пижма і чорнобилю Поналазите "неуки" і "вумнічаєте"!
показати весь коментар
21.01.2022 12:48 Відповісти
Та да.Не то шо щяс! Не милися тижнями,їли з долівки,й жили,слава богу,по 40 год !
показати весь коментар
21.01.2022 14:27 Відповісти
пилять,прекратите спорить.
Экстравагантные и редкоиспользуемые до этого специи выбраны только ради одного - отката.
Откат на них должен возместить уменьшение откатов на привычных до этого сосисонах,муке,картохе и пр. Убрав из меню то на чем до этого красиво наваривали,убрав буфеты и снизив привычные обороты - подтолкнуле к закупке орегано скоро вагонами будут тарить.
Перец молотый чет не выбрали ,или укроп там
показати весь коментар
21.01.2022 12:54 Відповісти
А казали що Пеця барига ,а хтож тоді срана зеленська льєна ?
показати весь коментар
21.01.2022 13:22 Відповісти
вона при чому ? Спеціями торгує ? при чому спеції ? Бо у статті написані ?
А м*ясо тирити у столовках не вміють ? Теж Лєнка винувата ??
показати весь коментар
21.01.2022 13:51 Відповісти
"З нового поточного року в школах Харківської області запровадили нове меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка." Джерело:
Ідіотизм квітне. Або це якась "джинса". При чому тут Клопотенко ?
Хто офіційно затверджував рекомендації щодо харчування у школах ??
показати весь коментар
21.01.2022 13:29 Відповісти
Нещасний Клопотенко не знав,що буде,коли зв'язатися з Зєлєнскіми,1+1,"слугою урода"....
Він же хотів.як краще (Теж певно,"внєпалітікі").
показати весь коментар
21.01.2022 14:25 Відповісти
Приправи за 1300 грн оптом- це сильно... Навіть https://file.liga.net/companies/tm-pripravka ТМ Приправка (певно, кращий український виробник приправ і прянощів) продає не лише звичайну куркуму або орегано, і то пропонує якісні приправи за куди меншу ціну. Нема слів(
показати весь коментар
24.10.2023 21:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 