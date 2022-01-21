Меню Клопотенка: школи закуповують спеції для нових страв з переплатою в рази

Ціна на одні і ті самі фасовані спеції, які з початку року купують для закладів освіти в Харківській області, відрізняються в рази. А переважна кількість договорів укладається на допорогові суми без проведення аукціонів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші", про це написав Павло Новик для "Харківського антикорупційного центру".

З нового поточного року в школах Харківської області запровадили нове меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. У стравах солі та цукру стало менше, натомість дозволено використовувати спеції: хмелі сунелі, карі, чебрець тощо. Закупівельні ціни відрізняються в рази.

Так, харківський ліцей-інтернат "Обдарованість" уклав контракт на поставку приправ та спецій з ФОП Масимова Раїса. Вартість кілограму орегано 1380 грн., а тім’яну (чебрець) – 1350 грн./кг. Для порівняння відділ освіти Люботинської міськради спеції закупив набагато дешевше: орегано по 450 грн/кг, а тім’ян – по 300 грн./кг. А ще дешевше орегано коштувало Зеленогайській спеціальній школі, де купували спеції по 255 грн./кг. У Харківській спеціальній школі № 3 облради орегано коштувало 400 грн./кг.

Цікавими виявилися закупівлі відділу освіти, культури, молоді та спорту Близнюківської селищної ради. Постачальником спецій там теж виявилася ФОП Масимова Раїса. І ціна на орегано співпала з тією,що у ліцею "Обдарованість". А ось чебрець виявився значно дорожчим – 1760 грн./кг.

Такі ціни завищені просто у рази: Управління освіти, культури та спорту Великобурлуцької селищної ради купує фасований чебрець у пакетиках по 10 г за ціною 600 грн./кг. Втричі дешевше за Близнюки та вдвічі – за "Обдарованість". Дешевше у Харківській спеціальній школі № 3 облради, де ціна аналогічна орегано – 400 грн./кг. У Люботині тім’ян купують по 300 грн./кг. Це майже в шість разів дешевше за Близнюки.



А у Пісочині з переплатою купили сухий кріп, його вартість склала 1340 грн/кг. Постачальник – ФОП Сільченко Микола Едуардович. Все та ж обласна школа № 3 купує сушений кріп по 400 грн за кілогам – втричі дешевше. І ця ціна є адекватною у порівнянні з тими,що пропонують у інтернет-магазинах.

Ще одна спеція – сушений базілік. Тут у лідерах по дороговизні – Близнюки. Вони купують спецію по 1220 грн/кг. Для порівняння у Вовчанську базілік купують по 700 грн за кг, у півтора рази дешевше. Схожа ціна і у Центру з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради.

А ось Мерефянська міська рада зробили при закупівлі меленого чорного перцю. Його вартість для платників податків Мерефи склала 670 грн./кг.. Навіть, у Пісочині та Близнюках були скромніші та заплатили вдвічі дешевше. У Краснограді взагалі ціна на перець склала 160 грн/кг.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що розпочала моніторинг закладів освіти у всіх регіонах України, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування.