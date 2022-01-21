УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3925 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 805 11

Лавров та Блінкен розпочали перемовини у Женеві

Лавров та Блінкен розпочали перемовини у Женеві

Перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена розпочалися у Женеві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили у російській делегації, запланована тривалість переговорів - приблизно дві години, після чого Лавров та Блінкен дадуть роздільні пресконференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен перед зустріччю з Лавровим звернувся до росіян: Вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною та ті наслідки, що з цього випливають

Автор: 

Лавров Сергій (1636) перемовини (3062) Женева (56) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
вже писав, напишу ще раз
уявіть, без образ, гіпотетично.
ваш сусід б,є ваших дітей і трахає вашу дружину і зжирає вашу вечерю.
як, ****, і про що, з ним домовлятися?
про чергу, кількість трахів на рік, важкість побоїв????
про що?????
показати весь коментар
21.01.2022 12:38 Відповісти
+1
А є варіанти?
показати весь коментар
21.01.2022 12:29 Відповісти
+1
Тоні дай коняці звіздюлін животворящих!
показати весь коментар
21.01.2022 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво , до чого ж вони домовляться ?
показати весь коментар
21.01.2022 12:26 Відповісти
А є варіанти?
показати весь коментар
21.01.2022 12:29 Відповісти
Варіанти завжди є і перше , що спадає мені на думку , так це нові санкції
для московіі від США та Європи 😠
показати весь коментар
21.01.2022 12:35 Відповісти
О чем можно договориться с папуасом?????
показати весь коментар
21.01.2022 12:45 Відповісти
Тони!Дави этот трухлявый пень!
показати весь коментар
21.01.2022 12:38 Відповісти
вже писав, напишу ще раз
уявіть, без образ, гіпотетично.
ваш сусід б,є ваших дітей і трахає вашу дружину і зжирає вашу вечерю.
як, ****, і про що, з ним домовлятися?
про чергу, кількість трахів на рік, важкість побоїв????
про що?????
показати весь коментар
21.01.2022 12:38 Відповісти
Тоні дай коняці звіздюлін животворящих!
показати весь коментар
21.01.2022 12:39 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 12:40 Відповісти
2 часа коня лаврушку будут сношать в его розвальцованый тухес.
показати весь коментар
21.01.2022 12:52 Відповісти
У Лаврова уже синяк под левым глазом.
Кто-то напутствовал.
показати весь коментар
21.01.2022 13:03 Відповісти
 
 