Лавров та Блінкен розпочали перемовини у Женеві

Перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена розпочалися у Женеві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили у російській делегації, запланована тривалість переговорів - приблизно дві години, після чого Лавров та Блінкен дадуть роздільні пресконференції.

