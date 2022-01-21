Лавров та Блінкен розпочали перемовини у Женеві
Перемовини глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена розпочалися у Женеві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як повідомили у російській делегації, запланована тривалість переговорів - приблизно дві години, після чого Лавров та Блінкен дадуть роздільні пресконференції.
