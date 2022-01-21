Лавров и Блинкен начали переговоры в Женеве
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщили в российской делегации, запланированная продолжительность переговоров - около двух часов, после чего Лавров и Блинкен дадут раздельные пресс-конференции.
для московіі від США та Європи 😠
уявіть, без образ, гіпотетично.
ваш сусід б,є ваших дітей і трахає вашу дружину і зжирає вашу вечерю.
як, ****, і про що, з ним домовлятися?
про чергу, кількість трахів на рік, важкість побоїв????
про що?????
Кто-то напутствовал.