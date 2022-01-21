Лавров и Блинкен начали переговоры в Женеве

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в российской делегации, запланированная продолжительность переговоров - около двух часов, после чего Лавров и Блинкен дадут раздельные пресс-конференции.

