Лавров и Блинкен начали переговоры в Женеве

Лавров и Блинкен начали переговоры в Женеве

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена начались в Женеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в российской делегации, запланированная продолжительность переговоров - около двух часов, после чего Лавров и Блинкен дадут раздельные пресс-конференции.

Лавров Сергей (2350) переговоры (5125) Женева (84) Блинкен Энтони (937)
Топ комментарии
+3
вже писав, напишу ще раз
уявіть, без образ, гіпотетично.
ваш сусід б,є ваших дітей і трахає вашу дружину і зжирає вашу вечерю.
як, ****, і про що, з ним домовлятися?
про чергу, кількість трахів на рік, важкість побоїв????
про що?????
21.01.2022 12:38 Ответить
+1
А є варіанти?
21.01.2022 12:29 Ответить
+1
Тоні дай коняці звіздюлін животворящих!
21.01.2022 12:39 Ответить
Цікаво , до чого ж вони домовляться ?
21.01.2022 12:26 Ответить
А є варіанти?
21.01.2022 12:29 Ответить
Варіанти завжди є і перше , що спадає мені на думку , так це нові санкції
для московіі від США та Європи 😠
21.01.2022 12:35 Ответить
О чем можно договориться с папуасом?????
21.01.2022 12:45 Ответить
Тони!Дави этот трухлявый пень!
21.01.2022 12:38 Ответить
вже писав, напишу ще раз
уявіть, без образ, гіпотетично.
ваш сусід б,є ваших дітей і трахає вашу дружину і зжирає вашу вечерю.
як, ****, і про що, з ним домовлятися?
про чергу, кількість трахів на рік, важкість побоїв????
про що?????
21.01.2022 12:38 Ответить
Тоні дай коняці звіздюлін животворящих!
21.01.2022 12:39 Ответить
21.01.2022 12:40 Ответить
2 часа коня лаврушку будут сношать в его розвальцованый тухес.
21.01.2022 12:52 Ответить
У Лаврова уже синяк под левым глазом.
Кто-то напутствовал.
21.01.2022 13:03 Ответить
 
 