Учнів 5-11 класів у Львові переводять на дистанційне навчання
З 24 січня учні 5-11 класів львівських шкіл переходять на дистанційне навчання.
Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"Через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей, з понеділка 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл", - йдеться в повідомленні.
Міськрада звертається до організаторів масових заходів за можливості перенести свої події або забезпечити строге дотримання усіх карантинних вимог.
