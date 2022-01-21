Учнів 5-11 класів у Львові переводять на дистанційне навчання

З 24 січня учні 5-11 класів львівських шкіл переходять на дистанційне навчання.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей, з понеділка 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл", - йдеться в повідомленні.

Міськрада звертається до організаторів масових заходів за можливості перенести свої події або забезпечити строге дотримання усіх карантинних вимог.

