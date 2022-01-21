УКР
Учнів 5-11 класів у Львові переводять на дистанційне навчання

Учнів 5-11 класів у Львові переводять на дистанційне навчання

З 24 січня учні 5-11 класів львівських шкіл переходять на дистанційне навчання.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей, з понеділка 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл", - йдеться в повідомленні.

Міськрада звертається до організаторів масових заходів за можливості перенести свої події або забезпечити строге дотримання усіх карантинних вимог.

Також читайте: Школи Ужгорода переводять на дистанційне навчання через ГРВІ та COVID-19, - міськрада

Та треба всі школи по Україні масово відправити на карантин на декілька тижнів. В класах нема до половини учнів. Кожен день цілі класи закриваються на ізоляцію, хворіють вчителі, нема кому заміняти. Не будьте такими інертними. Хвиля дуже швидка і треба збити її швидкість. Все вже готово для дистанційки.
21.01.2022 13:03 Відповісти
У 1964 році я вчився у Львівській СШ № 63...Жив на Таджицькій,до школи було кілометри зо три навпростець через Личаківський парк...Якось взимку приходжу в школу,кажуть що занять не буде,бо мороз тридцять градусів...Вертаюсь додому,кажу мамі,мама не вірить,каже принеси справку зі школи що занять нема...Я назад до школи,взяв у вчительки записку,показав мамі і цілий день потім ганяв на дворі з пацанами,навіть не помічаючи морозу...Я до того,що це дітей не на дистанційку переводять,це переводять їх на вулицю...
21.01.2022 13:16 Відповісти
Тоже помню, в школу мамка не пустила. -25 что ли было. Так я на каток с пацанами) Современные детки на улице не ходят. Дома в интернете или в магаз за гадостями максимум. Глаза в ноль, осанка на хер, воздух и движение не надо. Через десяток лет дохляками будут и на десятку меньше проживут. Ай да мировое правительство-маладцы-уроды
21.01.2022 13:47 Відповісти
 
 