1 623 3

Учеников 5-11 классов во Львове переводят на дистанционное обучение

С 24 января учащиеся 5-11 классов львовских школ переходят на дистанционное обучение.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за роста заболевания COVID-19 среди детей, с понедельника 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ", - говорится в сообщении.

Горсовет обращается к организаторам массовых мероприятий по возможности перенести свои события или обеспечить строгое соблюдение всех карантинных требований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школы Ужгорода переводят на дистанционное обучение через ОРВИ и COVID-19, - горсовет

Та треба всі школи по Україні масово відправити на карантин на декілька тижнів. В класах нема до половини учнів. Кожен день цілі класи закриваються на ізоляцію, хворіють вчителі, нема кому заміняти. Не будьте такими інертними. Хвиля дуже швидка і треба збити її швидкість. Все вже готово для дистанційки.
21.01.2022 13:03 Ответить
У 1964 році я вчився у Львівській СШ № 63...Жив на Таджицькій,до школи було кілометри зо три навпростець через Личаківський парк...Якось взимку приходжу в школу,кажуть що занять не буде,бо мороз тридцять градусів...Вертаюсь додому,кажу мамі,мама не вірить,каже принеси справку зі школи що занять нема...Я назад до школи,взяв у вчительки записку,показав мамі і цілий день потім ганяв на дворі з пацанами,навіть не помічаючи морозу...Я до того,що це дітей не на дистанційку переводять,це переводять їх на вулицю...
21.01.2022 13:16 Ответить
Тоже помню, в школу мамка не пустила. -25 что ли было. Так я на каток с пацанами) Современные детки на улице не ходят. Дома в интернете или в магаз за гадостями максимум. Глаза в ноль, осанка на хер, воздух и движение не надо. Через десяток лет дохляками будут и на десятку меньше проживут. Ай да мировое правительство-маладцы-уроды
21.01.2022 13:47 Ответить
 
 