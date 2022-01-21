1 623 3
Учеников 5-11 классов во Львове переводят на дистанционное обучение
С 24 января учащиеся 5-11 классов львовских школ переходят на дистанционное обучение.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за роста заболевания COVID-19 среди детей, с понедельника 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ", - говорится в сообщении.
Горсовет обращается к организаторам массовых мероприятий по возможности перенести свои события или обеспечить строгое соблюдение всех карантинных требований.
