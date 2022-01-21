УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3770 відвідувачів онлайн
Новини
4 384 13

Нііністе і Путін обговорили безпеку Європи та ситуацію в Україні

Нііністе і Путін обговорили безпеку Європи та ситуацію в Україні

Російський президент Володимир Путін провів телефонні переговори з фінським колегою Саулі Нііністе, під час яких вони обговорили безпеку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.

"Президент Нііністе висловив серйозне занепокоєння ситуацією і наголосив на необхідності підтримання миру в Європі. Обговорення наголосило на необхідності пошуку рішень шляхом постійного діалогу. Під час обговорення президент Нііністе зазначив, що Фінляндія повністю контролює свою безпекову політику", — розповіли в пресслужбі.

Окрім цього, сторони обговорили ситуацію в Україні, а також тридцятиріччя договору між Фінляндією та Росією про основи відносин.

У своєму новорічному зверненні президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що вимоги Росії до США та НАТО щодо гарантій безпеки суперечать порядкам безпеки Європи. За його словами, незважаючи на те, що Москва висунула вимоги США та НАТО, Європа не може залишатися осторонь, особливо коли суверенітет кількох європейських країн, зокрема Швеції та Фінляндії, був поставлений під питання політиками поза ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Нііністе обговорили нарощування сил РФ поблизу кордону з Україною та безпеку у Північній Європі

За його словами, єдиними інструментами для просування вперед є терпіння, відповідальність та діалог. Нііністе наголосив, що не можна побудувати міцне майбутнє, загрожуючи використанням військової сили чи іншими видами насильства.

перемовини (3062) путін володимир (24596) росія (67230) Фінляндія (1358) Нііністе Саулі (86)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Байден подписал указ о повышении квартплаты и цены валежника в России на 25% в 2022 году.
показати весь коментар
21.01.2022 13:39 Відповісти
+4
mene perseeseen ***** ! тримай це на фінському
показати весь коментар
21.01.2022 13:34 Відповісти
+3
как и на украинском: путин - х*уйло!))

но с финским произношением
показати весь коментар
21.01.2022 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
через финов "мягко" намекают фуйлу не вый*опываться.. пока взрослый дядя не пришел
показати весь коментар
21.01.2022 13:23 Відповісти
Не неси чушь... Многие ол гархи и бизнесмены рашки граждане финляндии..да и гусские туда часто ездять
показати весь коментар
21.01.2022 13:27 Відповісти
зебил, многие олигархи и граждане Британии, которая поставила 2000 птрк
просто вам по г+г не сказали, что фины - это мягкий вариант политических "намеков" для кремля..
И так было даже в совдеповские времена
показати весь коментар
21.01.2022 13:30 Відповісти
Кто то финским владеет? Как будет на финском - х..ло, иди в жопу.
показати весь коментар
21.01.2022 13:29 Відповісти
как и на украинском: путин - х*уйло!))

но с финским произношением
показати весь коментар
21.01.2022 13:31 Відповісти
хуууйлоооо!))
показати весь коментар
21.01.2022 13:38 Відповісти
mene perseeseen ***** ! тримай це на фінському
показати весь коментар
21.01.2022 13:34 Відповісти
Красно дякую.
показати весь коментар
21.01.2022 13:37 Відповісти
Байден подписал указ о повышении квартплаты и цены валежника в России на 25% в 2022 году.
показати весь коментар
21.01.2022 13:39 Відповісти
Все чемно з фінського боку. Ну, як вчили у школі, вищому закладі. Але з іншого боку сидить ...йло. Якого виховували на їбуках у школі, вишу та гебістській школі. Його таким діалогом не дістати. Де ж звичні матюки, де нахабство та приниження? Коли починається страх. Страху немає, то й немає .... результату діалогу. Все мимо. Увага совкового чекіста ... не включилась.
показати весь коментар
21.01.2022 13:41 Відповісти
згоден.
претензії ********** закінчуються там, де вони получають по пиці!
показати весь коментар
21.01.2022 13:47 Відповісти
Слепой с глухим разговаривают.
показати весь коментар
21.01.2022 13:44 Відповісти
Про Фінляндію та рашку.
Колись, у далекому 92 році, я по роботі потрапив у прикордонний з Фінлядндією район м. Сортавала (проїхав, до речі, за 2 пачки цигарок для прикордонників, а місцеві мали постійні перепустки). Чудова природа, озера, ліси, чисте повітря..
Я в тому місті був вперше, і мене вразили незвичні будівлі, схожі на німецькі фольварки, та написи готичними літерами, що пробивались крізь стареньку фасадну фарбу. Я спитав у місцевих: що це?
І мені відповіли: так це ж було фінське місце, але совьєти відбили його. зараз воно наше!
Тоді я спитав: а чому досі, за 53 роки, можна побачити написи назв вулиць фінською, і чому за ці роки нічого нового не побудували?
Відповідь: навіщо? Воно ще років сто простоїть!
показати весь коментар
21.01.2022 13:46 Відповісти
 
 