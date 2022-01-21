Нііністе і Путін обговорили безпеку Європи та ситуацію в Україні
Російський президент Володимир Путін провів телефонні переговори з фінським колегою Саулі Нііністе, під час яких вони обговорили безпеку Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.
"Президент Нііністе висловив серйозне занепокоєння ситуацією і наголосив на необхідності підтримання миру в Європі. Обговорення наголосило на необхідності пошуку рішень шляхом постійного діалогу. Під час обговорення президент Нііністе зазначив, що Фінляндія повністю контролює свою безпекову політику", — розповіли в пресслужбі.
Окрім цього, сторони обговорили ситуацію в Україні, а також тридцятиріччя договору між Фінляндією та Росією про основи відносин.
У своєму новорічному зверненні президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що вимоги Росії до США та НАТО щодо гарантій безпеки суперечать порядкам безпеки Європи. За його словами, незважаючи на те, що Москва висунула вимоги США та НАТО, Європа не може залишатися осторонь, особливо коли суверенітет кількох європейських країн, зокрема Швеції та Фінляндії, був поставлений під питання політиками поза ЄС.
За його словами, єдиними інструментами для просування вперед є терпіння, відповідальність та діалог. Нііністе наголосив, що не можна побудувати міцне майбутнє, загрожуючи використанням військової сили чи іншими видами насильства.
просто вам по г+г не сказали, что фины - это мягкий вариант политических "намеков" для кремля..
И так было даже в совдеповские времена
но с финским произношением
претензії ********** закінчуються там, де вони получають по пиці!
Колись, у далекому 92 році, я по роботі потрапив у прикордонний з Фінлядндією район м. Сортавала (проїхав, до речі, за 2 пачки цигарок для прикордонників, а місцеві мали постійні перепустки). Чудова природа, озера, ліси, чисте повітря..
Я в тому місті був вперше, і мене вразили незвичні будівлі, схожі на німецькі фольварки, та написи готичними літерами, що пробивались крізь стареньку фасадну фарбу. Я спитав у місцевих: що це?
І мені відповіли: так це ж було фінське місце, але совьєти відбили його. зараз воно наше!
Тоді я спитав: а чому досі, за 53 роки, можна побачити написи назв вулиць фінською, і чому за ці роки нічого нового не побудували?
Відповідь: навіщо? Воно ще років сто простоїть!