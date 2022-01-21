Нііністе і Путін обговорили безпеку Європи та ситуацію в Україні

Російський президент Володимир Путін провів телефонні переговори з фінським колегою Саулі Нііністе, під час яких вони обговорили безпеку Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.

"Президент Нііністе висловив серйозне занепокоєння ситуацією і наголосив на необхідності підтримання миру в Європі. Обговорення наголосило на необхідності пошуку рішень шляхом постійного діалогу. Під час обговорення президент Нііністе зазначив, що Фінляндія повністю контролює свою безпекову політику", — розповіли в пресслужбі.

Окрім цього, сторони обговорили ситуацію в Україні, а також тридцятиріччя договору між Фінляндією та Росією про основи відносин.

У своєму новорічному зверненні президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що вимоги Росії до США та НАТО щодо гарантій безпеки суперечать порядкам безпеки Європи. За його словами, незважаючи на те, що Москва висунула вимоги США та НАТО, Європа не може залишатися осторонь, особливо коли суверенітет кількох європейських країн, зокрема Швеції та Фінляндії, був поставлений під питання політиками поза ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Нііністе обговорили нарощування сил РФ поблизу кордону з Україною та безпеку у Північній Європі

За його словами, єдиними інструментами для просування вперед є терпіння, відповідальність та діалог. Нііністе наголосив, що не можна побудувати міцне майбутнє, загрожуючи використанням військової сили чи іншими видами насильства.