Ниинисте и Путин обсудили безопасность Европы и ситуацию в Украине
Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте, в ходе которых они обсудили безопасность Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.
"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. Обсуждение подчеркнуло необходимость поиска решений путем постоянного диалога. В ходе обсуждения президент Ниинисте отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности", — рассказали в пресс-службе.
Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также тридцатилетие договора между Финляндией и Россией об основах отношений. В своем новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских стран, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.
По его словам, единственными инструментами для продвижения вперед являются терпение, ответственность и диалог. Ниинисте подчеркнул, что нельзя построить крепкое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия.
просто вам по г+г не сказали, что фины - это мягкий вариант политических "намеков" для кремля..
И так было даже в совдеповские времена
но с финским произношением
претензії ********** закінчуються там, де вони получають по пиці!
Колись, у далекому 92 році, я по роботі потрапив у прикордонний з Фінлядндією район м. Сортавала (проїхав, до речі, за 2 пачки цигарок для прикордонників, а місцеві мали постійні перепустки). Чудова природа, озера, ліси, чисте повітря..
Я в тому місті був вперше, і мене вразили незвичні будівлі, схожі на німецькі фольварки, та написи готичними літерами, що пробивались крізь стареньку фасадну фарбу. Я спитав у місцевих: що це?
І мені відповіли: так це ж було фінське місце, але совьєти відбили його. зараз воно наше!
Тоді я спитав: а чому досі, за 53 роки, можна побачити написи назв вулиць фінською, і чому за ці роки нічого нового не побудували?
Відповідь: навіщо? Воно ще років сто простоїть!