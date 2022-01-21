Ниинисте и Путин обсудили безопасность Европы и ситуацию в Украине

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте, в ходе которых они обсудили безопасность Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. Обсуждение подчеркнуло необходимость поиска решений путем постоянного диалога. В ходе обсуждения президент Ниинисте отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности", — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также тридцатилетие договора между Финляндией и Россией об основах отношений. В своем новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских стран, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.

По его словам, единственными инструментами для продвижения вперед являются терпение, ответственность и диалог. Ниинисте подчеркнул, что нельзя построить крепкое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия.