Ниинисте и Путин обсудили безопасность Европы и ситуацию в Украине

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте, в ходе которых они обсудили безопасность Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

"Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. Обсуждение подчеркнуло необходимость поиска решений путем постоянного диалога. В ходе обсуждения президент Ниинисте отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности", — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также тридцатилетие договора между Финляндией и Россией об основах отношений. В своем новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских стран, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен на переговорах с Лавровым: мы готовы к жесткому ответу, если Россия решит совершить акт агрессии против Украины

По его словам, единственными инструментами для продвижения вперед являются терпение, ответственность и диалог. Ниинисте подчеркнул, что нельзя построить крепкое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия.

переговоры (5125) путин владимир (31993) россия (96902) Финляндия (1008) Ниинисте Саули (69)
+8
Байден подписал указ о повышении квартплаты и цены валежника в России на 25% в 2022 году.
21.01.2022 13:39 Ответить
+4
mene perseeseen ***** ! тримай це на фінському
21.01.2022 13:34 Ответить
+3
как и на украинском: путин - х*уйло!))

но с финским произношением
21.01.2022 13:31 Ответить
через финов "мягко" намекают фуйлу не вый*опываться.. пока взрослый дядя не пришел
21.01.2022 13:23 Ответить
Не неси чушь... Многие ол гархи и бизнесмены рашки граждане финляндии..да и гусские туда часто ездять
показать весь комментарий
21.01.2022 13:27 Ответить
зебил, многие олигархи и граждане Британии, которая поставила 2000 птрк
просто вам по г+г не сказали, что фины - это мягкий вариант политических "намеков" для кремля..
И так было даже в совдеповские времена
21.01.2022 13:30 Ответить
Кто то финским владеет? Как будет на финском - х..ло, иди в жопу.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:29 Ответить
21.01.2022 13:31 Ответить
хуууйлоооо!))
21.01.2022 13:38 Ответить
21.01.2022 13:34 Ответить
Красно дякую.
21.01.2022 13:37 Ответить
21.01.2022 13:39 Ответить
Все чемно з фінського боку. Ну, як вчили у школі, вищому закладі. Але з іншого боку сидить ...йло. Якого виховували на їбуках у школі, вишу та гебістській школі. Його таким діалогом не дістати. Де ж звичні матюки, де нахабство та приниження? Коли починається страх. Страху немає, то й немає .... результату діалогу. Все мимо. Увага совкового чекіста ... не включилась.
21.01.2022 13:41 Ответить
згоден.
претензії ********** закінчуються там, де вони получають по пиці!
21.01.2022 13:47 Ответить
Слепой с глухим разговаривают.
21.01.2022 13:44 Ответить
Про Фінляндію та рашку.
Колись, у далекому 92 році, я по роботі потрапив у прикордонний з Фінлядндією район м. Сортавала (проїхав, до речі, за 2 пачки цигарок для прикордонників, а місцеві мали постійні перепустки). Чудова природа, озера, ліси, чисте повітря..
Я в тому місті був вперше, і мене вразили незвичні будівлі, схожі на німецькі фольварки, та написи готичними літерами, що пробивались крізь стареньку фасадну фарбу. Я спитав у місцевих: що це?
І мені відповіли: так це ж було фінське місце, але совьєти відбили його. зараз воно наше!
Тоді я спитав: а чому досі, за 53 роки, можна побачити написи назв вулиць фінською, і чому за ці роки нічого нового не побудували?
Відповідь: навіщо? Воно ще років сто простоїть!
21.01.2022 13:46 Ответить
 
 