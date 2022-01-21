УКР
Блінкен та Лавров завершили перемовини в Женеві

Переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена в Женеві завершилися, вони тривали 1,5 години. По результати наразі не повідомляється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше джерела в російській делегації повідомляли, що на зустріч глав двох зовнішньополітичних відомств було закладено дві години. Отже, переговори тривали менше запланованого.

Читайте також: Лавров та Блінкен розпочали перемовини у Женеві

Лавров Сергій (1636) перемовини (3062) Женева (56) Блінкен Ентоні (1157)
Со старой лошади шкуру содрали ...
21.01.2022 14:00 Відповісти
А тим часом Торчок домовляється через Ердогана про зустріч з ****** і днрівськими ватажками.
21.01.2022 14:03 Відповісти
россия спонсор международного терроризма.
Мордор должен быть повержен.
21.01.2022 14:02 Відповісти
21.01.2022 14:00 Відповісти
21.01.2022 14:02 Відповісти
21.01.2022 14:03 Відповісти
всегда так не будет (с)
21.01.2022 14:04 Відповісти
якщо Торчок на це піде, то йому вже точно буде жопа.
21.01.2022 14:18 Відповісти
Він піде, бо обіцяв це наріду, за це його і обрали.
21.01.2022 14:24 Відповісти
То вже бігти за гречкою чи шашлики по плану?
21.01.2022 14:02 Відповісти
Схоже ситуація патова.
21.01.2022 14:04 Відповісти
сумний лошак вимагає від НАТО вивести свої війська з Румунії та Болгарії!
Зовсім офуєл цей лапоть.
21.01.2022 14:10 Відповісти
населення рф готове вмерти за *****?терпіти санкції?ЗМІ ,які мають можливість,повинні це донести до населення рф.
21.01.2022 14:16 Відповісти
готові, бо вони терпіли і "баби нових нарожают".
показати весь коментар
їм вбивають в голови ,шо *****=расєя.потрібно розділяти.
показати весь коментар
Схоже, що ні про що не домовилися, а це значить, що шанс відкритого вторгнення ***** на територію України, зростає.
Я думаю, що до китайської лімпіади, вірніше її закриття, поки що час є.
а от 22.02.22 все може бути.
Треба бути пильними і готуватися до розвитку будь-яких подій
Це не паніка, якщо шо.
21.01.2022 14:17 Відповісти
А ЧОМУ НЕМА ПРЯМОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ?????????????? Потім будете брехати і видумувати про що вони говорили.
21.01.2022 14:18 Відповісти
Что говорящая лошадь России!! Пришёл ****** ВАм с Пуйлом!!
21.01.2022 14:28 Відповісти
Видимо результат переворов ожидаемый - "здрасте и досвиданья".
21.01.2022 14:32 Відповісти
 
 