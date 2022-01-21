Блінкен та Лавров завершили перемовини в Женеві

Переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена в Женеві завершилися, вони тривали 1,5 години. По результати наразі не повідомляється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше джерела в російській делегації повідомляли, що на зустріч глав двох зовнішньополітичних відомств було закладено дві години. Отже, переговори тривали менше запланованого.

