Блінкен та Лавров завершили перемовини в Женеві
Переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена в Женеві завершилися, вони тривали 1,5 години. По результати наразі не повідомляється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше джерела в російській делегації повідомляли, що на зустріч глав двох зовнішньополітичних відомств було закладено дві години. Отже, переговори тривали менше запланованого.
Мордор должен быть повержен.
Зовсім офуєл цей лапоть.
Я думаю, що до китайської лімпіади, вірніше її закриття, поки що час є.
а от 22.02.22 все може бути.
Треба бути пильними і готуватися до розвитку будь-яких подій
Це не паніка, якщо шо.