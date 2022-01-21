РУС
6 217 16

Блинкен и Лавров завершили переговоры в Женеве

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа. О результатах пока не сообщается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее источники в российской делегации сообщали, что на встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено два часа. Следовательно, переговоры продолжались меньше запланированного.

Топ комментарии
+9
Со старой лошади шкуру содрали ...

21.01.2022 14:00
+7
А тим часом Торчок домовляється через Ердогана про зустріч з ****** і днрівськими ватажками.

21.01.2022 14:03
+5
россия спонсор международного терроризма.
Мордор должен быть повержен.

21.01.2022 14:02
Со старой лошади шкуру содрали ...

21.01.2022 14:00
россия спонсор международного терроризма.
Мордор должен быть повержен.

21.01.2022 14:02
А тим часом Торчок домовляється через Ердогана про зустріч з ****** і днрівськими ватажками.

21.01.2022 14:03
всегда так не будет (с)

21.01.2022 14:04
якщо Торчок на це піде, то йому вже точно буде жопа.

21.01.2022 14:18
Він піде, бо обіцяв це наріду, за це його і обрали.

21.01.2022 14:24
То вже бігти за гречкою чи шашлики по плану?

21.01.2022 14:02
Схоже ситуація патова.

21.01.2022 14:04
сумний лошак вимагає від НАТО вивести свої війська з Румунії та Болгарії!
Зовсім офуєл цей лапоть.

21.01.2022 14:10
населення рф готове вмерти за *****?терпіти санкції?ЗМІ ,які мають можливість,повинні це донести до населення рф.

21.01.2022 14:16
готові, бо вони терпіли і "баби нових нарожают".

21.01.2022 14:18
їм вбивають в голови ,шо *****=расєя.потрібно розділяти.

21.01.2022 14:27
Схоже, що ні про що не домовилися, а це значить, що шанс відкритого вторгнення ***** на територію України, зростає.
Я думаю, що до китайської лімпіади, вірніше її закриття, поки що час є.
а от 22.02.22 все може бути.
Треба бути пильними і готуватися до розвитку будь-яких подій
Це не паніка, якщо шо.

21.01.2022 14:17
А ЧОМУ НЕМА ПРЯМОЇ ТРАНСЛЯЦІЇ?????????????? Потім будете брехати і видумувати про що вони говорили.

21.01.2022 14:18
Что говорящая лошадь России!! Пришёл ****** ВАм с Пуйлом!!

21.01.2022 14:28
Видимо результат переворов ожидаемый - "здрасте и досвиданья".

21.01.2022 14:32
 
 