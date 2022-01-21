Блинкен и Лавров завершили переговоры в Женеве

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа. О результатах пока не сообщается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее источники в российской делегации сообщали, что на встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено два часа. Следовательно, переговоры продолжались меньше запланированного.

