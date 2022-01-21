Блинкен и Лавров завершили переговоры в Женеве
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа. О результатах пока не сообщается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее источники в российской делегации сообщали, что на встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено два часа. Следовательно, переговоры продолжались меньше запланированного.
Топ комментарии
+9 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий21.01.2022 14:00 Ответить Ссылка
+7 Oljik
показать весь комментарий21.01.2022 14:03 Ответить Ссылка
+5 Сергей Воробей #492359
показать весь комментарий21.01.2022 14:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мордор должен быть повержен.
Зовсім офуєл цей лапоть.
Я думаю, що до китайської лімпіади, вірніше її закриття, поки що час є.
а от 22.02.22 все може бути.
Треба бути пильними і готуватися до розвитку будь-яких подій
Це не паніка, якщо шо.