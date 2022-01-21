У МЗС РФ уже заявили, що Росія ухвалить "дуже серйозні політичні рішення", якщо відповідь США щодо гарантій безпеки розчарує

Росія ухвалить "серйозні політичні рішення", якщо відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки розчарує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив телеканалу "Росія-24" заступник голови МЗС Сергій Рябков.

"Поки що формальної письмової відповіді з боку США та НАТО на пропозиції немає. Якщо ця відповідь розчарує, тоді доведеться ухвалювати дуже серйозні політичні рішення, про що наш президент попередив, у тому числі публічно, опонентів з того боку", - сказав заступник російського міністра.

"Але роль дипломатії у будь-якому разі центральна. Ми не хочемо конфлікту, ми ні на кого не нападаємо, ми нікому не загрожуємо, ми хочемо надійно забезпечити наші інтереси", – продовжив він.

Ця заява прозвучала на тлі інформації джерела "Интерфакса" про те, що переговори глав зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена в Женеві тривали менше запланованих двох годин.

У день цієї зустрічі з'ясувалося, що держсекретар США не привіз до Женеви письмові відповіді на вимоги Москви про гарантії безпеки в Європі, а також що в МЗС і не чекали на ці відповіді цього дня.

Раніше представники керівництва Росії попереджали, що на відмову Заходу дати необхідні гарантії може бути "військово-технічна" відповідь.

Напередодні Блінкен сказав, що якщо Росія нападе на Україну, переговори з нею з питань безпеки будуть неможливі. Вже перед початком переговорів з Лавровим він висловив надію, що дипломатія і діалог візьмуть гору, але попередив, що Захід готовий до "єдиної, швидкої і жорсткої відповіді", якщо Росія вирішить вчинити акт агресії.