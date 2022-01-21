УКР
У МЗС РФ уже заявили, що Росія ухвалить "дуже серйозні політичні рішення", якщо відповідь США щодо гарантій безпеки розчарує

У МЗС РФ уже заявили, що Росія ухвалить

Росія ухвалить "серйозні політичні рішення", якщо відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки розчарує.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив телеканалу "Росія-24" заступник голови МЗС Сергій Рябков.

"Поки що формальної письмової відповіді з боку США та НАТО на пропозиції немає. Якщо ця відповідь розчарує, тоді доведеться ухвалювати дуже серйозні політичні рішення, про що наш президент попередив, у тому числі публічно, опонентів з того боку", - сказав заступник російського міністра.

"Але роль дипломатії у будь-якому разі центральна. Ми не хочемо конфлікту, ми ні на кого не нападаємо, ми нікому не загрожуємо, ми хочемо надійно забезпечити наші інтереси", – продовжив він.

Ця заява прозвучала на тлі інформації джерела "Интерфакса" про те, що переговори глав зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена в Женеві тривали менше запланованих двох годин.

У день цієї зустрічі з'ясувалося, що держсекретар США не привіз до Женеви письмові відповіді на вимоги Москви про гарантії безпеки в Європі, а також що в МЗС і не чекали на ці відповіді цього дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен на переговорах з Лавровим: Ми готові до жорсткої відповіді, якщо Росія вирішить вчинити акт агресії проти України

Раніше представники керівництва Росії попереджали, що на відмову Заходу дати необхідні гарантії може бути "військово-технічна" відповідь.

Напередодні Блінкен сказав, що якщо Росія нападе на Україну, переговори з нею з питань безпеки будуть неможливі. Вже перед початком переговорів з Лавровим він висловив надію, що дипломатія і діалог візьмуть гору, але попередив, що Захід готовий до "єдиної, швидкої і жорсткої відповіді", якщо Росія вирішить вчинити акт агресії.

+21
Машка Захерова голову вымоет?
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
+21
Тю...визнають Лугандон!?
Це прогнозовано
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
+11
Байдену заборонять відпочивати у сонячному магадані, воркуті, колимі і соловках.А він так мріяв.
показати весь коментар
21.01.2022 14:25 Відповісти
Машка Захерова голову вымоет?
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
дустом
показати весь коментар
21.01.2022 14:56 Відповісти
Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надежно обеспечить наши интересы Источник:
Цікаво, які у кацапів інтересі. Мабуть щоб всі в Європі ходили в парашу з гівна і гілляк на вулицю і срали в дирку в землі? Чи щоб сцяли в під'їздах? Що ще можуть запропонувати козлячі виродки?
показати весь коментар
21.01.2022 15:56 Відповісти
и что будете назло всем жрать на сухую доллары США...
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
Тю...визнають Лугандон!?
Це прогнозовано
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
Рашка - брехливе стерво!
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
Да ,отсосать вате придётся в ооочень жёсткой форме ...
показати весь коментар
21.01.2022 14:20 Відповісти
Байдену заборонять відпочивати у сонячному магадані, воркуті, колимі і соловках.А він так мріяв.
показати весь коментар
21.01.2022 14:25 Відповісти
Уже нах послали конкретно и несколько раз. Что кацапоиды еще хотят и чем пугают?
показати весь коментар
21.01.2022 14:26 Відповісти
Процесс ради процесса.
показати весь коментар
21.01.2022 15:00 Відповісти
Страна, экономика которой зависит от западных технологий (технологии добычи нефти, газа и так далее) пытается что-то диктовать блоку НАТО, у которого две трети мирового ВВП и все передовые технологии.

Гребанный насос, у одной компании Эпл капитализация 3 триллиона баксов, у всей ********* ВВП - полтора.

Не понимаю, на что они рассчитывают?
показати весь коментар
21.01.2022 14:27 Відповісти
На блеф.
показати весь коментар
21.01.2022 15:00 Відповісти
"Захід готовий до "єдиної, швидкої і жорсткої відповіді", якщо Росія вирішить вчинити акт агресії Джерело: "
Прекратить поставки консолей? Ведь с их слов "принцип коллективной безопасности на Украину не распространяется".
показати весь коментар
21.01.2022 14:27 Відповісти
копытом топнут?
показати весь коментар
21.01.2022 14:28 Відповісти
По типу, гопник вас предупредил, что если вы не уберете вашу бронированную дверь и новые замки то он обидится и с вами не будет дружить
показати весь коментар
21.01.2022 14:28 Відповісти
Вони це вже озвучили - визнати офіційно лугандонію і офіційно ввести туди війська для "захисту своїх громадян". Чи введуть США та союзники санкції з цього приводу?
показати весь коментар
21.01.2022 14:28 Відповісти
Признают лднр скорее всего. Тут вопрос только в том в каких границах всей луганской и донецкой области или точно сейчас оккупировано
показати весь коментар
21.01.2022 14:29 Відповісти
Всей. Прямо сейчас накачивают оккупационную группировку вооружением и мясом.
показати весь коментар
21.01.2022 14:39 Відповісти
Ну, це ще треба захопити, усю Донецьку і Луганську. А це - та сама війна, тільки без літаків і ракет. Тут їм непереливки будуть, точно! І заодно - санкцій повну сраку!
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
Вибачьте, але без ракетних обстрілів з території РФ, та авіаційних нальотів вони нашу оборону наявними силами не прорвут. А США попередили, що за перехід кордону військами РФ негайно послідують санкції.

Ось навіщо будували СП-2, вкладали гроши? Щоб зараз він встав?

Вангую, що Путлер буде нас давити економічно. А в нас з 2010-го року немає професійного, проукраїнського уряду.
показати весь коментар
21.01.2022 19:02 Відповісти
Тупий шантаж силою нічого для Росії не вирішить. ц
показати весь коментар
21.01.2022 14:29 Відповісти
Росія інтегрує окуповані території і вимагає від України офіційно це признати і це включає постачання води, міжнародне признання і зняття санкцій. Дурість і недалекоглядність кацапні просто вражає. Навіть якщо це все буде на папері-це нічого для низ не гарантує в майбутньому. Їм згадають цей шантаж.Років через десять все повернеться Україні.
показати весь коментар
21.01.2022 14:33 Відповісти
" Я ни на кого не нападаю. Я никаму ни угражаю. Я лишь хачю абеспечить свои интересы..." заявил Чикатило
показати весь коментар
21.01.2022 14:39 Відповісти
Думаю этим ответом будет признание длнр.
показати весь коментар
21.01.2022 14:39 Відповісти
Раніше кацапи казали "военно-технические мерьі", зараз вже "політичні". Схоже, почали тверезіти...
показати весь коментар
21.01.2022 14:41 Відповісти
Та ухвалюйте, скільки можна вже всіх лякати? Ніхто вас не боїться, а тим більше США.
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:46 Відповісти
В штаны себе навалите! Ублюдки конченые, кто боится Вас? Нападайте и будете удобрением
показати весь коментар
21.01.2022 14:50 Відповісти
Письмові гарантії руссофашистам ПТН ПНХ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 14:53 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 14:57 Відповісти
добровольно отключатся от свифта, откажутся от бакса и айфоны выкинут?
показати весь коментар
21.01.2022 14:57 Відповісти
Соси писос,паршивая кацапня.
показати весь коментар
21.01.2022 14:58 Відповісти
В США ответили, что вы только обещаете ...
показати весь коментар
21.01.2022 14:59 Відповісти
Пусть Московия даст гарантии что не нападет ни на одну страну, с целью " защиты русского населения".
показати весь коментар
21.01.2022 15:02 Відповісти
не для того они свои паспорта раздавали в мАлАдых республиках
показати весь коментар
21.01.2022 15:21 Відповісти
настоло время бамбить варониж, другого выхода у кацапов нет.
показати весь коментар
21.01.2022 15:04 Відповісти
а также что в МИД и не ждали этих ответов в этот день.....🤣🤣😆👏вата в ужасе....
показати весь коментар
21.01.2022 15:07 Відповісти
Що там москали вимагають куме?
-Ключи вiд Форт Ноксу.И всем американцам убраться из Америки в течении суток
показати весь коментар
21.01.2022 15:08 Відповісти
Присоединят лугандонию?
показати весь коментар
21.01.2022 15:12 Відповісти
ну я не знаю, помоему лошадь хочет сказать, что рашарейх желает убивать украинцев в Украине, но так что б запад не дал сдачи им
показати весь коментар
21.01.2022 15:15 Відповісти
Походу в Воронеже уже напрягли булк
показати весь коментар
21.01.2022 15:17 Відповісти
Булки
показати весь коментар
21.01.2022 15:19 Відповісти
"...мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем..."
лживые сволочи! УЖЕ напали, УЖЕ угрожаете 8 лет
показати весь коментар
21.01.2022 15:18 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 15:45 Відповісти
Похоже близится третья мировая и снова придется расхерачить рейх, но уже москальский.
показати весь коментар
21.01.2022 15:56 Відповісти
Дайте нам письменный ответ и потом мы постоянно будем тыкать его же, вам в лицо
показати весь коментар
21.01.2022 17:00 Відповісти
 
 