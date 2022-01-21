УКР
США не торгуватимуть правом українського народу обирати своє майбутнє, - Блінкен

США не торгуватимуть правом українського народу обирати своє майбутнє, - Блінкен

Україна має право обирати своє майбутнє. Це стосується і рішення щодо вступу до НАТО.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив сьогодні на пресконференції після перемовин із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сказав Лаврову, що є принципи, є речі, які ми готові захищати. Це стосується і суверенного права українського народу обирати своє майбутнє, тут ми торгуватися не можемо і не будемо", - зазначив він, маючи на увазі націленість України на вступ до НАТО.

"Також я сказав про те, що для нас основоположним правилом є те, що США нічого не обговорюють про Україну без України", - додав він.

Втім, він зазначив, що є й такі моменти, де РФ та США можуть знайти компроміс. 

