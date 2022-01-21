УКР
Єврокомісар Варгеї відвідає Україну 26-27 січня

Єврокомісар Варгеї відвідає Україну 26-27 січня

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї відвідає Київ 26-27 січня.

Про це повідомили в Європейській комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комісар відвідає Україну наступного тижня, 26-27 січня, точну програму ще готують", - анонсували в ЄК.

У Єврокомісії впевнені, що цей візит "дасть можливість направити рішучий сигнал підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, участі ЄС у сприянні стійкості до гібридних загроз, а також сталого економічного зростання за допомогою Економічного та інвестиційного плану та подальшої інтеграції з ЄС на основі Угоди про асоціацію".

