Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 26-27 января

Европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи посетит Киев 26-27 января.

Об этом сообщили в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комиссар посетит Украину на следующей неделе, 26-27 января, точную программу еще готовят", – анонсировали в ЕК.

В Еврокомиссии уверены, что этот визит позволит направить решительный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, участия ЕС в содействии устойчивости к гибридным угрозам, а также устойчивого экономического роста с помощью Экономического и инвестиционного плана и дальнейшей интеграции с ЕС на основе Соглашения об ассоциации".

