Еврокомиссар Варгеи посетит Украину 26-27 января
Европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи посетит Киев 26-27 января.
Об этом сообщили в Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Комиссар посетит Украину на следующей неделе, 26-27 января, точную программу еще готовят", – анонсировали в ЕК.
В Еврокомиссии уверены, что этот визит позволит направить решительный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, участия ЕС в содействии устойчивости к гибридным угрозам, а также устойчивого экономического роста с помощью Экономического и инвестиционного плана и дальнейшей интеграции с ЕС на основе Соглашения об ассоциации".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/EricHurtmann/status/1484181445438361602 23 ч
Здається, з усіх європейців тільки у Великої Британії немає історичних провалів у пам'яті.