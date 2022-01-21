Нардеп "ЄС" Сюмар про об'єднання опозиції: Наші потенційні партнери зараз дивляться, хто кого, але розвиток подій може бути дуже швидким

Питання навколо кого об’єднувати націю може постати дуже швидко у зв'язку з агресією Росії та неадекватністю дій чинного президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

Вона зазначила, що останні два роки з опозиціонерів влада переслідує саме Петра Порошенка.

"В результаті опозиція стає таким собі сильним магнітом, що притягує. І в даному випадку у Порошенка була win win situation. Надягли б наручники, він був би жертвою. Він зумів захиститись і його команда була поруч – він переможець. І я не знаю, що додало б більше рейтингу, але і те, і інше - в плюс", - додала нардеп.

Коментуючи відсутність реакції інших лідерів опозиції на справу Порошенка, політик зазначила: "Я думаю, що наші потенційні майбутні партнери зараз дивляться, хто кого, а поки "мы в сторонке постоим, подождем. Лідер мусить бути сильним - і зараз іде випробування на силу".

Разом з тим, Сюмар впевнена, що опозиція все ж таки об'єднається: "А в них не буде іншого варіанту. Хоча ти знаєш, останнім часом я думаю, що розвиток подій може бути дуже швидким. Зважаючи особливо на вчорашнє зверенння президента, яке мене ще більш підштовхнуло до цієї думки. Перше питання, яке в мене було вчора: от ти виходиш і говориш, що все пурга, директор ЦРУ фейкомет, нічого не відбувається, просто літаки зі зброєю до нас летять по 4 в день, всі ці заяви – це щоб створити дефіцит гречки, але ви не переживайте – будуть шашлики, мір, труд, май і новогоднєє обращеніє. Так от, коли людина це говорить і раптом починається загострення, все українське суспільство сяде і подумає: "Чувак, ти адеватний?" І дасть собі відповідь: "Ні, не адекватний". Не може бути неадекват головнокомандувачем у реальних бойових діях! І це друге питання, яке постане: чи можна об’єднувати націю навколо неадеквата. І це питання може постати дуже швидко".

