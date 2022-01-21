УКР
Новини
Нардеп "ЄС" Сюмар про об'єднання опозиції: Наші потенційні партнери зараз дивляться, хто кого, але розвиток подій може бути дуже швидким

Нардеп

Питання навколо кого об’єднувати націю може постати дуже швидко у зв'язку з агресією Росії та неадекватністю дій чинного президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

Вона зазначила, що останні два роки з опозиціонерів влада переслідує саме Петра Порошенка. 

"В результаті опозиція стає таким собі сильним магнітом, що притягує. І в даному випадку у Порошенка була win win situation. Надягли б наручники, він був би жертвою. Він зумів захиститись і його команда була поруч – він переможець. І я не знаю, що додало б більше рейтингу, але і те, і інше - в плюс", - додала нардеп.

Коментуючи відсутність реакції інших лідерів опозиції на справу Порошенка, політик зазначила: "Я думаю, що наші потенційні майбутні партнери зараз дивляться, хто кого, а поки "мы в сторонке постоим, подождем. Лідер мусить бути сильним - і зараз іде випробування на силу".

Разом з тим, Сюмар впевнена, що опозиція все ж таки об'єднається: "А в них не буде іншого варіанту. Хоча ти знаєш, останнім часом я думаю, що розвиток подій може бути дуже швидким. Зважаючи особливо на вчорашнє зверенння президента, яке мене ще більш підштовхнуло до цієї думки. Перше питання, яке в мене було вчора: от ти виходиш і говориш, що все пурга, директор ЦРУ фейкомет, нічого не відбувається, просто літаки зі зброєю до нас летять по 4 в день, всі ці заяви – це щоб створити дефіцит гречки, але ви не переживайте – будуть шашлики, мір, труд, май і новогоднєє обращеніє. Так от, коли людина це говорить і раптом починається загострення, все українське суспільство сяде і подумає: "Чувак, ти адеватний?" І дасть собі відповідь: "Ні, не адекватний". Не може бути неадекват головнокомандувачем у реальних бойових діях! І це друге питання, яке постане: чи можна об’єднувати націю навколо неадеквата. І це питання може постати дуже швидко".

Детальніше читайте в інтерв'ю Вікторії Сюмар ("ЄС"): "Коли Зеленський понад 100 справ ініціює проти п’ятого президента, то він мав би думати, скільки справ буде проти шостого. А в тому, що їх буде багато, в мене сумніву немає".

Зеленський Володимир опозиція Порошенко Петро Сюмар Вікторія
оже збавь вас брать в коалицию матькивщину!
смотреть надо по реакции на возвращение и суд по пороху. и никого не ждать
21.01.2022 16:48 Відповісти
Если так называемые потенциальные партнеры пока смотрят кто кого, то найух таких партнеров. Они в любой момент сдадут.
21.01.2022 16:47 Відповісти
"Потенциальные партнеры", скорее всего помнят, как вместо того, чтобы поддержать того, кого "судил" Киреев, кое-кто побежал на службу к зэку в качестве министра экономики.
Это так в качестве припущення...
21.01.2022 16:59 Відповісти
Если так называемые потенциальные партнеры пока смотрят кто кого, то найух таких партнеров. Они в любой момент сдадут.
21.01.2022 16:47 Відповісти
"Потенциальные партнеры", скорее всего помнят, как вместо того, чтобы поддержать того, кого "судил" Киреев, кое-кто побежал на службу к зэку в качестве министра экономики.
Это так в качестве припущення...
21.01.2022 16:59 Відповісти
Виборці Зеленського дайте відповідь?
Чому Зеленський наживається на війні
Чому Зеленський видає кредити лднр на 60 млн.дол
Чому Зеленський використовує держ.гелікоптери в приватних цілях.
Чому Зеленський не вводить санкціх проти Коломойського
Чому при Зеленському укр.олігархи збагатіли на 40%.
Чому Зеленський провалив вакцинацію.
Чому Зеленський взяв в команду людей з рос.громадянством
Чому Зеленський фальсифікує крим.справи проти лідера опозиції.
Чому Зеленський з Коломойським вивів 41 млн з ПриватБанку в офшори
Чому Зеленський прикриває злочинця-водія Трухіна
Чому Зеленський і ОП чинять тиск на ЗМІ
Чому Зеленський підняв ціни на продукти харчування
Чому Зеленський давить малий і середній бізнес (ФОП)
Чому Зеленський підняв ціни на комунальні послуги.
Чому Зеленський садить в тюрьми патріотів і бойових генералів.
Чому у партії "слуга народу" працюють депутати колаборанти
Чому Зеленський підняв ціни на газ
Чому Зеленський не звільняє корупціонера Татарова.
Чому Зеленський здає українські позиції на Донбасі
Чому Зеленський і МОЗ не закупив кисень і ШВЛ
Чому при Зеленському дефіцит в бюджеті 220 млрд
Чому Зеленський купує в Росії газ і електроенергію
Чому Зеленський наймає тітушок проти опозиції.
Чому Зеленський здав вагнерівців
Чому укрзалізниця отримала 20 млрд збитків
Чому Зеленський відмінив реформу харчування в ЗСУ
Чому Зеленський залишив помирати військового під Зайцево 4 дні
Чому Зеленський забирає в людей субсидії на 36 млрд
Чому в Держрезерві пропало 2700 вагонів зерна.
Чому Зеленський покриває "Велике Крадівництво"
Чому йде падіння промислового виробництва на 8,3%.
Чому Зеленський забрав з Ковід фонду 35 млрд грн на дороги
Чому Зеленський не віддав дачу в в Конча-Заспі дітям як обіцяв.
Чому УКРенерно отримало збитків на 21 млрд
Чому Зеленський за 2 роки 12 разів відпочивав
Чому був прийнятий "закон про землю" без референдума
Чому Зеленський взяв у владу близько 30 друзів з 95 кварталу
Чому Зеленський купує на Росії вугілля
Чому в Зеленського найбільший кортеж із всіх президентів( 42 машини)
Чому Медведчук за спонсорування тероризму не в тюрмі
Чому нашим військовим заборонено себе захищати на передовій
Чому Зеленський не задекларував 5 млн гривень.
Чому Зеленський не звільнає зрадника Єрмака
Чому діти захисників України здають ЗНО а діти бойовиків ні.
Чому при Зеленському падає ВВП і де 500 тис. робочих місць
Чому Зеленський під час епідемії продав за кордон 500 тонн масок
21.01.2022 17:38 Відповісти
а раніше брехню на Пороха ніби-то в корупції, ще в 2005-му - не згадаєш?
21.01.2022 18:53 Відповісти
Так шо, ошибаешься, предатель у нас твой сивочолый, а Батькивщина сейчас на всех ток-шоу высказывает ему поддержку.
21.01.2022 17:02 Відповісти
брешеш, як типовий 73/43%зебіл. Хоча - ти ним і є.
21.01.2022 18:51 Відповісти
Те, кого Сюмар назвала потенциальными партнёрами, офигели когда Зели предъявили Порошенко "державну зраду", а потом ещё больше офигели, когда Порошенко сдрыснул забугор. Правильно, лидер должен быть сильным, а Петю, простите, сильным считают только ярые петюнчики, ну в переводе - порохоботы. Всем остальным хорошо видно, что он "боец" только за свою шкуру.
Два года петюнчики позволяли делать со страной всё, что зели хотели . Про объединение оппозиции и не заикались, ждали что чем хуже, тем лучше. Теперь приспичило, приспичило объединиться, ибо вытащить Петю только силами петюнчиков не по силам и Пете вкрай сейчас нужно не звание лидера петюнчиков, а звание лидера оппозиции. Однако как свысока это объединение преподносится! Петя лидер, только вокруг него... , у них не будет другого варианта, "зараз дивляться, хто кого, а поки мы в сторонке постоим, подождем", ... вы наши потенциальные... Ведь после этого потенциальным сразу захочется стать кинетическими.
21.01.2022 21:04 Відповісти
Вот дура)))
21.01.2022 16:48 Відповісти
Не. Просто у нее замашки продажной ...
21.01.2022 17:24 Відповісти
оже збавь вас брать в коалицию матькивщину!
смотреть надо по реакции на возвращение и суд по пороху. и никого не ждать
21.01.2022 16:48 Відповісти
Стрелку. "Брать"??? Оооо, мамадорогая. Он будет ПРОСИТЬ, а не брать.
21.01.2022 17:05 Відповісти
Да ,ЖМУ РУКИ ,ОБНИМАЮ ,вряд-ли способствую объединению ,а Липецкая фабрика ,а служба министром у януковича ,нет ,народ Украины вокруг Порошенко точно не объединится .. слишком много косяков и грехов ..
21.01.2022 17:00 Відповісти
Не вижу никаких потенциальных партнеров.
Все продажное вокруг.
21.01.2022 17:16 Відповісти
Особенно ваш рошено-королек!
21.01.2022 17:22 Відповісти
21.01.2022 17:39 Відповісти
Питання про неадекватність Зейла назріла вже давно - майже з перших днів. Просто зараз ця неадекватність стала смертельно небезпечною для країни!
показати весь коментар
21.01.2022 17:16 Відповісти
Первое значительное подлое дело, которое совершил Порошенко после инаугурации в 2014 г., было ОДНОСТОРОННЕЕ ПЕРЕМИРИЕ. Чем он думал, осуществляя своей властью верховного главнокомандующего такую хню, черт его знает. Обошлось же это "перемирие" для добровольцев и солдат ЗСУ в 36 убитыми. Сколькими раненными не помню уже. Да я только за это НИКОГДА не проголосую за шоколадно-соевого подлеца.
показати весь коментар
21.01.2022 17:21 Відповісти
21.01.2022 17:39 Відповісти
одностороннее (при этом ответка давалась - не велись наступательные действия) продлилось две недели с 20.06.14 по 03.07.14

не затруднит подтвердить слова про "36 убитых за две недели"?
показати весь коментар
21.01.2022 17:42 Відповісти
21.01.2022 17:38 Відповісти
Це ще не так паскудно, коли «потенційні майбутні партнери зараз дивляться, хто кого, а поки "мы в сторонке постоим, подождем"». Нехай навіть Гройсман з Разумковим стоять мовчки "в сторонке"; нехай навіть юдька матьківщинина аж до сміхоти облудливо закликала ЄС/Пороха "віддатися волі суду", знаючи на численних прикладах останнього часу про кривосуддя... (Я ще згадаю рудиківську частину Голосу, яценюковий НФ і кличковий Удар, які не мовчки, нехай тихо - але протестували не проти переслідування владою Пороха, а стосовно вибіркового правосуддя).
А от, коли тягнисраки, нацсуки, садоводрочі чи гарндони смішка починають петляти про міфічні "злочини Порошенка" (знаючи, що інші 123 кримсправи проти нього попросту заглохли в дальніх шухлядах слідчих, або вже навіть припинені) - оце вже, що називається, гівно поплило
21.01.2022 18:32 Відповісти
В политике нет "партнеров" , каждый играет свою " партию". А считать "партнерами" тех кто уже "слил давно свой рейтинг" или имеющих сейчас "рейтинг" на уровне статистической погрешности 0,5% это разговор ни о чем. В политике как и в любви, каждый сам за себя. Остальное выдумки и желание выдать желаемое за действительное, ну или сразу застолбить для своей силы " верховенство" ( оно может и логично, но те у кого свой полит проект, учитывая прошлые уроки и "кидалово партнеров" уже на эту уловку не поддадутся. Так что сами.. сами.. как то.
показати весь коментар
21.01.2022 18:44 Відповісти
Тоїсть війна, загроза окупації, економіка в піке, але ""Я думаю, що наші потенційні майбутні партнери зараз дивляться, хто кого, а поки "мы в сторонке постоим, подождем. Джерело: " - це нормальна ситуація не викликає шоку, здивування. Думки про те що завтра може вже не бути тої країни, де ти депутат - в голову не приходять.
показати весь коментар
21.01.2022 19:19 Відповісти
 
 