Затримано псевдомінера, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі, - СБУ

Затримано псевдомінера, який здійснив серію

Правоохоронці встановили і затримали зловмисника, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисник скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що встановив "вибухові пристрої" по всьому Мелітополю, але першим він нібито замінував саме районний відділ поліції. За результатами обстеження приміщень та прилеглих територій на виявлення вибухових речовин правоохоронці встановили, що повідомлення про мінування хибне.

Упродовж декількох годин співробітники СБУ та Національної поліції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

Також читайте: За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ

За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

мінування (1219) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13252) силовики (2516) Запорізька область (3969)
+9
Мінера на передову ,на розмінування!
21.01.2022 17:12 Відповісти
+8
а другая область чем виновата?
21.01.2022 17:20 Відповісти
+5
Пусть собой проделывает проходы в лугандоновских минных полях. Только так! Иначе опять звонить будет…. Алё-малё мля…
21.01.2022 17:20 Відповісти
21.01.2022 17:20 Відповісти
...і тим більше село.
21.01.2022 19:07 Відповісти
Посадить на 15 лет за планирование теракта и делов-то. Одного закрыть, остальные не задумываться, а дрыстаться при такой мысли будут.
21.01.2022 17:26 Відповісти
Таких мінерів-дурбеликів ніхто не жаліє і їх саджають не умовно ,а реальні строки луплять.а цього рецидивіста й поготів. Піде на максималку,покидьок. Буде парашу тепер мінувати.
21.01.2022 17:53 Відповісти
Так визначтесь. Переселяти чи судити за тероризм? А може тільки забрати у нього гаджет?
21.01.2022 19:46 Відповісти
Мінера на передову ,на розмінування!
21.01.2022 17:12 Відповісти
Нах он там нужен? Штрафбата пересмотрелись?
21.01.2022 17:27 Відповісти
Вот это было бы, даже очень правильно.
21.01.2022 17:39 Відповісти
Нехай в тюрязі роботягам спецовки шиє та рукавиці. Буде виконувати суспільно-корисну працю." на свободу-с чистой совестью" (с).
21.01.2022 17:55 Відповісти
21.01.2022 17:20 Відповісти
На що за бабло від російського куратора не підеш? Мінування - це ще квіточки, далі почнуться ягідки.
21.01.2022 19:47 Відповісти
Слишком мягкое наказание для этих "минёров", надо большие сроки давать, или же точно, на разминирование их отсылать. Здесь раз они "минируют", то пусть там разминируют.
21.01.2022 17:46 Відповісти
Показово ершисен
21.01.2022 18:11 Відповісти
Переламуйте позвоночник і викиньте чмошніка десь в полі. Нехай собі повзе .
21.01.2022 19:34 Відповісти
Треба негайно змінити статтю та строки за подібне "хЬЮліганство". Не чекати, коли Генеральній прокуроші дійде через .... прохід до мізків.
21.01.2022 19:49 Відповісти
 
 