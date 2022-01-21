Затримано псевдомінера, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі, - СБУ

Правоохоронці встановили і затримали зловмисника, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисник скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що встановив "вибухові пристрої" по всьому Мелітополю, але першим він нібито замінував саме районний відділ поліції. За результатами обстеження приміщень та прилеглих територій на виявлення вибухових речовин правоохоронці встановили, що повідомлення про мінування хибне.

Упродовж декількох годин співробітники СБУ та Національної поліції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.