Задержан псевдоминер, совершивший серию "минирований" в Мелитополе, - СБУ
Правоохранители установили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минирований" в Мелитополе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил на горячую линию полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции. По результатам обследования помещений и прилегающих территорий для обнаружения взрывчатых веществ правоохранители установили, что сообщение о минировании ошибочно.
В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.
По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль