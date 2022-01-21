РУС
Задержан псевдоминер, совершивший серию "минирований" в Мелитополе, - СБУ

Задержан псевдоминер, совершивший серию

Правоохранители установили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минирований" в Мелитополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил на горячую линию полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции. По результатам обследования помещений и прилегающих территорий для обнаружения взрывчатых веществ правоохранители установили, что сообщение о минировании ошибочно.

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия, пытающаяся расшатать ситуацию в Украине изнутри, - СБУ

По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

минирование (1447) правоохранительные органы (2972) СБУ (20314) силовики (2800) Запорожская область (3434)
Топ комментарии
+9
Мінера на передову ,на розмінування!
21.01.2022 17:12 Ответить
21.01.2022 17:12 Ответить
+8
а другая область чем виновата?
21.01.2022 17:20 Ответить
21.01.2022 17:20 Ответить
+5
Пусть собой проделывает проходы в лугандоновских минных полях. Только так! Иначе опять звонить будет…. Алё-малё мля…
21.01.2022 17:20 Ответить
21.01.2022 17:20 Ответить
...і тим більше село.
21.01.2022 19:07 Ответить
21.01.2022 19:07 Ответить
Посадить на 15 лет за планирование теракта и делов-то. Одного закрыть, остальные не задумываться, а дрыстаться при такой мысли будут.
21.01.2022 17:26 Ответить
21.01.2022 17:26 Ответить
Таких мінерів-дурбеликів ніхто не жаліє і їх саджають не умовно ,а реальні строки луплять.а цього рецидивіста й поготів. Піде на максималку,покидьок. Буде парашу тепер мінувати.
21.01.2022 17:53 Ответить
21.01.2022 17:53 Ответить
Так визначтесь. Переселяти чи судити за тероризм? А може тільки забрати у нього гаджет?
21.01.2022 19:46 Ответить
21.01.2022 19:46 Ответить
Нах он там нужен? Штрафбата пересмотрелись?
21.01.2022 17:27 Ответить
21.01.2022 17:27 Ответить
Вот это было бы, даже очень правильно.
21.01.2022 17:39 Ответить
21.01.2022 17:39 Ответить
Нехай в тюрязі роботягам спецовки шиє та рукавиці. Буде виконувати суспільно-корисну працю." на свободу-с чистой совестью" (с).
21.01.2022 17:55 Ответить
21.01.2022 17:55 Ответить
На що за бабло від російського куратора не підеш? Мінування - це ще квіточки, далі почнуться ягідки.
21.01.2022 19:47 Ответить
21.01.2022 19:47 Ответить
Слишком мягкое наказание для этих "минёров", надо большие сроки давать, или же точно, на разминирование их отсылать. Здесь раз они "минируют", то пусть там разминируют.
21.01.2022 17:46 Ответить
21.01.2022 17:46 Ответить
Показово ершисен
21.01.2022 18:11 Ответить
21.01.2022 18:11 Ответить
Переламуйте позвоночник і викиньте чмошніка десь в полі. Нехай собі повзе .
21.01.2022 19:34 Ответить
21.01.2022 19:34 Ответить
Треба негайно змінити статтю та строки за подібне "хЬЮліганство". Не чекати, коли Генеральній прокуроші дійде через .... прохід до мізків.
21.01.2022 19:49 Ответить
21.01.2022 19:49 Ответить
 
 