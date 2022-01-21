Задержан псевдоминер, совершивший серию "минирований" в Мелитополе, - СБУ

Правоохранители установили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минирований" в Мелитополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном и сообщил на горячую линию полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции. По результатам обследования помещений и прилегающих территорий для обнаружения взрывчатых веществ правоохранители установили, что сообщение о минировании ошибочно.

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста". Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия, пытающаяся расшатать ситуацию в Украине изнутри, - СБУ

По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.