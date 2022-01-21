Коронавірусом за тиждень заразилися понад 82 тис. українців

В Україні за тиждень коронавірусом заразилися понад 82 тисячі осіб

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"За тиждень із 15 до 21 січня в Україні виявили 82 028 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 8 378 дітей та 2 082 медичних працівники. Госпіталізували 12 755 людей, летальних випадків — 925. Одужали 31 157 людей", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ, рівень захворюваності в Україні становить 323 випадки на 100 тис. населення при визначеному показнику "зеленого" рівня 75 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності в Івано-Франківській області — 951 випадок на 100 тис. населення, в Сумській — 640, у Чернівецькій — 554, у Тернопільській — 541. Найнижчий рівень у Кіровоградській області — 108, у Запорізькій — 115, у Дніпропетровській — 127.

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 в середньому по країні складає 33,5 випадки на 100 тис. населення при визначеному показнику 60. Найвищий показник в Івано-Франківській — 101,5, у Львівській — 93,3 та Рівненській — 59,9 областях.

Станом на 20 січня показник завантаженості ліжок із киснем по країні становить 24,8% при визначеному показнику 65%. Найвищий показник в Івано-Франківській — 47,8%, Вінницькій — 40,8% і Тернопільській — 40,1% областях.

Станом на 21 січня 2022 року "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 запроваджено у 8 областях. В інших 16 областях України — "жовтий".

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли — 3 819 538 людей; одужали - 3 576 268 осіб; летальних випадків — 98 993; проведено ПЛР-тестувань — 17 389 831.