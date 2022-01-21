У нас немає парламенту. Рада перестала бути центром впливу, нею керує Банкова, - нардеп "ЄС" Сюмар

Монобільшість, помножена на українську корупцію, знищує Верховну Раду як гілку владу.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"У нас немає парламенту. Я в парламенті давно. Я пам’ятаю того ж Литвина; до нього можна по-різному ставитись, але 2004 він свою роль зіграв, і парламент зіграв. Так само у 2014 парламент зіграв свою роль. І зараз, боюсь, та сама ситуація, коли парламент має сказати своє слово. Але в мене питання: а де він? Тому що коли Офіс Президента розміщує студію, садить туди зручних для себе ведучих і займається редагуванням, хто з депутатів має ходити на ефіри каналу "Рада", - то хіба це парламент? Коли Стефанчук виходить і каже, що ми домовились до таких і таких речей, а через годину все вже зовсім не так, то питання, хто керує парламентом? Банкова", - заявила політик.

"І це великий наш гріх – "монобільшість". Бо в українських умовах будь-яке моно – це зло. В українських умовах нам потрібен баланс влади. Завжди кожен парламент тримався на балансі інтересів, але це були представницькі інтереси. Бо кожна політична сила представляє своїх виборців - і це мільйони людей. І вона здогадується, що крок вправо чи вліво, і виборці її не зрозуміють. Це і є представницька демократія. І це є баланс. А тут який баланс, коли тебе посадили на гальорку - і ти там хоч лусни?! А вони сидять і ухвалють цю брєдятіну. Чому? Бо просто занесли валізи з конвертами. І всі тут же готові взяти "под козирьок". Тобто моно, помножене на українську корупцію, - воно просто знищує інститут, цілу гілку владу! Парламент завжди був в Україні центром впливу - і він перестав таким бути. Це просто розмазня, якась каша-малаша, яку зібрати в кучу під силу лише реальній воєнній агресії", - додала вона.

