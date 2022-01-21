УКР
У нас немає парламенту. Рада перестала бути центром впливу, нею керує Банкова, - нардеп "ЄС" Сюмар

Монобільшість, помножена на українську корупцію, знищує Верховну Раду як гілку владу.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"У нас немає парламенту. Я в парламенті давно. Я пам’ятаю того ж Литвина; до нього можна по-різному ставитись, але 2004 він свою роль зіграв, і парламент зіграв. Так само у 2014 парламент зіграв свою роль. І зараз, боюсь, та сама ситуація, коли парламент має сказати своє слово. Але в мене питання: а де він? Тому що коли Офіс Президента розміщує студію, садить туди зручних для себе ведучих і займається редагуванням, хто з депутатів має ходити на ефіри каналу "Рада", - то хіба це парламент? Коли Стефанчук виходить і каже, що ми домовились до таких і таких речей, а через годину все вже зовсім не так, то питання, хто керує парламентом? Банкова", - заявила політик.

"І це великий наш гріх – "монобільшість". Бо в українських умовах будь-яке моно – це зло. В українських умовах нам потрібен баланс влади. Завжди кожен парламент тримався на балансі інтересів, але це були представницькі інтереси. Бо кожна політична сила представляє своїх виборців - і це мільйони людей. І вона здогадується, що крок вправо чи вліво, і виборці її не зрозуміють. Це і є представницька демократія. І це є баланс. А тут який баланс, коли тебе посадили на гальорку - і ти там хоч лусни?! А вони сидять і ухвалють цю брєдятіну. Чому? Бо просто занесли валізи з конвертами. І всі тут же готові взяти "под козирьок". Тобто моно, помножене на українську корупцію, - воно просто знищує інститут, цілу гілку владу! Парламент завжди був в Україні центром впливу - і він перестав таким бути. Це просто розмазня, якась каша-малаша, яку зібрати в кучу під силу лише реальній воєнній агресії", - додала вона.

ВР (15173) Сюмар Вікторія (276)
+11
Назовете нам дату последнего заседания Рады после декабря 2021, посвященного активизации агрессии Раши? А заседания СНБО по этому вопросу?
21.01.2022 18:11 Відповісти
+10
Ну да, весь цивилизованный мир реагирует, парламенты собирает, дипломатов в Украину пачками засылает. Одним дебилам это нипочем.
21.01.2022 18:23 Відповісти
+9
А інакше як капітуляцію зробити ?
21.01.2022 17:56 Відповісти
А інакше як капітуляцію зробити ?
21.01.2022 17:56 Відповісти
Мудрый нарид, знает что делает..
21.01.2022 17:59 Відповісти
Шо эта жаба расквакалась ? Караул ,всё пропало ,спасайся кто может ..
21.01.2022 18:07 Відповісти
Назовете нам дату последнего заседания Рады после декабря 2021, посвященного активизации агрессии Раши? А заседания СНБО по этому вопросу?
21.01.2022 18:11 Відповісти
Реагировать на потны дурные и дешёвые путина-***** ? Ну для чего созывать СНБО или ещё кого ,чтобы посмеяться ..
21.01.2022 18:13 Відповісти
Ну да, весь цивилизованный мир реагирует, парламенты собирает, дипломатов в Украину пачками засылает. Одним дебилам это нипочем.
21.01.2022 18:23 Відповісти
То не квакай
21.01.2022 18:13 Відповісти
Обраний в 2019р на демократичних виборах в парламент України депутат від фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

А от що таке ти?
Расеянський ботік?
21.01.2022 18:16 Відповісти
Хто випустив квакшу з тераріуму?!😡
21.01.2022 18:27 Відповісти
Вот именно, залезь дебил, обратно в свой террариум. Расквакался тут.
21.01.2022 18:28 Відповісти
За квакшу из московитского террариума ты в 2019 голосовало.
21.01.2022 18:34 Відповісти
Правильно Сюмар каже! Парламентаризм це те що відрізняло нас від кацапів. З зеленою гидотою наша Рада теж стала "не местом для дискусий"
21.01.2022 18:42 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZWVcioDEMDJQp-phBH3gDaNdFRiV-hn_s1oU8ihulSpK9lUVldq-L1JYPcGWdHJLL2hPSQtSQprDnk2omKoKUGb1OKTfFXfWMyO5fQ3s2dUSSdtjwW2Qr69pTuPf7_KaZaQGx9dqIzOEIA0v6kgxG8l&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/480665186752688?__cft__[0]=AZWVcioDEMDJQp-phBH3gDaNdFRiV-hn_s1oU8ihulSpK9lUVldq-L1JYPcGWdHJLL2hPSQtSQprDnk2omKoKUGb1OKTfFXfWMyO5fQ3s2dUSSdtjwW2Qr69pTuPf7_KaZaQGx9dqIzOEIA0v6kgxG8l&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·



Сьогодні буду в ефірі програми https://www.facebook.com/shusteronline/?__cft__[0]=AZWVcioDEMDJQp-phBH3gDaNdFRiV-hn_s1oU8ihulSpK9lUVldq-L1JYPcGWdHJLL2hPSQtSQprDnk2omKoKUGb1OKTfFXfWMyO5fQ3s2dUSSdtjwW2Qr69pTuPf7_KaZaQGx9dqIzOEIA0v6kgxG8l&__tn__=kK-R Шустер online на https://www.facebook.com/kanalukraina/?__cft__[0]=AZWVcioDEMDJQp-phBH3gDaNdFRiV-hn_s1oU8ihulSpK9lUVldq-L1JYPcGWdHJLL2hPSQtSQprDnk2omKoKUGb1OKTfFXfWMyO5fQ3s2dUSSdtjwW2Qr69pTuPf7_KaZaQGx9dqIzOEIA0v6kgxG8l&__tn__=kK-R Телеканал Україна .

Приєднуйтеся до онлайн-трансляції о 21:00.

21.01.2022 19:31 Відповісти
Толкова та безстрашна жінка. Рубає від плеча і усе по ділу.
21.01.2022 19:46 Відповісти
Сюмар мабуть забула як застала зненацька чиновників під час процесу фальсифікації виборчої документації в обладміністрації. За це її навіть побили. Недоречно заявляти про якусь демократію у таких умовах реалізації виборчих прав
21.01.2022 21:09 Відповісти
кто побили, те сидят
21.01.2022 21:10 Відповісти
а вибори чомусь визнали "состоявшіміся"
21.01.2022 21:21 Відповісти
запускайте НадюСавченко под купол Верховной Рады
21.01.2022 21:09 Відповісти
 
 