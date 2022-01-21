Нардеп "ЄС" Сюмар про можливість розпуску Ради: Такого парламенту Зеленський не матиме більше ніколи, тому він за нього буде триматися до останнього

Володимир Зеленський не буде розпускати парламент.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

Відповідаючи на питання, чи може Володимир Зеленський ініціювати дострокові парламентські вибори, політик заявила: "Такий парламент, який він має зараз, для збереження влади він не матиме більше ніколи. Тому він за нього буде триматися до останнього. Зрушити це може тільки вкрай кризова ситуація. І ця ситуація буде пов’язана з агресією і розбалансуванням, дуже серйозним загостренням і кризою. Тоді вже від нього мало буде залежити".

Разом з тим, за словами Сюмар влада готується до сценарію введеня воєнного стану і відміни виборів: "Вони, до речі, до цього сценарію нібито готуються. Так кажуть".

