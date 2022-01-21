Нардеп "ЄС" Сюмар про можливість розпуску Ради: Такого парламенту Зеленський не матиме більше ніколи, тому він за нього буде триматися до останнього
Володимир Зеленський не буде розпускати парламент.
Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.
Відповідаючи на питання, чи може Володимир Зеленський ініціювати дострокові парламентські вибори, політик заявила: "Такий парламент, який він має зараз, для збереження влади він не матиме більше ніколи. Тому він за нього буде триматися до останнього. Зрушити це може тільки вкрай кризова ситуація. І ця ситуація буде пов’язана з агресією і розбалансуванням, дуже серйозним загостренням і кризою. Тоді вже від нього мало буде залежити".
Разом з тим, за словами Сюмар влада готується до сценарію введеня воєнного стану і відміни виборів: "Вони, до речі, до цього сценарію нібито готуються. Так кажуть".
Детальніше читайте в інтерв'ю Вікторії Сюмар ("ЄС"): "Коли Зеленський понад 100 справ ініціює проти п’ятого президента, то він мав би думати, скільки справ буде проти шостого. А в тому, що їх буде багато, в мене сумніву немає".
Але я думаю, що зараз ми вже можемо казати, що це вже не канає. Правда, за умов таких загроз є втома від відосиків.
Так от, коли людина це говорить і раптом починається загострення, все українське суспільство сяде і подумає: "Чувак, ти адеватний?"
дасть собі відповідь: "Ні, не адекватний".
Не може бути неадекват головнокомандувачем у реальних бойових діях!
І це друге питання, яке постане: чи можна об'єднувати націю навколо неадеквата.
І це питання може постати дуже швидко.
Я би все таки, як людина, яка памятає руйнівні процеси в країні, які були в 2014 році, дуже просила своїх колег з Банкової думати головою, а не рухатись у своїй звичній парадигмі. Я запитала вчора кількох з них: а що це було?
Відповідь була: "А що? Потім вийде і запише про мобілізацію".
Я кажу: "Так воно ж в'язатись не буде".
На що мені: "Так ту ж серію вже зняли, це ж буде нова".
Слухайте, та припиніть знімати цей серіал. Це дебільно виглядає.
Далі він приїздить до України і питає в українського міністра:
"Чувак, що тобі треба на цьому напрямку, щоб захиститись? В тебе є там військові сили?".
А міністр йому відповідає: "А я не знаю".
- Що, справді так і було?
- На жаль. Іноземців вражає - скажемо дипломатично - рівень несприйняття загрози.
Їх дивує, що, мовляв, ви не просите щось конкретно - а просто ************ саму імовірність загрози.
І це вчора вилилось у верховне звернення. Просто суцільне "Don't look up"!
