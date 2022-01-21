УКР
Новини
1 694 26

Нардеп "ЄС" Сюмар про можливість розпуску Ради: Такого парламенту Зеленський не матиме більше ніколи, тому він за нього буде триматися до останнього

Нардеп

Володимир Зеленський не буде розпускати парламент.

Про це в інтерв'ю розповіла Цензор.НЕТ нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

Відповідаючи на питання, чи може Володимир Зеленський ініціювати дострокові парламентські вибори, політик заявила: "Такий парламент, який він має зараз, для збереження влади він не матиме більше ніколи. Тому він за нього буде триматися до останнього. Зрушити це може тільки вкрай кризова ситуація. І ця ситуація буде пов’язана з агресією і розбалансуванням, дуже серйозним загостренням і кризою. Тоді вже від нього мало буде залежити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Багатьом "слугам народу" не подобається те, що відбувається в країні, деякі підходять з фразами: "Ви ж до себе візьмете?", - Сюмар

Разом з тим, за словами Сюмар влада готується до сценарію введеня воєнного стану і відміни виборів: "Вони, до речі, до цього сценарію нібито готуються. Так кажуть".

Детальніше читайте в інтерв'ю Вікторії Сюмар ("ЄС"): "Коли Зеленський понад 100 справ ініціює проти п’ятого президента, то він мав би думати, скільки справ буде проти шостого. А в тому, що їх буде багато, в мене сумніву немає".

Автор: 

ВР (15173) Зеленський Володимир (25153) розпуск (109) Сюмар Вікторія (276) дострокові вибори (128)
Всі зелені потвори будуть триматися цього Парламенту , як вош кожуха 😠
показати весь коментар
21.01.2022 18:40 Відповісти
...газу до кінця лютого заледве вистачить; і далі перспективи - або закриття підприємств, або холодні квартири; ОВДП, які вже на рівні Йємену і Судану; шалений вивід інвестицій, продаж цінних паперів, спалення державних резервів на підтримку курсу гривні, і, головне, безпекові питання. І щоб прикрити все це, нам пропонують серіал. Черговий.
Але я думаю, що зараз ми вже можемо казати, що це вже не канає. Правда, за умов таких загроз є втома від відосиків.
показати весь коментар
21.01.2022 18:43 Відповісти
п.с. ....от ти виходиш і говориш, що все пурга, директор ЦРУ фейкомет, нічого не відбувається, просто літаки зі зброєю до нас летять по 4 в день, всі ці заяви - це щоб створити дефіцит гречки, але ви не переживайте - будуть шашлики, мір, труд, май і новогоднєє обращеніє.

Так от, коли людина це говорить і раптом починається загострення, все українське суспільство сяде і подумає: "Чувак, ти адеватний?"
дасть собі відповідь: "Ні, не адекватний".
Не може бути неадекват головнокомандувачем у реальних бойових діях!
І це друге питання, яке постане: чи можна об'єднувати націю навколо неадеквата.
І це питання може постати дуже швидко.

Я би все таки, як людина, яка памятає руйнівні процеси в країні, які були в 2014 році, дуже просила своїх колег з Банкової думати головою, а не рухатись у своїй звичній парадигмі. Я запитала вчора кількох з них: а що це було?
Відповідь була: "А що? Потім вийде і запише про мобілізацію".
Я кажу: "Так воно ж в'язатись не буде".
На що мені: "Так ту ж серію вже зняли, це ж буде нова".
Слухайте, та припиніть знімати цей серіал. Це дебільно виглядає.
показати весь коментар
21.01.2022 18:44 Відповісти
..американський сенатор вникає в дані ЦРУ, звідки можливі наступи, де концентрація військ.
Далі він приїздить до України і питає в українського міністра:
"Чувак, що тобі треба на цьому напрямку, щоб захиститись? В тебе є там військові сили?".
А міністр йому відповідає: "А я не знаю".

- Що, справді так і було?

- На жаль. Іноземців вражає - скажемо дипломатично - рівень несприйняття загрози.
Їх дивує, що, мовляв, ви не просите щось конкретно - а просто ************ саму імовірність загрози.
І це вчора вилилось у верховне звернення. Просто суцільне "Don't look up"!
показати весь коментар
21.01.2022 18:49 Відповісти
надо поторопить это "последнее"
провести выборы спокойно
показати весь коментар
21.01.2022 18:40 Відповісти
Естественно!
В следующем у него, не то что 50% не будет, возможно и 20% не насобирает!
показати весь коментар
21.01.2022 18:44 Відповісти
Утром нам говорят , что будет война . Вечером - возможны внеочередные выборы . После этого мы хотим поддержки США и ЕС ?
показати весь коментар
21.01.2022 18:44 Відповісти
У нас приезжают западные министры и сенаторы, которые лучше знают ситуацию в стране, чем наши должностные лица. Вот это реально страшно. Дремучий уровень некомпетентности зеленой власти.
показати весь коментар
21.01.2022 18:56 Відповісти
Так у них задача изолировать Украину от поддержки...
показати весь коментар
21.01.2022 18:56 Відповісти
в точку!!
показати весь коментар
21.01.2022 18:46 Відповісти
Не мешайте этой дуре говорить. Так информативно показывать зависть и одновременно тупость пэса, это мастерство
показати весь коментар
21.01.2022 18:51 Відповісти
здохни
показати весь коментар
21.01.2022 18:55 Відповісти
Взагалі мова може бути тільки про Майдан та імпічмент під тиском Майдану.
показати весь коментар
21.01.2022 18:57 Відповісти
Перевыборы ВР практически гарантируют Ишаку импичмент. Не зря зебилы запели про "продление" каденции еще на год
показати весь коментар
21.01.2022 19:04 Відповісти
Якщо буде Майдан, то і імпічмент буде.
показати весь коментар
21.01.2022 21:01 Відповісти
Пожалуй теперь такого парламента уже не будет ни когда ( если только опять не узаконят гречкосеев- мажоритарщиков). Судя по всему теперь фракции в Раде будут более равными по составу. Возникает подозрение что народ может голосовать за президента от одной полит силы, а за партию совершенно другую. Что бы соблюсти равновесие сил. Что бы ни у кого не возникала иллюзии царственной власти. Зеленский не одинок в таком вот устремлении, все его " попередники" тоже этим "болели" ( правда вот такой фракции у них не было) Но желания то было хоть отбавляй. И это правда. Глупо это не признавать.
показати весь коментар
21.01.2022 19:05 Відповісти
Щось забагато сьогодні цієї перебіжчиці.
показати весь коментар
21.01.2022 19:59 Відповісти
отправляю тебя в спам, набутылочник
показати весь коментар
21.01.2022 21:05 Відповісти
Так ты ж там с соколегами, занял, все места.
показати весь коментар
21.01.2022 21:34 Відповісти
да, вами)
показати весь коментар
21.01.2022 22:55 Відповісти
подивись навколо, одні там твої.
показати весь коментар
21.01.2022 23:47 Відповісти
я соблюдаю информационную гигиену, и могу отличить проплаченного бота из кацапии, типа тебя, от нормального человека
показати весь коментар
22.01.2022 00:11 Відповісти
Маю для тебе погану новину. Нічого ти не можеш. Якщо ти розумний, то зробиш висновок. А якщо у тебе якась хвороба, то я тут нічим не допоможу. Не мій фах.
показати весь коментар
22.01.2022 00:35 Відповісти
 
 