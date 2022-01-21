УКР
Багатьом "слугам народу" не подобається те, що відбувається в країні, деякі підходять з фразами: "Ви ж до себе візьмете?", - Сюмар

Багатьом

Потенційні майбутні партнери "Європейської Солідарності" зараз дивляться, хто кого, а поки "мы в сторонке постоим, подождем".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Ми сидимо в цій залі, сидимо довго, багатьом їхнім депутатам не подобається те, що відбувається. І багато хто підходить з фразами: "ну ви ж до себе візьмете?" Я не знаю, кажуть це жартома чи напівжартома, але ми спілкуємось. Нам багато чого розповідають. Це правда. Але навіть якщо не будувати теорій і не користуватись інформацією джерел, то вони включно з президентом Зеленським наговорили достатньо, щоб казати, що ця справа (проти лідера "ЄС", п'ятого президента Порошенка. - Ред.) - політична і замовна", - пояснила парламентар.

За словами Сюмар, нардеп "слуги народу" Дунда на одному з ефірів сказав парламентарям з "ЄС" "Почекайте, вам під Новий рік буде такий подарунок, як підозра по вугіллю".

"Які після цього можуть бути розмови про політичну мотивованість? Вона очевидна. Тому їм або роти треба трохи зашити, або усвідомити наслідки своїх заяв на мільйонні аудиторії. Чому про підозру знає депутат правлячої партії?" - наголосила нардеп.

Інтерв'ю з Вікторією Сюмар для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте: Нардеп "ЄС" Сюмар про позачергове засідання Київради щодо "справи Порошенка": Зміни почнуться з Києва, бо влада втратила береги

ВР (15171) Сюмар Вікторія (276) Слуга народу (2842) Європейська Солідарність (1106)
+20
21.01.2022 15:54
+16
Што ето, ісповєдь Люсі?
Воно вже стільки наговорило, що не відмиється ніколи.
21.01.2022 16:02
+15
21.01.2022 15:52
21.01.2022 15:52
Што ето, ісповєдь Люсі?
Воно вже стільки наговорило, що не відмиється ніколи.
21.01.2022 16:02
бужанский и шевченко попросились
21.01.2022 15:52
в единую росисю? туда и клоун с агрохимией очередь заняли
21.01.2022 18:31
Хфамилии ,имена ,явки пароли а многие приходят ,это для лохов рассказки ..
21.01.2022 15:54
видишь, ты уже знаешь. раз про лоха вспомнил
21.01.2022 18:32
21.01.2022 15:54
насправді подарунок був з-за океану
за «содєйствіе Россіі в дєстабілізациі Украіни».
Під санкції попали ОПЗЖери Тарас Козак и Олег Волошин, а також Владімір Олєйнік і Владімір Сівковіч.

21.01.2022 15:55
Через фільтраційний лагер і публічні свдчення. Мало не забув - всі гроші з конвертів - на потреби армії.
21.01.2022 15:55
"..До себе візьмете?" Акуеть, інфанти та придурки
21.01.2022 15:56
21.01.2022 15:58
21.01.2022 16:07
"мая бАрьпа салигархами!"(с)зеленский
21.01.2022 17:09
Куда таких посылать, всем известно
21.01.2022 15:58
гнать ссаными тряпками!
21.01.2022 16:03
"Владимир Ильич, к вам ходоки!"- "Гоните их, батенька, в шею! Уже третья кепка пропала!"
21.01.2022 16:45
и тех и тех
21.01.2022 16:49
Усі СН- зрадники !
21.01.2022 16:05
Візьміть до себе. Щоб з вас та Порошенка сміялись як з дурачків.
Юрченка, Безуглу, Корнієнка, Яременка пару фотографів і кочегара.
21.01.2022 16:06
Пів-цуцика забув.
21.01.2022 16:52
Хто їх там всіх знає. Ноу-нейми.
21.01.2022 16:56
А как на счет вернуться к прежней " трудовой деятельности".. Или попробовав сладкой жизни так тяжело с ней прощаться.
21.01.2022 16:07
Яке - візьмете , куди . !? Женіть те лайно від себе , подалі . Слуги , то вже зашкварене бидло , їх місце - возлє параші .
Інакше ризикуєте втратити своїх відданих прихильників .
21.01.2022 16:07
Ні пощади,
Ні прощення...
21.01.2022 16:14
Люди за жопезеже не голосують!!!
21.01.2022 16:53
Кстати, Дунда - один из самых мерзких и тупорылых в зелёном моносброде.
Удивляюсь, что его зелень выпускает на эфиры на "Еспресо" - телеканал не для тупых.
21.01.2022 16:25
Спорное утверждение! По мерзости там наперегонки! А тупорілость, то у них корпоративная особенность владельца мандата!
21.01.2022 16:57
Прямо очередь стоит....
21.01.2022 16:30
фракция разбегается

21.01.2022 16:37
А отчего и не взять? Отсидят положенное, выйдут с чистой совестью, судимость погасится и возьму. Может и возмут.
21.01.2022 16:40
Фамилии - в студию.
21.01.2022 16:42
не бреши
21.01.2022 16:48
21.01.2022 17:02
Дар мови пропав чи що?
21.01.2022 19:01
Та це вона "пробиває дно" такою заявою! Насправді "зелені" дуже "монолітні" зі своїм лідером в "розбудові" держави.
21.01.2022 17:05
Шлите их нахер, не отмоетесь потом от этого слуганародного смрада. Пусть идут бродят...
21.01.2022 17:53
Сюмар представник партії перевертнів та перебіжчиків?
21.01.2022 18:07
дуня, как там люсина пайка? тебе хоть что-то досталось? или все из рояльного органа питаешься?
21.01.2022 18:34
Бачу ти по "люсям". Тоді ти адресою помилилося.
21.01.2022 19:55
дуняша, не строй из себя целку) ты же штатная давалка клоуна.
21.01.2022 19:57
Не суди по собі людей.
21.01.2022 19:58
Сюмар я надеюсь что вы в ЕС говорите слугам изи каломыйского - пошли вы на йух жабы зелёные! Да и если говорить серьёзно - нужны ли вам в ЕС такие «крутые политики» которые не рубят вообще ни в чем? Нужен ли вам например Коля митболл или безуглая или агрохимия с юзеком, человекштанга вирастюк и др. дятлы???
21.01.2022 18:37
Особо не зашквареним слугам зебені можна пообіцяти камери платні ,які організовує їхній 100% міністр юстиції.Ну а решті Качанівка чи Менська .
21.01.2022 19:00
бегут крысы... бегут.....
21.01.2022 21:27
Вот так и всегда. Никакого института репутации! Те кто были патриотами до 2014 года большинством воспринимались как маргиналы и были высмеяны. А те кто вдруг "прозрел"- перекрасились, поймали волну и теперь учат других как надо родину любить. И какбы все уже забыли кто выбирал кравчука вместо Черновила, яныка и рыгов вместо Ющенко, и снова рыгов но уже под ЗЕленым флагом в 2019 году. Хуже всего что нарид все это схавает потому что и сам такой же. А через 20 лет в книгах будут писать что пришли злые большевицкие матросы и заставили всех голосовать за ЗЕ потому что за него никто не хотел
21.01.2022 23:50
 
 