Багатьом "слугам народу" не подобається те, що відбувається в країні, деякі підходять з фразами: "Ви ж до себе візьмете?", - Сюмар

Потенційні майбутні партнери "Європейської Солідарності" зараз дивляться, хто кого, а поки "мы в сторонке постоим, подождем".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Ми сидимо в цій залі, сидимо довго, багатьом їхнім депутатам не подобається те, що відбувається. І багато хто підходить з фразами: "ну ви ж до себе візьмете?" Я не знаю, кажуть це жартома чи напівжартома, але ми спілкуємось. Нам багато чого розповідають. Це правда. Але навіть якщо не будувати теорій і не користуватись інформацією джерел, то вони включно з президентом Зеленським наговорили достатньо, щоб казати, що ця справа (проти лідера "ЄС", п'ятого президента Порошенка. - Ред.) - політична і замовна", - пояснила парламентар.

За словами Сюмар, нардеп "слуги народу" Дунда на одному з ефірів сказав парламентарям з "ЄС" "Почекайте, вам під Новий рік буде такий подарунок, як підозра по вугіллю".

"Які після цього можуть бути розмови про політичну мотивованість? Вона очевидна. Тому їм або роти треба трохи зашити, або усвідомити наслідки своїх заяв на мільйонні аудиторії. Чому про підозру знає депутат правлячої партії?" - наголосила нардеп.

