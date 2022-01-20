Нардеп "ЄС" Сюмар про позачергове засідання Київради щодо "справи Порошенка": Зміни почнуться з Києва, бо влада втратила береги
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на брифінгу у Київраді подякувала киянам за підтримку під час акцій під Печерським судом.
Як відомо, Київрада сьогодні зібралась на позачергове засідання, на якому планують ухвалити звернення проти політичних переслідувань п’ятого Президента Порошенка та проти свавілля влади, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо подякувати киянам, тому що ми відчували надзвичайну підтримку останні три дні від простих киян. Вчора від суду до вулиці Банкової люди нас підтримували. Ми дякуємо Києву. Ми знаємо, що з Києва починаються зміни, і впевнені, що вони почнуться з Києва і цього разу. Бо влада втратила береги", – зазначає Вікторія Сюмар.
"Президент у найкращій традиції сатиричного фільму "Не дивіться вгору" розказує українцям, що немає жодної загрози – в той час, коли і американські лідери, і європейські постійно говорять Україні про необхідність консолідації всіх сил на протидію російському агресору. Ми бачимо певну неадекватність влади, яка провокує внутрішньополітичне протистояння на абсолютно безглуздих підставах", – говорить Сюмар.
"Звинувачення в держзраді Петра Порошенка – це суцільна маячня і абсурд. Це те саме, що Томос, безвіз, Асоціацію з Європейським Союзом назвати зрадою України. Нівелювати всі українські перемоги, нівелювати рух України у бік Європи – ось задача цієї влади, яка насправді керується банальним інстинктом самозбереження і в політичній боротьбі хоче прибрати свого головного політичного конкурента", – говорить Сюмар.
"Ми дуже сподіваємося, що Київрада сьогодні скаже своє слово у відповідності до настроїв, до думок своїх виборців – київських мешканців, які сьогодні з нами. За що їм дуже вдячні", – резюмує Вікторія Сюмар.
Як повідомлялось, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.
17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.
Прокуратура просила заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн. 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
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Я - против любых политических преследований. Но заявление ... так себе заявление. Т.е. все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"?
Вы, упоротые порохоботы, палитесь в каждом посте. Вот опять ты соглашаешься с моим комментом, но отчаянно пытаешься перевести стрелки на какую-то "оппозицию", "прошлое" и "кто там что говорил или не говорил"
Причем тут "что когда-то говорила или не говорила Сюмар в Раде"? Речь о конкретном спиче Сюмар на брифинге.
"Т.е. все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"?"----ТВОИ слова, на них тебе все и ответили, что НИКТО И РАНЬШЕ НЕ МОЛЧАЛ!
Где вас таких тупых набирают? На какой помойке!
Я же четко написал: Причем тут "что когда-то говорила или не говорила Сюмар в Раде"? Речь о конкретном спиче Сюмар на брифинге.
А ты опять тулишь какую-то ересь из порохоботских методичек: Никто и раньше не молчал ...
Причем тут "кто-то"? Причем тут "раньше/позже"?
Традиционно, попытка съехать с темы - не зачетная.
То ты ноешь, "все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"---т.е. ты УТВЕРЖДАЕШЬ, что все молчали пока не наехали на Пороха, а когда тебе говорят, что ты БРЕШЕШЬ и опровергают твою брехню, то съезжаешь на " конкретный спич"----тупое подоляковское чмо! Сколько вас тут было? И ты не будешь здесь долгожителем))))
Не знаю что там делает Подоляк, но точно знаю что врать и манипулировать - это ватная упоротость. Где и когда "я утверждал, что что все молчали пока не наехали на Пороха"? Не надо выдавать свои мысли за мои.
Ты сначала язык из жопы Пороха вынь, а потом вангуй "кто тут будет или не будет долгожителем". У жополизов в принципе век короткий ...
Брехун, вынь свой язык из зеленой задницы и перечитай СВОЙ пост ,а потом уже что-то мычи!
Вот у таких тупых ботов-жополизов как ты , век предельно короток!
тупое, упоротое зебыдло, можешь мне больше не писать---ты мне не интересен, типичный представитель тупого стада "лишь бы не Порох"--в спам тебя!
P.S.
А на счет "в спам" - это да. Я вообще удивлен, что в эти "кусты" ты сразу не сдрыснул. Не забудь еще
мамочкеадмину пожаловаться на плохого дядю.
все это игра с лохторатом и проверка реакции общества.
как может привлечь нынешний, бывшего, если делает на 100 или даже200%
то же что делал экспрезидент?
в случае посадки последнего, после завершения своей каденции, нынешнего ждет его же участь.
и какой идиот даст людям повод себя посадить.
такое может быть в белоруси, раше, где президенты пожизненные
но не у нас.
и зелень это прекрасно понимает
что то чуть пошло не так,
отбой и язик в жо........
а вот когда станет "бацькай" или "ввп"
СЯДУТ УСЕ!!!!!
Какой мертвечук зеленскому ворог, если получает от мертвечука бабки за своих скотов и квартал на г+г, где мертвечук СОВЛАДЕЛЕЦ!
Зеленский ПОДЕЛЬНИК мертвечука, а домашний арест---для лохов!
1 в дружбу дуже багатих людей
2 в дружбу політиків
3 в дружбу депутатів.
або спільні фінансові питання
або кремінал і не інакше
У меня мама так за Попрошенко переживала , аж забыла про сериалы и про скопление войск у границ!!! Молодцы Презиленты!!!! Вы самые умные и хитрые- Оба НАШИХ!!!!
лучше пока не получалось ни у кого (про нынешнего мелкого поца и речи нет - он не президент).
Вероятно, существует какая-то система отслеживания фамилии "Порошенко", и ботам идет автоматическая команда - зайти в тему и насрать.
Смысл очевиден - создать видимость "массового народного гнева"
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Но подоляк неправ.
Только деньги переводит.
Видите ли, но Цензор - это форум порохоботов. Так уж получилось.
А на порохоботов это говнометание не действует - мы просто не верим ни единому слову из методичек, написанных сценаристами квартала.
Вы могли в этом убедиться 17 и 19.01. - когда порядка 10 000 человек кинули все дела и пришли под суд.