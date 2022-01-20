Нардеп "ЄС" Сюмар про позачергове засідання Київради щодо "справи Порошенка": Зміни почнуться з Києва, бо влада втратила береги

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на брифінгу у Київраді подякувала киянам за підтримку під час акцій під Печерським судом.

Як відомо, Київрада сьогодні зібралась на позачергове засідання, на якому планують ухвалити звернення проти політичних переслідувань п’ятого Президента Порошенка та проти свавілля влади, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо подякувати киянам, тому що ми відчували надзвичайну підтримку останні три дні від простих киян. Вчора від суду до вулиці Банкової люди нас підтримували. Ми дякуємо Києву. Ми знаємо, що з Києва починаються зміни, і впевнені, що вони почнуться з Києва і цього разу. Бо влада втратила береги", – зазначає Вікторія Сюмар.

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"Президент у найкращій традиції сатиричного фільму "Не дивіться вгору" розказує українцям, що немає жодної загрози – в той час, коли і американські лідери, і європейські постійно говорять Україні про необхідність консолідації всіх сил на протидію російському агресору. Ми бачимо певну неадекватність влади, яка провокує внутрішньополітичне протистояння на абсолютно безглуздих підставах", – говорить Сюмар.

"Звинувачення в держзраді Петра Порошенка – це суцільна маячня і абсурд. Це те саме, що Томос, безвіз, Асоціацію з Європейським Союзом назвати зрадою України. Нівелювати всі українські перемоги, нівелювати рух України у бік Європи – ось задача цієї влади, яка насправді керується банальним інстинктом самозбереження і в політичній боротьбі хоче прибрати свого головного політичного конкурента", – говорить Сюмар.

"Ми дуже сподіваємося, що Київрада сьогодні скаже своє слово у відповідності до настроїв, до думок своїх виборців – київських мешканців, які сьогодні з нами. За що їм дуже вдячні", – резюмує Вікторія Сюмар.

Як повідомлялось, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Прокуратура просила заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн. 19 січня Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.