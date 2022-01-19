Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Сьогодні, 19 січня, Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов, не задовольнивши клопотання прокуратури, яка просила обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави - 1 млрд грн. повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.