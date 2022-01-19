УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7221 відвідувач онлайн
Новини
44 307 391

Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Печерський суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Сьогодні, 19 січня, Печерський райсуд Києва оголосив запобіжний захід п'ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов, не задовольнивши клопотання прокуратури, яка просила обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави - 1 млрд грн. повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд призначив Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

Автор: 

Порошенко Петро (15181) суд (11701) державна зрада (1692) запобіжний захід (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+131
от що візит блінкена животворящий робить вові памперси свіжі підвезли
показати весь коментар
19.01.2022 14:23
+102
Порох сьомий
показати весь коментар
19.01.2022 14:23
+96
Я же говорил, что ЗЕскотина обделается в очередной раз
показати весь коментар
19.01.2022 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Прочитал новость и ржал что конь))) Устроить такой цирк, чтобы так обделаться)))
показати весь коментар
19.01.2022 15:09 Відповісти
Понятно, что это все был цирк с самого начала. Но даже в цирке есть хоть какая-то логика и здравый смысл.
Как можно было просить "содержание под стражей", а получить "личное обязательство"? Это прокуроры ******** на всю голову или судья потерял не все остатки совести? Подозреваю первое.
Тогда напрашивается вопрос: А прокуроры ******** в принципе или только по отношению к Порошенко?
показати весь коментар
19.01.2022 15:09 Відповісти
Совесть конечно еще тот вопрос. А вот страх от последствий похода по беспределу оказался сильнее страха перед зелеными соплями.
показати весь коментар
19.01.2022 15:18 Відповісти
"Совесть" это я в фигуральном смысле сказал. Судя по процессу, шел элементарный торг между судьей и ОП. И судя по решению, судья решил, что риски не сопоставимы с предлагаемой суммой.
показати весь коментар
19.01.2022 15:27 Відповісти
От такого траура бубачка уйдёт в 3-х дневную наркотическую кому
показати весь коментар
19.01.2022 15:14 Відповісти
https://babel.ua/static/content/nqyjccwr/thumbs/x/c/80/6cc14668d720ff3088c3e2325745080c.jpg?v=7214 Странно как то, почему именем Украины такая фигня происходит? https://babel.ua/static/content/nqyjccwr/thumbs/x/c/80/6cc14668d720ff3088c3e2325745080c.jpg?v=7214 ..
показати весь коментар
19.01.2022 15:16 Відповісти
ПотроходУрні з нетерпінням чекали, що отак прямо відразу і посадять Підіграють ****** Потроху з його тітушнею, купленою масовкою, польовими кухнями і наметами, ага. Потрохоботи, ви ще дурніші, ніж я вважав досі, бггг Буде СПРАВЖНІЙ СУД, а не імітація, буде він нешвидкий, і в підсумку вийде з залу суду не "жертва політичної розправи", а кримінальний злочинець в кайданках, злочин якого доведений в суді в законний спосіб. Так і тільки так.
показати весь коментар
19.01.2022 15:18 Відповісти
А кто судить то будет? Зельманы?
показати весь коментар
19.01.2022 15:21 Відповісти
А може й Зєльдіни, хто зна
показати весь коментар
19.01.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 15:30 Відповісти
А тебе за що купують?Все тільки за гроші?
показати весь коментар
19.01.2022 15:23 Відповісти
Коли ви вже повиздихаєте, ущербні...
показати весь коментар
19.01.2022 15:33 Відповісти
Что и следовало ожидать. Дешевое шоу для народа.
показати весь коментар
19.01.2022 15:19 Відповісти
У будь-якому разі для Петра Порошенка це обмеження його свободи. Тепер на кожну вимогу прокуратури або слідчого зобов'язаний бути на допитах.
показати весь коментар
19.01.2022 15:19 Відповісти
В принципі так, але пересуватись може. І то добре...
показати весь коментар
19.01.2022 18:50 Відповісти
Пересуватись лише в межах Києва та області, паспорт для виїзду за кордон вилучено. Тепер Порошенко як той цуцик на повідку...
показати весь коментар
19.01.2022 21:39 Відповісти
Шоу для лошья от секты Хабад,зЕ и по два брата еврея,разводят малоросов як котят,😂.
показати весь коментар
19.01.2022 15:19 Відповісти
а кто второй брат ?
показати весь коментар
19.01.2022 19:25 Відповісти
Коломойский.
показати весь коментар
19.01.2022 19:49 Відповісти
за государственную измену - личное обязательство... за кусок хлеба в супермаркете - три года...
показати весь коментар
19.01.2022 15:25 Відповісти
ти свою підарашу з Україною не плутай , просто УК прочитай котрий діє у нас і у вас на пілдораші ...
показати весь коментар
19.01.2022 15:31 Відповісти
я свою Украину ни с чем не путаю...а вот ты заплутал.. на твоем пэдроинкогнито негде ротердам+ поставить... государственная измена это только часть УК ...
показати весь коментар
20.01.2022 07:15 Відповісти
Путін - *****, Зеленський В.А. - просто піздюк
показати весь коментар
19.01.2022 15:25 Відповісти
"Я - прізідєнт, Міша" (с). Во как
показати весь коментар
19.01.2022 15:29 Відповісти
В серії А є такий клуб Сасуоло , ще в кротів тренер звідти натренований
показати весь коментар
19.01.2022 15:28 Відповісти
Ой вей, бєня не отримає мільярдік на кишенькові витрати. Гевалт!
показати весь коментар
19.01.2022 15:28 Відповісти
Віра , Армія , Мова - всі кому без разніци йдуть на йюх !!!
показати весь коментар
19.01.2022 15:29 Відповісти
а ти вже повернувся? І навіть не покаявся?
Ну, то можеж знову туди. І беззаперечно!
показати весь коментар
19.01.2022 15:36 Відповісти
Та не мурчи ти тут
показати весь коментар
19.01.2022 15:38 Відповісти
та ти падло зедебільне, навіть сорому не ймеш
показати весь коментар
19.01.2022 15:50 Відповісти
мурчать гандони типа тебе, ти бидло кацапське зі своїм жаргоном бидлячим іди
показати весь коментар
19.01.2022 17:37 Відповісти
не так...правильно арміямовавіра...
показати весь коментар
20.01.2022 07:27 Відповісти
Вітаю шановне панство!
Ми зробили це разом. Зелені гниди вчергове обісцялися!
Подякуємо цим нікчемам за піар
показати весь коментар
19.01.2022 15:30 Відповісти
Катєгарічєскі... Не "обісцялися", а ОБІСРАЛИСЯ. Наполягаю.
показати весь коментар
19.01.2022 17:34 Відповісти
план Зеленского-Путина- Коломойского сорван
и дело тут не столько в освобождении от ареста Порошенко - а в том что в Киеве снижен накал страстей и вероятность Майдана снизилась
а это уже гарантия того, что в ближайшие дни в Киеве будет всё спокойно
конечно, если диверсанты не начнут взрывать метро - но это уже другая песня и с другими трупами
показати весь коментар
19.01.2022 15:30 Відповісти
А тобі аби у Києві спокійно було? Узбагойся - тут кожного дня щось мінують. Спокійно буде на кладовищі, у житті усе кипить
показати весь коментар
19.01.2022 15:35 Відповісти
Даже КПП пограничников заминировали,когда Михо в Украину возвращался!...
показати весь коментар
19.01.2022 19:57 Відповісти
Ну так все равно Пороха в правах ограничили же.
Теперь он должен выполнять требования следователя, который налагает обязательства и контролирует их выполнение. Если бы суд отказал в избрании меры пресечения, то это была бы настоящая победа, а так - такое себе...
показати весь коментар
19.01.2022 15:37 Відповісти
Буде апеляція.
показати весь коментар
19.01.2022 18:13 Відповісти
"запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання" у даному випадку означає, що справа розвалилась і потрібно щоб все поступово затихло. Клоун вже й так порожнє місце, а якби суд закрив справу, то на нього плювали б навіть бомжі. Клоун програв. А таке рішення було потрібне, щоб падіння клоуна було не таким різким і болісним.
показати весь коментар
19.01.2022 19:13 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 15:38 Відповісти
Зараз Зеленському треба поставити Порошенка міністром закордонних справ і разом думати як відбити агресію **********.
показати весь коментар
19.01.2022 15:43 Відповісти
у Зебанастов разочаруха -
показати весь коментар
19.01.2022 15:49 Відповісти
ну типа того, але якби відмовив, то їм би тра було вішатись, всім поголовно, суддя просто їх пожалів
показати весь коментар
19.01.2022 17:39 Відповісти
Я, канєшна, класикам - не указ, але мені здається правильніше казати:
"Відсмоктали".
показати весь коментар
19.01.2022 20:36 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
показати весь коментар
19.01.2022 15:57 Відповісти
Це перший судя порохобот,це добре.
показати весь коментар
19.01.2022 15:58 Відповісти
Зовсім не порохобот, Федину закривав. Але мабуть злякався або ОПу нах послав бо не хоче стати Кірєєвим 2.
показати весь коментар
19.01.2022 19:45 Відповісти
Гнида зелена.
показати весь коментар
19.01.2022 16:07 Відповісти
---Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!

Відповісти Видалити
показати весь коментар
19.01.2022 16:31 Відповісти
Не наважились!!! Поки що... .
показати весь коментар
19.01.2022 16:36 Відповісти
Ну ЩО робИти з цією зільоною ********? Обмити, підмити, повісити на вірьовці на дворі, щоб вивітрилось і не смерділо. Тільки хто візьметься виконувати "єту пачьотную абязаность"? Половина навчених жидів-експердів, гондони, арістовічі, касаровські.....вже ссучились, атказалісь і втікли. Ні на каво нізя палажитца.
показати весь коментар
19.01.2022 17:03 Відповісти
Знов втече, падло.
показати весь коментар
19.01.2022 17:10 Відповісти
Та да Зеленський він такий 🙂
показати весь коментар
19.01.2022 17:35 Відповісти
До чого тут зеленський? Коли і від кого він тікав? І падло, це барига. Хоча зеленський також...
показати весь коментар
20.01.2022 08:40 Відповісти
Зеленський ще і барига ? 😮 Ну да після великого крадівництва сто відсотків
показати весь коментар
20.01.2022 17:18 Відповісти
УмнО, острО... как для соевого, даже очень)))
показати весь коментар
21.01.2022 12:52 Відповісти
Не дамо. Навіть до Жулян не добіжить. Є ще правда вертолітний майданчик який для себе Януковмч будував але туди є дорога де може зламатись машина (або ще щось).
показати весь коментар
19.01.2022 19:47 Відповісти
А шо ж ви дали втекти місяць назад?
показати весь коментар
20.01.2022 08:38 Відповісти
Кому потрібен оцей цирк? Невже немає важливих проблем? Ціни, трясця, ростуть, як у Карпатах взимку гриби. Цей зріст перекрив всі надбавки до пенсій вдесятеро !!
показати весь коментар
19.01.2022 17:46 Відповісти
ростуть, як у Карпатах взимку гриби - що, правда ??
показати весь коментар
19.01.2022 18:15 Відповісти
выиграно сражение, но это еще не победа. вот когда на скамье подсудимых будут сидеть Зеленский и его подельники, тогда можно осторожно предполагать, что судебная система начинает выздоравливать.
показати весь коментар
19.01.2022 17:54 Відповісти
А от цікаво, що там за поребриком завиють? Ждем-с...
показати весь коментар
19.01.2022 18:52 Відповісти
Конешно завоют...
...скажут что опять русофобия: почему Порошенку
дали личное обязательство и свободу в границах
Киевской области - а его сообщнику Медведчуку,
круглосуточный домашний арест с браслетом на коыте?
показати весь коментар
19.01.2022 21:03 Відповісти
Зеленский - барыга! Зеленского - за граты!!!
...
За 2014 рік: лише з території, яка тоді була окупована, в український бюджет було виплачено майже 14,5 мільярдів гривень.
Кілька підприємств вугільної промисловості, зокрема ДП "Луганськвугілля", ДП "Шахта Кісельова", за 2014-2015 рік сплатили 13.7 мільйони гривень податків в український бюджет, а не бюджет так званих ДНР і ЛНР.

Українська влада робила все можливе для диверсифікації поставок і здобуття енергетичної незалежності від країни-агресора.
З Австралії привезли 600 тис. тон вугілля, із США Україна отримала 1 млн 700 тис. тон вугілля. Тобто тоді подбали про те, щоб віялових відключень електроенергії, перебоїв тепла не було.

Тепер Зеленський хоче свою корупцію, брехню і некомпетентність перенести на тих, хто тоді рятував Україну. Чому корупцію?
Тому що у терористів та агресорів Україна закупила вугілля у 2019 році - на 1,6 мільярда, у 2020 році - на 1 мільярд доларів,
і продовжує закуповувати вугілля.

Те вугілля, яке йде з Росії - це суміш вугілля з Кузбасу і вивезеного з Донбасу в Росію через схеми і через підставні підприємства, зареєстровані в Ростовській області.
Його змішують, роблять підробні сертифікати.
А потім фірми бізнес-партнера Зеленського Коломойського завозять це вугілля в Україну.
показати весь коментар
19.01.2022 19:00 Відповісти
Умівайся зеля !!!!
показати весь коментар
19.01.2022 23:38 Відповісти
одна из форм гос. измены = любая помощь врагу

Сейчас ДБР (филиал путинского ДНР) выдвинули П.Порошенко обвинение в гос. измене (ст.111 УК Украины образца 2012 года) в части
"Финансирование террористов" - форма 3 гос. измены - любая помощь врагу.

Цитаты из https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_зрада :
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
...
Третя форма
Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України полягає в будь-якій допомозі у проведенні підривної діяльності проти інтересів України. При цій формі не має значення, як діяла особа - за завданням іноземної держави чи з власної ініціативи. ... ...
(Конец цитаты)
показати весь коментар
20.01.2022 01:30 Відповісти
...
Как видим, Андрей Портнов и Партия Регионов в 2012 году написали и приняли такой УК с такой статьёй 111, что
ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ВРАГУ МОЖЕТ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНА КАК ГОС. ИЗМЕНА (по ст. 111).

Что из этого следует?
показати весь коментар
20.01.2022 01:30 Відповісти
...
1. Выбор стратегии, какая несёт явную выгоду Украине, но если при этом одновременно выгоду от неё может получить и враг... - это гос. измена. (Кому-то, как и мне, может показаться, что такое ограничение военно-политического руководства Украины в выборе возможных стратегий - это неразумно... Однако это записано и принято в УК. (Думаю, потому, что юристы не знакомы ни с теорией игр, ни с военной наукой.))
показати весь коментар
20.01.2022 01:32 Відповісти
...
2. ЛЮБЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ВРАГОМ - ЭТО ГОС. ИЗМЕНА. Очевидно. Потому что:
2.1. ЦЕЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ - ПОИСК ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЙ, ******** ВЫГОДНОГО ВСЕМ СТОРОНАМ-УЧАСТНИЦАМ ПЕРЕГОВОРОМ, т.е. цель переговоров - найти выход (действия), какой даёт выгоду не только Украине, но и выгоду врагу (это ПОМОЩЬ ВРАГУ).
2.2. "Просто перестать стрелять" - это гос. измена. Потому что от такой стратегии, от таких решений и действий ВРАГ ПОЛУЧАЕТ ЯВНУЮ ВЫГОДУ (т.е. это явная ПОМОЩЬ ВРАГУ) :
2.2.1. вражеские солдаты не гибнут, вражеская техника не уничтожается, т.е. затраты врага на содержание оккупационной армии и на её работу по удержанию оккупированных территорий сильно сокращаются.
2.2.2. врагу можно не уходить с оккупированных территорий, а разграблять их, использовать любые захваченные там ресурсы, имущество и людей.
показати весь коментар
20.01.2022 01:33 Відповісти
...
3. ДБР должно предъявить обвинение не только П.Порошенко, но и всем людям, которые остались на оккупированных врагом территориях, т.к. они, чтобы выжить, вынуждены платить дань захватчикам (которую те называют "налоги"), т.е. те несколько миллионов людей в Крыму, Донецке и Луганске тоже финансируют террористов-захватчиков = помогают врагу = гос. измена.
показати весь коментар
20.01.2022 01:34 Відповісти
...
4. ДБР и прокуратура обязаны предъявить обвинение в гос. измене президенту В.Зеленскому, т.к. он явно помогает врагам: не пытается очистить от врагов захваченные ими территории, пытается вести переговоры (см.п.2 выше).
Тем более, переговоры про какие-то несуществующие "минские соглашения", которые просто название для диктата вражеских желаний, в частности, враг для своей пользы хочет, чтобы Украина изображала из себя шизофреника, называя вражеских агентов "представителями донбасса" (при том, что никакими "представителями донбасса" они не являются, а исключительно представляют желания врага).
показати весь коментар
20.01.2022 01:35 Відповісти
...
5. Но как только прокуратура и ДБР выполнят предыдущий п.4, то они тем самым совершат действия, подрывающие государственную безопасность, препятствуя деятельности главы государства и верховного главнокомандующего в период вооружённого конфликта... А это явная ПОМОЩЬ ВРАГУ с их стороны. Т.е. эти органы совершат таким образом гос. измену. Они ОБЯЗАНЫ ЕЁ СОВЕРШИТЬ в соответствии с действующей редакцией ст. 111 УК Украины. Но поскольку они ОБЯЗАНЫ это сделать, значит, даже если они ещё не сделали этого, то они либо преступно саботируют свои обязанности, либо имеют намерение совершить гос. измену из п.4. - В любом из этих вариантов им должны быть предъявлены обвинения.
показати весь коментар
20.01.2022 01:36 Відповісти
Тьху, влада жалюгідних зелених імпотентів не спромоглась посадити Свинобаригу.
показати весь коментар
20.01.2022 08:04 Відповісти
О це тебе вставило 😮😮😮
Не їж лайно після віслюка , воно же наркоман
показати весь коментар
20.01.2022 17:21 Відповісти
Дивлюся у зебобіка з розумом розлади
показати весь коментар
20.01.2022 19:34 Відповісти
Дійсно розлад
показати весь коментар
20.01.2022 19:42 Відповісти
Я дивлюся у кацапів дупа то актуально 🤮
показати весь коментар
20.01.2022 19:48 Відповісти
Це той хто тут про дупи розказує 😂
показати весь коментар
20.01.2022 19:57 Відповісти


Ти з Юляші Аліханової не зіскакуй
А я на неї і не заскакував , збоченець 🤮
показати весь коментар
20.01.2022 20:08 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 