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Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства

Сегодня, 19 января, Печерский райсуд Киева объявил меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко.

Соответствующее решение принял следователь судья Алексей Соколов, сообщает Цензор.НЕТ.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

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Порошенко Петр (19607) суд (25112) государственная измена (1545) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+131
от що візит блінкена животворящий робить вові памперси свіжі підвезли
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19.01.2022 14:23
+102
Порох сьомий
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19.01.2022 14:23
+96
Я же говорил, что ЗЕскотина обделается в очередной раз
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19.01.2022 14:24
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Страница 4 из 4
Прочитал новость и ржал что конь))) Устроить такой цирк, чтобы так обделаться)))
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19.01.2022 15:09 Ответить
Понятно, что это все был цирк с самого начала. Но даже в цирке есть хоть какая-то логика и здравый смысл.
Как можно было просить "содержание под стражей", а получить "личное обязательство"? Это прокуроры ******** на всю голову или судья потерял не все остатки совести? Подозреваю первое.
Тогда напрашивается вопрос: А прокуроры ******** в принципе или только по отношению к Порошенко?
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19.01.2022 15:09 Ответить
Совесть конечно еще тот вопрос. А вот страх от последствий похода по беспределу оказался сильнее страха перед зелеными соплями.
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19.01.2022 15:18 Ответить
"Совесть" это я в фигуральном смысле сказал. Судя по процессу, шел элементарный торг между судьей и ОП. И судя по решению, судья решил, что риски не сопоставимы с предлагаемой суммой.
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19.01.2022 15:27 Ответить
От такого траура бубачка уйдёт в 3-х дневную наркотическую кому
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19.01.2022 15:14 Ответить
https://babel.ua/static/content/nqyjccwr/thumbs/x/c/80/6cc14668d720ff3088c3e2325745080c.jpg?v=7214 Странно как то, почему именем Украины такая фигня происходит? https://babel.ua/static/content/nqyjccwr/thumbs/x/c/80/6cc14668d720ff3088c3e2325745080c.jpg?v=7214 ..
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19.01.2022 15:16 Ответить
ПотроходУрні з нетерпінням чекали, що отак прямо відразу і посадять Підіграють ****** Потроху з його тітушнею, купленою масовкою, польовими кухнями і наметами, ага. Потрохоботи, ви ще дурніші, ніж я вважав досі, бггг Буде СПРАВЖНІЙ СУД, а не імітація, буде він нешвидкий, і в підсумку вийде з залу суду не "жертва політичної розправи", а кримінальний злочинець в кайданках, злочин якого доведений в суді в законний спосіб. Так і тільки так.
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19.01.2022 15:18 Ответить
А кто судить то будет? Зельманы?
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19.01.2022 15:21 Ответить
А може й Зєльдіни, хто зна
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19.01.2022 15:22 Ответить
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19.01.2022 15:30 Ответить
А тебе за що купують?Все тільки за гроші?
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19.01.2022 15:23 Ответить
Коли ви вже повиздихаєте, ущербні...
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19.01.2022 15:33 Ответить
Что и следовало ожидать. Дешевое шоу для народа.
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19.01.2022 15:19 Ответить
У будь-якому разі для Петра Порошенка це обмеження його свободи. Тепер на кожну вимогу прокуратури або слідчого зобов'язаний бути на допитах.
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19.01.2022 15:19 Ответить
В принципі так, але пересуватись може. І то добре...
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19.01.2022 18:50 Ответить
Пересуватись лише в межах Києва та області, паспорт для виїзду за кордон вилучено. Тепер Порошенко як той цуцик на повідку...
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19.01.2022 21:39 Ответить
Шоу для лошья от секты Хабад,зЕ и по два брата еврея,разводят малоросов як котят,😂.
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19.01.2022 15:19 Ответить
а кто второй брат ?
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19.01.2022 19:25 Ответить
Коломойский.
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19.01.2022 19:49 Ответить
за государственную измену - личное обязательство... за кусок хлеба в супермаркете - три года...
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19.01.2022 15:25 Ответить
ти свою підарашу з Україною не плутай , просто УК прочитай котрий діє у нас і у вас на пілдораші ...
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19.01.2022 15:31 Ответить
я свою Украину ни с чем не путаю...а вот ты заплутал.. на твоем пэдроинкогнито негде ротердам+ поставить... государственная измена это только часть УК ...
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20.01.2022 07:15 Ответить
Путін - *****, Зеленський В.А. - просто піздюк
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19.01.2022 15:25 Ответить
"Я - прізідєнт, Міша" (с). Во как
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19.01.2022 15:29 Ответить
В серії А є такий клуб Сасуоло , ще в кротів тренер звідти натренований
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19.01.2022 15:28 Ответить
Ой вей, бєня не отримає мільярдік на кишенькові витрати. Гевалт!
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19.01.2022 15:28 Ответить
Віра , Армія , Мова - всі кому без разніци йдуть на йюх !!!
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19.01.2022 15:29 Ответить
а ти вже повернувся? І навіть не покаявся?
Ну, то можеж знову туди. І беззаперечно!
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19.01.2022 15:36 Ответить
Та не мурчи ти тут
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19.01.2022 15:38 Ответить
та ти падло зедебільне, навіть сорому не ймеш
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19.01.2022 15:50 Ответить
мурчать гандони типа тебе, ти бидло кацапське зі своїм жаргоном бидлячим іди
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19.01.2022 17:37 Ответить
не так...правильно арміямовавіра...
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20.01.2022 07:27 Ответить
Вітаю шановне панство!
Ми зробили це разом. Зелені гниди вчергове обісцялися!
Подякуємо цим нікчемам за піар
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19.01.2022 15:30 Ответить
Катєгарічєскі... Не "обісцялися", а ОБІСРАЛИСЯ. Наполягаю.
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19.01.2022 17:34 Ответить
план Зеленского-Путина- Коломойского сорван
и дело тут не столько в освобождении от ареста Порошенко - а в том что в Киеве снижен накал страстей и вероятность Майдана снизилась
а это уже гарантия того, что в ближайшие дни в Киеве будет всё спокойно
конечно, если диверсанты не начнут взрывать метро - но это уже другая песня и с другими трупами
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19.01.2022 15:30 Ответить
А тобі аби у Києві спокійно було? Узбагойся - тут кожного дня щось мінують. Спокійно буде на кладовищі, у житті усе кипить
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19.01.2022 15:35 Ответить
Даже КПП пограничников заминировали,когда Михо в Украину возвращался!...
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19.01.2022 19:57 Ответить
Ну так все равно Пороха в правах ограничили же.
Теперь он должен выполнять требования следователя, который налагает обязательства и контролирует их выполнение. Если бы суд отказал в избрании меры пресечения, то это была бы настоящая победа, а так - такое себе...
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19.01.2022 15:37 Ответить
Буде апеляція.
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19.01.2022 18:13 Ответить
"запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання" у даному випадку означає, що справа розвалилась і потрібно щоб все поступово затихло. Клоун вже й так порожнє місце, а якби суд закрив справу, то на нього плювали б навіть бомжі. Клоун програв. А таке рішення було потрібне, щоб падіння клоуна було не таким різким і болісним.
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19.01.2022 19:13 Ответить
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19.01.2022 15:38 Ответить
Зараз Зеленському треба поставити Порошенка міністром закордонних справ і разом думати як відбити агресію **********.
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19.01.2022 15:43 Ответить
у Зебанастов разочаруха -
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19.01.2022 15:49 Ответить
ну типа того, але якби відмовив, то їм би тра було вішатись, всім поголовно, суддя просто їх пожалів
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19.01.2022 17:39 Ответить
Я, канєшна, класикам - не указ, але мені здається правильніше казати:
"Відсмоктали".
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19.01.2022 20:36 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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19.01.2022 15:57 Ответить
Це перший судя порохобот,це добре.
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19.01.2022 15:58 Ответить
Зовсім не порохобот, Федину закривав. Але мабуть злякався або ОПу нах послав бо не хоче стати Кірєєвим 2.
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19.01.2022 19:45 Ответить
Гнида зелена.
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19.01.2022 16:07 Ответить
---Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!

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19.01.2022 16:31 Ответить
Не наважились!!! Поки що... .
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19.01.2022 16:36 Ответить
Ну ЩО робИти з цією зільоною ********? Обмити, підмити, повісити на вірьовці на дворі, щоб вивітрилось і не смерділо. Тільки хто візьметься виконувати "єту пачьотную абязаность"? Половина навчених жидів-експердів, гондони, арістовічі, касаровські.....вже ссучились, атказалісь і втікли. Ні на каво нізя палажитца.
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19.01.2022 17:03 Ответить
Знов втече, падло.
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19.01.2022 17:10 Ответить
Та да Зеленський він такий 🙂
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19.01.2022 17:35 Ответить
До чого тут зеленський? Коли і від кого він тікав? І падло, це барига. Хоча зеленський також...
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20.01.2022 08:40 Ответить
Зеленський ще і барига ? 😮 Ну да після великого крадівництва сто відсотків
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20.01.2022 17:18 Ответить
УмнО, острО... как для соевого, даже очень)))
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21.01.2022 12:52 Ответить
Не дамо. Навіть до Жулян не добіжить. Є ще правда вертолітний майданчик який для себе Януковмч будував але туди є дорога де може зламатись машина (або ще щось).
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19.01.2022 19:47 Ответить
А шо ж ви дали втекти місяць назад?
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20.01.2022 08:38 Ответить
Кому потрібен оцей цирк? Невже немає важливих проблем? Ціни, трясця, ростуть, як у Карпатах взимку гриби. Цей зріст перекрив всі надбавки до пенсій вдесятеро !!
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19.01.2022 17:46 Ответить
ростуть, як у Карпатах взимку гриби - що, правда ??
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19.01.2022 18:15 Ответить
выиграно сражение, но это еще не победа. вот когда на скамье подсудимых будут сидеть Зеленский и его подельники, тогда можно осторожно предполагать, что судебная система начинает выздоравливать.
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19.01.2022 17:54 Ответить
А от цікаво, що там за поребриком завиють? Ждем-с...
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19.01.2022 18:52 Ответить
Конешно завоют...
...скажут что опять русофобия: почему Порошенку
дали личное обязательство и свободу в границах
Киевской области - а его сообщнику Медведчуку,
круглосуточный домашний арест с браслетом на коыте?
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19.01.2022 21:03 Ответить
Зеленский - барыга! Зеленского - за граты!!!
...
За 2014 рік: лише з території, яка тоді була окупована, в український бюджет було виплачено майже 14,5 мільярдів гривень.
Кілька підприємств вугільної промисловості, зокрема ДП "Луганськвугілля", ДП "Шахта Кісельова", за 2014-2015 рік сплатили 13.7 мільйони гривень податків в український бюджет, а не бюджет так званих ДНР і ЛНР.

Українська влада робила все можливе для диверсифікації поставок і здобуття енергетичної незалежності від країни-агресора.
З Австралії привезли 600 тис. тон вугілля, із США Україна отримала 1 млн 700 тис. тон вугілля. Тобто тоді подбали про те, щоб віялових відключень електроенергії, перебоїв тепла не було.

Тепер Зеленський хоче свою корупцію, брехню і некомпетентність перенести на тих, хто тоді рятував Україну. Чому корупцію?
Тому що у терористів та агресорів Україна закупила вугілля у 2019 році - на 1,6 мільярда, у 2020 році - на 1 мільярд доларів,
і продовжує закуповувати вугілля.

Те вугілля, яке йде з Росії - це суміш вугілля з Кузбасу і вивезеного з Донбасу в Росію через схеми і через підставні підприємства, зареєстровані в Ростовській області.
Його змішують, роблять підробні сертифікати.
А потім фірми бізнес-партнера Зеленського Коломойського завозять це вугілля в Україну.
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19.01.2022 19:00 Ответить
Умівайся зеля !!!!
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19.01.2022 23:38 Ответить
одна из форм гос. измены = любая помощь врагу

Сейчас ДБР (филиал путинского ДНР) выдвинули П.Порошенко обвинение в гос. измене (ст.111 УК Украины образца 2012 года) в части
"Финансирование террористов" - форма 3 гос. измены - любая помощь врагу.

Цитаты из https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_зрада :
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
...
Третя форма
Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України полягає в будь-якій допомозі у проведенні підривної діяльності проти інтересів України. При цій формі не має значення, як діяла особа - за завданням іноземної держави чи з власної ініціативи. ... ...
(Конец цитаты)
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20.01.2022 01:30 Ответить
...
Как видим, Андрей Портнов и Партия Регионов в 2012 году написали и приняли такой УК с такой статьёй 111, что
ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ВРАГУ МОЖЕТ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНА КАК ГОС. ИЗМЕНА (по ст. 111).

Что из этого следует?
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20.01.2022 01:30 Ответить
...
1. Выбор стратегии, какая несёт явную выгоду Украине, но если при этом одновременно выгоду от неё может получить и враг... - это гос. измена. (Кому-то, как и мне, может показаться, что такое ограничение военно-политического руководства Украины в выборе возможных стратегий - это неразумно... Однако это записано и принято в УК. (Думаю, потому, что юристы не знакомы ни с теорией игр, ни с военной наукой.))
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20.01.2022 01:32 Ответить
...
2. ЛЮБЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ВРАГОМ - ЭТО ГОС. ИЗМЕНА. Очевидно. Потому что:
2.1. ЦЕЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ - ПОИСК ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЙ, ******** ВЫГОДНОГО ВСЕМ СТОРОНАМ-УЧАСТНИЦАМ ПЕРЕГОВОРОМ, т.е. цель переговоров - найти выход (действия), какой даёт выгоду не только Украине, но и выгоду врагу (это ПОМОЩЬ ВРАГУ).
2.2. "Просто перестать стрелять" - это гос. измена. Потому что от такой стратегии, от таких решений и действий ВРАГ ПОЛУЧАЕТ ЯВНУЮ ВЫГОДУ (т.е. это явная ПОМОЩЬ ВРАГУ) :
2.2.1. вражеские солдаты не гибнут, вражеская техника не уничтожается, т.е. затраты врага на содержание оккупационной армии и на её работу по удержанию оккупированных территорий сильно сокращаются.
2.2.2. врагу можно не уходить с оккупированных территорий, а разграблять их, использовать любые захваченные там ресурсы, имущество и людей.
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20.01.2022 01:33 Ответить
...
3. ДБР должно предъявить обвинение не только П.Порошенко, но и всем людям, которые остались на оккупированных врагом территориях, т.к. они, чтобы выжить, вынуждены платить дань захватчикам (которую те называют "налоги"), т.е. те несколько миллионов людей в Крыму, Донецке и Луганске тоже финансируют террористов-захватчиков = помогают врагу = гос. измена.
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20.01.2022 01:34 Ответить
...
4. ДБР и прокуратура обязаны предъявить обвинение в гос. измене президенту В.Зеленскому, т.к. он явно помогает врагам: не пытается очистить от врагов захваченные ими территории, пытается вести переговоры (см.п.2 выше).
Тем более, переговоры про какие-то несуществующие "минские соглашения", которые просто название для диктата вражеских желаний, в частности, враг для своей пользы хочет, чтобы Украина изображала из себя шизофреника, называя вражеских агентов "представителями донбасса" (при том, что никакими "представителями донбасса" они не являются, а исключительно представляют желания врага).
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20.01.2022 01:35 Ответить
...
5. Но как только прокуратура и ДБР выполнят предыдущий п.4, то они тем самым совершат действия, подрывающие государственную безопасность, препятствуя деятельности главы государства и верховного главнокомандующего в период вооружённого конфликта... А это явная ПОМОЩЬ ВРАГУ с их стороны. Т.е. эти органы совершат таким образом гос. измену. Они ОБЯЗАНЫ ЕЁ СОВЕРШИТЬ в соответствии с действующей редакцией ст. 111 УК Украины. Но поскольку они ОБЯЗАНЫ это сделать, значит, даже если они ещё не сделали этого, то они либо преступно саботируют свои обязанности, либо имеют намерение совершить гос. измену из п.4. - В любом из этих вариантов им должны быть предъявлены обвинения.
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20.01.2022 01:36 Ответить
Тьху, влада жалюгідних зелених імпотентів не спромоглась посадити Свинобаригу.
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20.01.2022 08:04 Ответить
О це тебе вставило 😮😮😮
Не їж лайно після віслюка , воно же наркоман
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20.01.2022 17:21 Ответить
Дивлюся у зебобіка з розумом розлади
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20.01.2022 19:34 Ответить
Дійсно розлад
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20.01.2022 19:42 Ответить
Я дивлюся у кацапів дупа то актуально 🤮
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20.01.2022 19:48 Ответить
Це той хто тут про дупи розказує 😂
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20.01.2022 19:57 Ответить


Ти з Юляші Аліханової не зіскакуй
А я на неї і не заскакував , збоченець 🤮
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20.01.2022 20:08 Ответить
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