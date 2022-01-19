Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства
Сегодня, 19 января, Печерский райсуд Киева объявил меру пресечения пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко.
Соответствующее решение принял следователь судья Алексей Соколов, сообщает Цензор.НЕТ.
Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
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Как можно было просить "содержание под стражей", а получить "личное обязательство"? Это прокуроры ******** на всю голову или судья потерял не все остатки совести? Подозреваю первое.
Тогда напрашивается вопрос: А прокуроры ******** в принципе или только по отношению к Порошенко?
Ну, то можеж знову туди. І беззаперечно!
Ми зробили це разом. Зелені гниди вчергове обісцялися!
Подякуємо цим нікчемам за піар
и дело тут не столько в освобождении от ареста Порошенко - а в том что в Киеве снижен накал страстей и вероятность Майдана снизилась
а это уже гарантия того, что в ближайшие дни в Киеве будет всё спокойно
конечно, если диверсанты не начнут взрывать метро - но это уже другая песня и с другими трупами
Теперь он должен выполнять требования следователя, который налагает обязательства и контролирует их выполнение. Если бы суд отказал в избрании меры пресечения, то это была бы настоящая победа, а так - такое себе...
"Відсмоктали".
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!
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...скажут что опять русофобия: почему Порошенку
дали личное обязательство и свободу в границах
Киевской области - а его сообщнику Медведчуку,
круглосуточный домашний арест с браслетом на коыте?
...
За 2014 рік: лише з території, яка тоді була окупована, в український бюджет було виплачено майже 14,5 мільярдів гривень.
Кілька підприємств вугільної промисловості, зокрема ДП "Луганськвугілля", ДП "Шахта Кісельова", за 2014-2015 рік сплатили 13.7 мільйони гривень податків в український бюджет, а не бюджет так званих ДНР і ЛНР.
Українська влада робила все можливе для диверсифікації поставок і здобуття енергетичної незалежності від країни-агресора.
З Австралії привезли 600 тис. тон вугілля, із США Україна отримала 1 млн 700 тис. тон вугілля. Тобто тоді подбали про те, щоб віялових відключень електроенергії, перебоїв тепла не було.
Тепер Зеленський хоче свою корупцію, брехню і некомпетентність перенести на тих, хто тоді рятував Україну. Чому корупцію?
Тому що у терористів та агресорів Україна закупила вугілля у 2019 році - на 1,6 мільярда, у 2020 році - на 1 мільярд доларів,
і продовжує закуповувати вугілля.
Те вугілля, яке йде з Росії - це суміш вугілля з Кузбасу і вивезеного з Донбасу в Росію через схеми і через підставні підприємства, зареєстровані в Ростовській області.
Його змішують, роблять підробні сертифікати.
А потім фірми бізнес-партнера Зеленського Коломойського завозять це вугілля в Україну.
Сейчас ДБР (филиал путинского ДНР) выдвинули П.Порошенко обвинение в гос. измене (ст.111 УК Украины образца 2012 года) в части
"Финансирование террористов" - форма 3 гос. измены - любая помощь врагу.
Цитаты из https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державна_зрада :
Держа́вна зра́да - діяння, умисно вчинене громадянином на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, надання іноземній державі, іноземній організації (спецслужбі) або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти держави.
...
Третя форма
Надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України полягає в будь-якій допомозі у проведенні підривної діяльності проти інтересів України. При цій формі не має значення, як діяла особа - за завданням іноземної держави чи з власної ініціативи. ... ...
(Конец цитаты)
Как видим, Андрей Портнов и Партия Регионов в 2012 году написали и приняли такой УК с такой статьёй 111, что
ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ВРАГУ МОЖЕТ БЫТЬ КВАЛИФИЦИРОВАНА КАК ГОС. ИЗМЕНА (по ст. 111).
Что из этого следует?
1. Выбор стратегии, какая несёт явную выгоду Украине, но если при этом одновременно выгоду от неё может получить и враг... - это гос. измена. (Кому-то, как и мне, может показаться, что такое ограничение военно-политического руководства Украины в выборе возможных стратегий - это неразумно... Однако это записано и принято в УК. (Думаю, потому, что юристы не знакомы ни с теорией игр, ни с военной наукой.))
2. ЛЮБЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ВРАГОМ - ЭТО ГОС. ИЗМЕНА. Очевидно. Потому что:
2.1. ЦЕЛЬ ПЕРЕГОВОРОВ - ПОИСК ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЙ, ******** ВЫГОДНОГО ВСЕМ СТОРОНАМ-УЧАСТНИЦАМ ПЕРЕГОВОРОМ, т.е. цель переговоров - найти выход (действия), какой даёт выгоду не только Украине, но и выгоду врагу (это ПОМОЩЬ ВРАГУ).
2.2. "Просто перестать стрелять" - это гос. измена. Потому что от такой стратегии, от таких решений и действий ВРАГ ПОЛУЧАЕТ ЯВНУЮ ВЫГОДУ (т.е. это явная ПОМОЩЬ ВРАГУ) :
2.2.1. вражеские солдаты не гибнут, вражеская техника не уничтожается, т.е. затраты врага на содержание оккупационной армии и на её работу по удержанию оккупированных территорий сильно сокращаются.
2.2.2. врагу можно не уходить с оккупированных территорий, а разграблять их, использовать любые захваченные там ресурсы, имущество и людей.
3. ДБР должно предъявить обвинение не только П.Порошенко, но и всем людям, которые остались на оккупированных врагом территориях, т.к. они, чтобы выжить, вынуждены платить дань захватчикам (которую те называют "налоги"), т.е. те несколько миллионов людей в Крыму, Донецке и Луганске тоже финансируют террористов-захватчиков = помогают врагу = гос. измена.
4. ДБР и прокуратура обязаны предъявить обвинение в гос. измене президенту В.Зеленскому, т.к. он явно помогает врагам: не пытается очистить от врагов захваченные ими территории, пытается вести переговоры (см.п.2 выше).
Тем более, переговоры про какие-то несуществующие "минские соглашения", которые просто название для диктата вражеских желаний, в частности, враг для своей пользы хочет, чтобы Украина изображала из себя шизофреника, называя вражеских агентов "представителями донбасса" (при том, что никакими "представителями донбасса" они не являются, а исключительно представляют желания врага).
5. Но как только прокуратура и ДБР выполнят предыдущий п.4, то они тем самым совершат действия, подрывающие государственную безопасность, препятствуя деятельности главы государства и верховного главнокомандующего в период вооружённого конфликта... А это явная ПОМОЩЬ ВРАГУ с их стороны. Т.е. эти органы совершат таким образом гос. измену. Они ОБЯЗАНЫ ЕЁ СОВЕРШИТЬ в соответствии с действующей редакцией ст. 111 УК Украины. Но поскольку они ОБЯЗАНЫ это сделать, значит, даже если они ещё не сделали этого, то они либо преступно саботируют свои обязанности, либо имеют намерение совершить гос. измену из п.4. - В любом из этих вариантов им должны быть предъявлены обвинения.
Не їж лайно після віслюка , воно же наркоман
Ти з Юляші Аліханової не зіскакуй
А я на неї і не заскакував , збоченець 🤮