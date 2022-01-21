УКР
Українцям нададуть алгоритми поведінки на випадок нападу Росії, - Веніславський

Громадянам України незабаром представлять алгоритми поведінки у разі розширення військової агресії Російської Федерації. Наразі триває їхнє напрацювання.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (парламентська фракція "Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, розробляється план інформування та алгоритми дій громадян у таких загрозливих ситуаціях. На жаль, від початку агресії до нещодавнього минулого сценарії та алгоритми поведінки мирного населення в разі розширення агресії не були напрацьовані. Зараз вони напрацьовуються. У цьому напрямі триває абсолютно системна робота. Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - поінформував Веніславський.

Окрім того, він нагадав, що у 2021 році Рада національної безпеки та оборони затвердила План оборони України. За його словами, відповідний документ, зокрема, передбачає дії органів державної влади та українських військових формувань щодо відсічі конкретних загроз.

Читайте: Никифоров про можливу окупацію Харкова: "Гіпотетичний сценарій"

"Там на будь-який розвиток подій є відповідний алгоритм дій. Говорити про те, що влада не готова, це - політичні спекуляції. І це говорять ті люди, які не розуміють, як відбувається організація діяльності в управлінні сфери безпеки та оборони", - наголосив народний депутат. Він запевнив, що будь-яка загрозлива ситуація матиме "адекватне реагування" з боку військово-політичного керівництва держави.

+83
1. Открываешь сейф
2. Достаёшь автомат
3. Достаёшь боеприпасы
4. Заряжаешь автомат
5. Ищешь кацапа
21.01.2022 20:51 Відповісти
+46
21.01.2022 21:09 Відповісти
+41
перед этим надо хорошенько задуматься и вспомнить, кто же перед этим рассказывал желудкам-на-ножках, что хужинибудит
21.01.2022 20:53 Відповісти
Регионалов и коллаборантов надо было вешать ещё в 2014. Тогда не было бы таких жертв на фронте. Так что алгоритм простой: составляем список всех рыгов, и дальше по списку.
22.01.2022 03:33 Відповісти
вариант алгоритма:
22.01.2022 05:22 Відповісти
Для вас "зелених" лише один алгоритм - всратися і не жити!
22.01.2022 08:45 Відповісти
Надо во всех газетах и каждый день по телевизору объявлять цену за каждого убитого оккупанта.
22.01.2022 09:07 Відповісти
Нам зрадники зараз видадуть алгорими !
22.01.2022 11:15 Відповісти
