Українцям нададуть алгоритми поведінки на випадок нападу Росії, - Веніславський

Громадянам України незабаром представлять алгоритми поведінки у разі розширення військової агресії Російської Федерації. Наразі триває їхнє напрацювання.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (парламентська фракція "Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, розробляється план інформування та алгоритми дій громадян у таких загрозливих ситуаціях. На жаль, від початку агресії до нещодавнього минулого сценарії та алгоритми поведінки мирного населення в разі розширення агресії не були напрацьовані. Зараз вони напрацьовуються. У цьому напрямі триває абсолютно системна робота. Я думаю, що найближчим часом всі громадяни побачать ці алгоритми дій", - поінформував Веніславський.

Окрім того, він нагадав, що у 2021 році Рада національної безпеки та оборони затвердила План оборони України. За його словами, відповідний документ, зокрема, передбачає дії органів державної влади та українських військових формувань щодо відсічі конкретних загроз.

"Там на будь-який розвиток подій є відповідний алгоритм дій. Говорити про те, що влада не готова, це - політичні спекуляції. І це говорять ті люди, які не розуміють, як відбувається організація діяльності в управлінні сфери безпеки та оборони", - наголосив народний депутат. Він запевнив, що будь-яка загрозлива ситуація матиме "адекватне реагування" з боку військово-політичного керівництва держави.