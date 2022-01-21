РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Война
26 908 106

Украинцам предоставят алгоритмы поведения на случай нападения России, - Вениславский

Украинцам предоставят алгоритмы поведения на случай нападения России, - Вениславский

Гражданам Украины скоро представят алгоритмы поведения в случае расширения военной агрессии Российской Федерации. Сейчас их наработка.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (парламентская фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, разрабатывается план информирования и алгоритмы действий граждан в таких угрожающих ситуациях. К сожалению, от начала агрессии до недавнего прошлого сценарии и алгоритмы поведения мирного населения в случае расширения агрессии не были наработаны. Сейчас они нарабатываются. В этом направлении идет абсолютно системная работа". Я думаю, что в ближайшее время все граждане увидят эти алгоритмы действий", – проинформировал Вениславский.

Читайте также: Никифоров о возможной оккупации Харькова: "Гипотетический сценарий"

Кроме того, он напомнил, что в 2021 году Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины. По его словам, соответствующий документ, в частности, предусматривает действия органов государственной власти и украинских военных формирований по отражению конкретных угроз.

"Там на любое развитие событий есть соответствующий алгоритм действий. Говорить о том, что власть не готова, это политические спекуляции. И это говорят те люди, которые не понимают, как происходит организация деятельности в управлении сферы безопасности и обороны", - подчеркнул народный депутат. Он заверил, что любая угрожающая ситуация будет иметь "адекватное реагирование" со стороны военно-политического руководства государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае расширения агрессии РФ Украина оперативно мобилизует до 400 тысяч резервистов, - Вениславский

Автор: 

Вениславский Федор (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+83
1. Открываешь сейф
2. Достаёшь автомат
3. Достаёшь боеприпасы
4. Заряжаешь автомат
5. Ищешь кацапа
показать весь комментарий
21.01.2022 20:51 Ответить
+46
показать весь комментарий
21.01.2022 21:09 Ответить
+41
перед этим надо хорошенько задуматься и вспомнить, кто же перед этим рассказывал желудкам-на-ножках, что хужинибудит
показать весь комментарий
21.01.2022 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Регионалов и коллаборантов надо было вешать ещё в 2014. Тогда не было бы таких жертв на фронте. Так что алгоритм простой: составляем список всех рыгов, и дальше по списку.
показать весь комментарий
22.01.2022 03:33 Ответить
вариант алгоритма:
показать весь комментарий
22.01.2022 05:22 Ответить
Для вас "зелених" лише один алгоритм - всратися і не жити!
показать весь комментарий
22.01.2022 08:45 Ответить
Надо во всех газетах и каждый день по телевизору объявлять цену за каждого убитого оккупанта.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:07 Ответить
Нам зрадники зараз видадуть алгорими !
показать весь комментарий
22.01.2022 11:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 