Украинцам предоставят алгоритмы поведения на случай нападения России, - Вениславский

Гражданам Украины скоро представят алгоритмы поведения в случае расширения военной агрессии Российской Федерации. Сейчас их наработка.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (парламентская фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, разрабатывается план информирования и алгоритмы действий граждан в таких угрожающих ситуациях. К сожалению, от начала агрессии до недавнего прошлого сценарии и алгоритмы поведения мирного населения в случае расширения агрессии не были наработаны. Сейчас они нарабатываются. В этом направлении идет абсолютно системная работа". Я думаю, что в ближайшее время все граждане увидят эти алгоритмы действий", – проинформировал Вениславский.

Кроме того, он напомнил, что в 2021 году Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины. По его словам, соответствующий документ, в частности, предусматривает действия органов государственной власти и украинских военных формирований по отражению конкретных угроз.

"Там на любое развитие событий есть соответствующий алгоритм действий. Говорить о том, что власть не готова, это политические спекуляции. И это говорят те люди, которые не понимают, как происходит организация деятельности в управлении сферы безопасности и обороны", - подчеркнул народный депутат. Он заверил, что любая угрожающая ситуация будет иметь "адекватное реагирование" со стороны военно-политического руководства государства.

