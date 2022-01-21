УКР
США передадуть Україні гелікоптери Mi-17, – Білий дім

США мають намір передати Україні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноздатності.

Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначила Псакі, Білий дім нещодавно повідомив Конгрес про намір поставити в Україну гелікоптери Mi-17 із резервів Міністерства оборони США.

Спікерка Білого дому ще раз підтвердила, що американський уряд дозволив трьом країнам НАТО (Латвії, Литві й Естонії) передати Україні раніше поставлену ним зброю виробництва США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують передати Україні шість "афганських" гелікоптерів, - ЗМІ

"Президент розпорядився застосувати спеціальну президентську процедуру для прискорення надання летальної зброї та задовольнити термінові потреби України в обороні. Ми також використовуємо поставки третіх сторін, дозволені Державним департаментом, що дає можливість союзникам і партнерам США надавати американське обладнання з їхніх запасів для використання Україні", - повідомила Псакі.

Кілька днів тому американські ЗМІ повідомляли, що США планують передать Україні гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ, що раніше перебували на озброєнні ВПС Афганістану – першу партію нібито планують надіслати навесні 2022 року.

+78
21 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала создание союза с Украиной и Польшей на фоне российской агрессии. Этот альянс, с ее слов, поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
показати весь коментар
21.01.2022 21:45 Відповісти
+58
По ходу, Джо Байден и Борис Джонсон сейчас заняты выполнением украинского оборонзаказа...
А президент Украины планирует шашлыки в мае.
показати весь коментар
21.01.2022 21:50 Відповісти
+55
Ще яйця нашому президентові передайте
показати весь коментар
21.01.2022 21:48 Відповісти
И россия тогда была вовсе не против не то что сотрудничать со странами НАТО, а даже поставлять вооружения напрямую своему теперешнему главному "врагу" - США.
показати весь коментар
22.01.2022 03:39 Відповісти
Патриоты нужны и всякие другие новейшие ПРО и ПВО, те же Купола...небо то открытое, перехватить ракеты нечем, вот где печвлька....
показати весь коментар
22.01.2022 01:59 Відповісти
Офигеть, еще в 2013 году Минобороны США закупало военные вертолеты у России (пусть и не для себя).
М-да, как многое поменялось с того времени.
показати весь коментар
22.01.2022 03:29 Відповісти
...лутьше Мі6
показати весь коментар
22.01.2022 05:19 Відповісти
Вы хотели сказать MI6? Они таки взаправду порядок наведут
показати весь коментар
22.01.2022 17:22 Відповісти
тут главное слово "...лутьше"
показати весь коментар
23.01.2022 22:54 Відповісти
Обещали МИ-8.
показати весь коментар
22.01.2022 09:15 Відповісти
Пусть попробует после этого какая нибудь пад@# во власти отвернуться от проамериканской позиции и стремлений к НАТО.
показати весь коментар
22.01.2022 21:57 Відповісти
