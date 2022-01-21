США передадуть Україні гелікоптери Mi-17, – Білий дім

США мають намір передати Україні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноздатності.

Про це повідомила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначила Псакі, Білий дім нещодавно повідомив Конгрес про намір поставити в Україну гелікоптери Mi-17 із резервів Міністерства оборони США.

Спікерка Білого дому ще раз підтвердила, що американський уряд дозволив трьом країнам НАТО (Латвії, Литві й Естонії) передати Україні раніше поставлену ним зброю виробництва США.

"Президент розпорядився застосувати спеціальну президентську процедуру для прискорення надання летальної зброї та задовольнити термінові потреби України в обороні. Ми також використовуємо поставки третіх сторін, дозволені Державним департаментом, що дає можливість союзникам і партнерам США надавати американське обладнання з їхніх запасів для використання Україні", - повідомила Псакі.

Кілька днів тому американські ЗМІ повідомляли, що США планують передать Україні гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ, що раніше перебували на озброєнні ВПС Афганістану – першу партію нібито планують надіслати навесні 2022 року.