США передадут Украине вертолеты Mi-17, – Белый дом

США намерены передать Украине вертолеты Mi-17 для поддержки обороноспособности.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Как отметила Псаки, Белый дом недавно сообщил Конгрессу о намерении поставить в Украину вертолеты Mi-17 из резервов Министерства обороны США.

Спикер Белого дома еще раз подтвердила, что американское правительство разрешило трем странам НАТО (Латвии, Литве и Эстонии) передать Украине ранее поставленное им оружие производства США.

"Президент распорядился применить специальную президентскую процедуру для ускорения предоставления летального оружия и удовлетворить срочные потребности Украины в обороне. Мы также используем поставки третьих сторон, разрешенные Государственным департаментом, позволяющим союзникам и партнерам США предоставлять американское оборудование из их запасов для использования Украине", - сообщила Псаки.

Несколько дней назад американские СМИ сообщали, что США планируют передать Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, ранее находившиеся на вооружении ВВС Афганистана – первую партию планируют прислать весной 2022 года.

