РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
27 583 109

США передадут Украине вертолеты Mi-17, – Белый дом

США передадут Украине вертолеты Mi-17, – Белый дом

США намерены передать Украине вертолеты Mi-17 для поддержки обороноспособности.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Как отметила Псаки, Белый дом недавно сообщил Конгрессу о намерении поставить в Украину вертолеты Mi-17 из резервов Министерства обороны США.

Спикер Белого дома еще раз подтвердила, что американское правительство разрешило трем странам НАТО (Латвии, Литве и Эстонии) передать Украине ранее поставленное им оружие производства США.

"Президент распорядился применить специальную президентскую процедуру для ускорения предоставления летального оружия и удовлетворить срочные потребности Украины в обороне. Мы также используем поставки третьих сторон, разрешенные Государственным департаментом, позволяющим союзникам и партнерам США предоставлять американское оборудование из их запасов для использования Украине", - сообщила Псаки.

Несколько дней назад американские СМИ сообщали, что США планируют передать Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, ранее находившиеся на вооружении ВВС Афганистана – первую партию планируют прислать весной 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США планируют передать Украине шесть "афганских" вертолетов, - СМИ

Автор: 

США (27739) Псаки Джен (168) вертолёт (1114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+78
21 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала создание союза с Украиной и Польшей на фоне российской агрессии. Этот альянс, с ее слов, поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:45 Ответить
+58
По ходу, Джо Байден и Борис Джонсон сейчас заняты выполнением украинского оборонзаказа...
А президент Украины планирует шашлыки в мае.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:50 Ответить
+55
Ще яйця нашому президентові передайте
показать весь комментарий
21.01.2022 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И россия тогда была вовсе не против не то что сотрудничать со странами НАТО, а даже поставлять вооружения напрямую своему теперешнему главному "врагу" - США.
показать весь комментарий
22.01.2022 03:39 Ответить
Патриоты нужны и всякие другие новейшие ПРО и ПВО, те же Купола...небо то открытое, перехватить ракеты нечем, вот где печвлька....
показать весь комментарий
22.01.2022 01:59 Ответить
Офигеть, еще в 2013 году Минобороны США закупало военные вертолеты у России (пусть и не для себя).
М-да, как многое поменялось с того времени.
показать весь комментарий
22.01.2022 03:29 Ответить
...лутьше Мі6
показать весь комментарий
22.01.2022 05:19 Ответить
Вы хотели сказать MI6? Они таки взаправду порядок наведут
показать весь комментарий
22.01.2022 17:22 Ответить
тут главное слово "...лутьше"
показать весь комментарий
23.01.2022 22:54 Ответить
Обещали МИ-8.
показать весь комментарий
22.01.2022 09:15 Ответить
Пусть попробует после этого какая нибудь пад@# во власти отвернуться от проамериканской позиции и стремлений к НАТО.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 