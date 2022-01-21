Повномасштабне вторгнення РФ малоймовірне, - нардеп "Голосу" Костенко
У Росії нема сил та засобів, які дозволили б здійснити повномасштабне вторгнення на території України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос", полковник СБУ Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що ситуація біля кордонів України є найбільш напруженою з 2014 року. Але можливості для повноцінного наступу, на його думку, у Росії все одно немає.
"Що таке танк? Який має 40 пострілів зробити по ворогу. Це 5 хвилин часу, поки він їх вистріляє. Після цього він перетворюється, вибачте, простими словами, на трактор. Якому потрібні логістичні умови для того, щоб привезти ці боєприпаси, привезти паливно-мастильні матеріали для того, щоб він дальше зміг наступати. Зараз наша розвідка не бачить цих складів, перекидання цих сил і засобів для того, щоб створити умови на певному напрямку", - сказав він.
Костенко ввжає, що Росії буде потрібний щонайменше тиждень для організаціх повномасштабного вторгнення.
"РФ зараз буде намагатися всіма способами нав’язати нам виконання Мінських домовленостей. Найбільш реальна загроза - і там вистачає сил і засобів - це екскалація на сході нашої країни", - додав він.
@KyroakoKiller
Знайомий зелейоб,2 роки з ним не спілкувались.Сьогодні написав,питає чи нападатимуть на Ха?Пишу йому,мовляв,какаяразніца.А він-та годі тобі,я серйозно питаю.Ну я йому описала все в райдужних барвах.Мовчав.Потім видає-а может Порох както власть захватіть что б нас защітіть? Ааааа
сегодня звонит, говорит, возвращается!
наверное, хочет своими глазами увидеть "мирное шествие расеянских танков по Украине"!
пока не началась полномасштабная война:
это
не бздеть
не слушать пугалки лаВРУхи
а напасть на фуйла первыми
и покончить
с рашизмом
без войны!
==========================
Цей черговий вангун це в алкогольному маренні побачив? Чи само )(уйло йому затерефонувало та сказало?
Не буде вже таких дій. Є повітряна розвідка і там де чекає сторона окопана то для початку її перекопають артилерією яка стоїть за 20 км.
Поэтому если свинья забралась под стол, то она будет стремиться быть и на столе, если позволим конечно.
Я тоже так счтаю, однако
- нервов помотать могут много и провокаций устроить много
- Бубочка САМ территорию Укйраины суседям с Востока готов отдать, вон, ведет речь о Харькове.
Я так понимаю, что это Бубочка планирует превентивно, чтобы его малую родину, Кривой Рог, суседи не отжали, типа "сдай Харьков - сбереги Кривой Рог". Не то, чтобы Бубочка тосковал по малой родине, а просто неловко как-то, неудобно пред лохторатом, все-таки родная школа там, сами то прикиньте.
А как иначе называется российская армия, стоящая на границе с Украиной, как не "народно-освободительная"?
Вы забыли с чего начиналось АсвАбАждение Крыма?
Оно началось с РЕФЕРЕНДУМА.
А потом ВНЕЗАПНО в Крыму появились 'зеленые человечки".
Разве к Крыму подтягивали танковые армии?
Разве мировое прогрессивное человечество било заранее в набат, говоря, что может начаться война?
А сейчас такая открытая концентация войск, непрерывное нагнетание.
Зачем это делается, когда в войне главное - это внезапность?
Это потому делается, что никой внезапности не будет, российская армия будет Бубочкой ПРИГЛАШЕНА для защиты законноизбранной власти Украины.
Российская армия войдет в Украину ПО ПРИГЛАШЕНИЮ, как армия народно-освободительная.
Освобождать армия будет укранских патриотов от их жизней, а украинских олигархов -от их ассетов.
Как думаете, Бубочка горит желанием позволить Асвободить олигархов своей малой родины от их ассетов или предпочтет пожертвовать олигархами иных украинских регионов?
АБО У МАЛОРОССІВ ПРИ ВЛАДИ Є МЕТА, - ЗАКОЛИСУВАТИ КРАЇНУ, ЩО Б НЕ БУЛА ГОТОВА ДО ОПОРУ АГРЕСІЇ?
"Ми прогавили, не повірили, що буде наступ на Крим у 2014-му році, згадайте. Ми не вірили, що Путін може побудувати міст (Керченський міст з Кубані до окупованого Криму. - Ред.). Ми не вірили, що "Північний потік-2" будується. Ми не віримо, що Путін наступає. Ми знову цьому не віримо", - додав Бурба.
"Сила Путіна - в його ненормальній, неадекватній поведінці", - підсумував він. (умом рашиста незрозуміти)