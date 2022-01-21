Повномасштабне вторгнення РФ малоймовірне, - нардеп "Голосу" Костенко

У Росії нема сил та засобів, які дозволили б здійснити повномасштабне вторгнення на території України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос", полковник СБУ Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуація біля кордонів України є найбільш напруженою з 2014 року. Але можливості для повноцінного наступу, на його думку, у Росії все одно немає.

"Що таке танк? Який має 40 пострілів зробити по ворогу. Це 5 хвилин часу, поки він їх вистріляє. Після цього він перетворюється, вибачте, простими словами, на трактор. Якому потрібні логістичні умови для того, щоб привезти ці боєприпаси, привезти паливно-мастильні матеріали для того, щоб він дальше зміг наступати. Зараз наша розвідка не бачить цих складів, перекидання цих сил і засобів для того, щоб створити умови на певному напрямку", - сказав він.

Костенко ввжає, що Росії буде потрібний щонайменше тиждень для організаціх повномасштабного вторгнення.

"РФ зараз буде намагатися всіма способами нав’язати нам виконання Мінських домовленостей. Найбільш реальна загроза - і там вистачає сил і засобів - це екскалація на сході нашої країни", - додав він.