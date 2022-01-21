УКР
9 301 59

Повномасштабне вторгнення РФ малоймовірне, - нардеп "Голосу" Костенко

Повномасштабне вторгнення РФ малоймовірне, - нардеп

У Росії нема сил та засобів, які дозволили б здійснити повномасштабне вторгнення на території України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос", полковник СБУ Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що ситуація біля кордонів України є найбільш напруженою з 2014 року. Але можливості для повноцінного наступу, на його думку, у Росії все одно немає.

"Що таке танк? Який має 40 пострілів зробити по ворогу. Це 5 хвилин часу, поки він їх вистріляє. Після цього він перетворюється, вибачте, простими словами, на трактор. Якому потрібні логістичні умови для того, щоб привезти ці боєприпаси, привезти паливно-мастильні матеріали для того, щоб він дальше зміг наступати. Зараз наша розвідка не бачить цих складів, перекидання цих сил і засобів для того, щоб створити умови на певному напрямку", - сказав він.

Костенко ввжає, що Росії буде потрібний щонайменше тиждень для організаціх повномасштабного вторгнення.

"РФ зараз буде намагатися всіма способами нав’язати нам виконання Мінських домовленостей. Найбільш реальна загроза - і там вистачає сил і засобів - це екскалація на сході нашої країни", - додав він.

Топ коментарі
+22
КыроакоВинищувач
@KyroakoKiller

Знайомий зелейоб,2 роки з ним не спілкувались.Сьогодні написав,питає чи нападатимуть на Ха?Пишу йому,мовляв,какаяразніца.А він-та годі тобі,я серйозно питаю.Ну я йому описала все в райдужних барвах.Мовчав.Потім видає-а может Порох както власть захватіть что б нас защітіть? Ааааа
показати весь коментар
21.01.2022 23:08 Відповісти
+15
"зараз ні, а за тиждень може бути"? этот костенко перегрелся, несите другого
показати весь коментар
21.01.2022 23:05 Відповісти
+14
Беда в том что он даже не понимает что такое полномасштабное вторжение.
показати весь коментар
21.01.2022 23:11 Відповісти
"зараз ні, а за тиждень може бути"? этот костенко перегрелся, несите другого
показати весь коментар
21.01.2022 23:05 Відповісти
дядько симпатичний сподіваюсь що і корисний проте, книжки по історії читав не ті що треба було б, тому і висновки озвучує мяко кажучи пустопорожні. адже можливо що відлік від команди "фас" уже пішов і на наступному тижні одразу після прогнозованої письмової відповіді від дяді Сема ху.йло випробує свою нікчемну, огидну і паскудну долю в останній раз.
показати весь коментар
22.01.2022 11:40 Відповісти
Итить ты эхсперт. Ты магаз н к АКМ тоже за 3 секунды на трельбище вываливал? Дебил.
показати весь коментар
21.01.2022 23:06 Відповісти
Слушать нечего было. Вода одна.
показати весь коментар
21.01.2022 23:07 Відповісти
КыроакоВинищувач
@KyroakoKiller

Знайомий зелейоб,2 роки з ним не спілкувались.Сьогодні написав,питає чи нападатимуть на Ха?Пишу йому,мовляв,какаяразніца.А він-та годі тобі,я серйозно питаю.Ну я йому описала все в райдужних барвах.Мовчав.Потім видає-а может Порох както власть захватіть что б нас защітіть? Ааааа
показати весь коментар
21.01.2022 23:08 Відповісти
Ну 73 процента голосовало за мир и воевать поверь мне они не собираются))
показати весь коментар
21.01.2022 23:13 Відповісти
не 73 а чуть больше 40. да и насрать на них. лишь бы не мешали
показати весь коментар
21.01.2022 23:17 Відповісти
Половина из этих 73% голосовала исключительно по принципу "лишбынепарашенка".
показати весь коментар
22.01.2022 04:12 Відповісти
соседка тётки - свинособака! причём идейная! тётка рассказывает, что та много трындит про "вяликую расею", но живёт, какого-то хера, в Украине!! пару недель назад свалила в моркву к дочери под каким-то предлогом, просила тётку последить за квартирой!
сегодня звонит, говорит, возвращается!
наверное, хочет своими глазами увидеть "мирное шествие расеянских танков по Украине"!
показати весь коментар
21.01.2022 23:30 Відповісти
Та повернулась майно захищати. У нас знайомий (не сепар, але *менівсебайдуже) неочикувано зібрався у спротив. Не ідея, опять таки захистити майно. І мер Харкова, Терехов-теж саме, тільки бабла на вибори ввалив, а тут таке))). Тому спротив.
показати весь коментар
22.01.2022 09:44 Відповісти
******... Фантастический зебил!
показати весь коментар
22.01.2022 04:06 Відповісти
та багато чого кацапія може і не може - сидром "подранка" хто в темі той розуміе .....- але і "стадо " , що тут , що там , що в ЕС тримати в стойлі так легше - ...."если завтра війна" ...., так багато інших питань які не вирішуються як би не існують - а стадо в стойлі...
показати весь коментар
21.01.2022 23:09 Відповісти
нету смысла искать этот выпуск шустера с Порохом? или было что интересное?
показати весь коментар
21.01.2022 23:10 Відповісти
Беда в том что он даже не понимает что такое полномасштабное вторжение.
показати весь коментар
21.01.2022 23:11 Відповісти
Он вообще дупля не отбивает. Кто ему полковника дал???
показати весь коментар
22.01.2022 00:26 Відповісти
Ублюдок Гіркін завів 200 сотні казламордих в Словянськ і що маємо на сьогодні... Питання до депутата: ***** за тиждень завезе до кордону все, а депутат організує за тиждень оборону України?
показати весь коментар
21.01.2022 23:12 Відповісти
Шабес-гой, сраний!
показати весь коментар
21.01.2022 23:13 Відповісти
Парень совсем не в теме))
показати весь коментар
21.01.2022 23:14 Відповісти
Институт сухопутных войск, полковник.
показати весь коментар
22.01.2022 00:04 Відповісти
Он ветеран АТО, "киборг".
показати весь коментар
22.01.2022 04:17 Відповісти
Война 08.08.08 его не чему не научила) Ну то такое) Хорошее кресло как то к войне совсем не Але) Не хочется конечно) Оно и понятно)
показати весь коментар
21.01.2022 23:15 Відповісти
ну дай бог, но оборону за неделю не организовать належным чыном
показати весь коментар
21.01.2022 23:16 Відповісти
есть простой способ победить фуйлостан
пока не началась полномасштабная война:
это
не бздеть
не слушать пугалки лаВРУхи
а напасть на фуйла первыми
и покончить
с рашизмом
без войны!
показати весь коментар
21.01.2022 23:22 Відповісти
І чого наших дупутатів ще не забрали аналітегами в НАТО, МІ-6 та ЦРУ?
показати весь коментар
21.01.2022 23:22 Відповісти
потому что они уже консультируют всевышнего телетайпом
показати весь коментар
21.01.2022 23:31 Відповісти
Цей черговий вангун це в алкогольному маренні побачив? Чи само )(уйло йому затерефонувало та сказало?
показати весь коментар
21.01.2022 23:32 Відповісти
Кацапи дійсно не мають достатньо сил для повномасштабного наступу на підготовлені позиції. Їх в усіх училищах та академіях вчать що для такого наступу потрібно мати пятикратну перевагу в людях та техніці. Але не забувайте що *****, як казав Немцов, рельно їбануте. І цей сумний факт потрібно враховувати. З другого боку у нас теж "чмо ******, ****** чмо" як казав Митець. Тому наша народна стратегія в разі наступу *****, бо ми посередині між цими двома неадекватами, проста - спершу знищити ЗЕ банду а далі воювати на один фронт не чекаючи ударів в спину і дурацьких наказів "з погрємушками".
показати весь коментар
21.01.2022 23:40 Відповісти
Справа в тому що ця перевага мусить бути в місці наступу, а не по всьому фронту. В цьому велике нерозуміння серед наших "експертів".
показати весь коментар
22.01.2022 00:32 Відповісти
Справа навіть в тому що ці аналітеґи надивившись фільмів про напади "лоб в лоб" починають нести маячню.
Не буде вже таких дій. Є повітряна розвідка і там де чекає сторона окопана то для початку її перекопають артилерією яка стоїть за 20 км.
показати весь коментар
22.01.2022 06:48 Відповісти
Идиот .
показати весь коментар
21.01.2022 23:43 Відповісти
він що піариться навсяк випадок ??? от що парламент з військовими робить. . .. . не бути тебе Костенко міністром оборони. . .
показати весь коментар
21.01.2022 23:47 Відповісти
А чтобы жить как при совке при полном дефиците, но служить в савецкой армии, защищая *****.
показати весь коментар
22.01.2022 00:20 Відповісти
Подрашистник ,а зачем ,она уже вторглась и убила 15 000?
показати весь коментар
22.01.2022 07:16 Відповісти
Дебил на дебиле сидит и дебилом погоняет. Это те кто типа против Пороха были понаголословали? А не полномасштабное вторжение ***** можно делать???
показати весь коментар
22.01.2022 00:18 Відповісти
При начале Крымнаша, я общался с сослуживцем по СА из Москвы, говоря ему, что ваши будут брать Крым и уже вертолеты российские летают. На что он мне говорил, что это всё брехня и не могут они напасть на Украину, а когда я как доказательство, показал публикации Цензора, то возмущался, что это за сайт такой с пропагандой антироссийской и неправдой. Прошло немного времени, зелёные человечки взяли Крым и этого россиянина как подменили, уже пафосно мне и надменно говорил Крымнаш...
Поэтому если свинья забралась под стол, то она будет стремиться быть и на столе, если позволим конечно.
показати весь коментар
22.01.2022 00:36 Відповісти
Все верно, танк без логистики это трактор, даже хуже - памятник. Вот только в России есть ЖД-войска и они обеспечат подвоз везде где есть железная дорога, а дальше автотранспорт. Так что надо брать на прицел такие узлы, например с помощью Вільхи/Вільхи-М. Тогда русские далеко не уедут, но даже так они захватят 100 км вглубь страны, а это очень дофига. Так что надо готовиться.
показати весь коментар
22.01.2022 00:36 Відповісти
А почему все зациклены на танках? Эффективно можно действовать и малыми силами. Достаточно забросить в тыл несколько десятков диверсионных групп, которые подготовят нужные условия для генерального наступления и половина успеха будет обеспечена. Плюс внезапность, плюс быстрый маневр, плюс умелое использование рельефа, плюс обманные действия.
показати весь коментар
22.01.2022 01:03 Відповісти
щойно озн. з опусом Костенка про розгортання військ рейху та відповідь Бурби. Структурно армія РФ повністю відповідає структурі Вермахту.Така ж структура дивізії,артилерії,авіації (бойові групи,штурмова авіація) Для уяснення можливих дій супостата прочитайте Гудеріана. Там чітко написано як розгортаються війська, як утворюються бойові групи (накази, час,райони очікування, супровід артилерії авіації,склад,оперативне керівництво). А сам принцип ведення бою (розвідка,вогнева підтримка, час, віддалі,маневр) детально досліджені Нерінгом ( начштабу Гудеріана в Французьскьй компанії) Там немає жодних відомостей про речі, які обговорюють Костенко і Бурба. Наказ про війну проти Фран. був відданий за 12 годин, проти СРСР за 12 годин, на Польщу за добу. А сам план війни -проти Франції в лютому 1940, А в барбароссі німці ніколи не займались логістикою на "грунт". При барбароссі вони перешили 3 основні Залколії і логістика була "з коліс"їм вистачало "возимого боекомплекта" Новизною було використання штурмової авіації в якості безпосередньої підтримки передових загонів і тактика авіаізнуренія. В армії РФ такого немає. Їх штурмова авіація доказала свою недієздатність раніше. Посилення військ оборони практичними засобами ПВО (не шилками). нівелює застосування авіації переднього краю, так і "літаючої піхоти". Так що спори щодо термінів розгортування армії - це справа дилетантів і відставних паркетних військових генералів на кшалт Романенка
показати весь коментар
22.01.2022 03:25 Відповісти
Танк за п'ять хвилин випулює 40 снарядів ???!!! Справжній полковник!)))
показати весь коментар
22.01.2022 03:28 Відповісти
"Но возможности для полноценного наступления, по его мнению, у России все равно нет."
Источник:

Я тоже так счтаю, однако
- нервов помотать могут много и провокаций устроить много
- Бубочка САМ территорию Укйраины суседям с Востока готов отдать, вон, ведет речь о Харькове.
Я так понимаю, что это Бубочка планирует превентивно, чтобы его малую родину, Кривой Рог, суседи не отжали, типа "сдай Харьков - сбереги Кривой Рог". Не то, чтобы Бубочка тосковал по малой родине, а просто неловко как-то, неудобно пред лохторатом, все-таки родная школа там, сами то прикиньте.
показати весь коментар
22.01.2022 03:34 Відповісти
И откуда подуло такими слухами?
показати весь коментар
22.01.2022 04:20 Відповісти
Простите?
А как иначе называется российская армия, стоящая на границе с Украиной, как не "народно-освободительная"?

Вы забыли с чего начиналось АсвАбАждение Крыма?
Оно началось с РЕФЕРЕНДУМА.
А потом ВНЕЗАПНО в Крыму появились 'зеленые человечки".
Разве к Крыму подтягивали танковые армии?
Разве мировое прогрессивное человечество било заранее в набат, говоря, что может начаться война?

А сейчас такая открытая концентация войск, непрерывное нагнетание.
Зачем это делается, когда в войне главное - это внезапность?

Это потому делается, что никой внезапности не будет, российская армия будет Бубочкой ПРИГЛАШЕНА для защиты законноизбранной власти Украины.
Российская армия войдет в Украину ПО ПРИГЛАШЕНИЮ, как армия народно-освободительная.
Освобождать армия будет укранских патриотов от их жизней, а украинских олигархов -от их ассетов.
Как думаете, Бубочка горит желанием позволить Асвободить олигархов своей малой родины от их ассетов или предпочтет пожертвовать олигархами иных украинских регионов?
показати весь коментар
22.01.2022 09:20 Відповісти
Ну як Рашці ,по словам Костенко треба тиждень щоб підвести патрони, то можна по словам Зе іхати, на шашлики..і
показати весь коментар
22.01.2022 05:35 Відповісти
Не первый раз этот Костенко демонстрирует очень низкие интеллектуальные способности. Забанили меня разок на Цензора из за критики этого пэтэушника в погонах СБУ. Может он и воевал, возможно даже не имитировал, чем грешат его коллеги, но вот рот ему надо открывть как можно реже ибо глуп как прибережная ************.
показати весь коментар
22.01.2022 06:14 Відповісти
А Костенко напевно вже й дороги перекопав, ну щоб танк марш 100 км не проїхав. Там же не потрібно дозаправляння! До Києва від кацапії 300 км. А Костенко авіацію в розрахунок не бере?? Ну беремо вторгнення. Колона пішла. Хто її і чим зустріне?? В нас що бойові частини розгорнуто??? А дозаправщики в кацапів буде стільки скільки необхідно. Так що маячню несе цей полковник. Повітряна розвідка + робота РСЗО і дорога чиста від частин
показати весь коментар
22.01.2022 06:27 Відповісти
Так на шашлык едем или нет,совсем запутали.Вова-внеси ясность.
показати весь коментар
22.01.2022 07:13 Відповісти
они еще определяются с "алгоритмом"
показати весь коментар
22.01.2022 07:30 Відповісти
З рубрики: "Представник "Свинячого голосу" відкрив Америку".
показати весь коментар
22.01.2022 08:11 Відповісти
Угроза реальна, особенно по причине того, что решение в московии принимает ОДИН человек (неумный, с плохим здоровьем и ымперским сознанием)!
показати весь коментар
22.01.2022 09:24 Відповісти
Роблячи такі агресивні демарші, а можливо, і саму агресію Московія сподівається на допомогу шмарклі та його команди.
показати весь коментар
22.01.2022 10:02 Відповісти
ЯК МЕНЕ ВЖЕ ДІСТАЛИ ЦІ ДИВАНІ ЕКСПЕРТИ, А ЧОМУ ВОНИ НЕ КАЖУТЬ, ЩО ГІРКІН-СТРІЛКОВ ЗА МІСЯЦЬ З 20-ма БАНДИТАМИ ЗМІГ ЗАХОПИТИ ВЕСЬ ДОНБАС З 5 МЛН ЖИТЕЛІВ?
АБО У МАЛОРОССІВ ПРИ ВЛАДИ Є МЕТА, - ЗАКОЛИСУВАТИ КРАЇНУ, ЩО Б НЕ БУЛА ГОТОВА ДО ОПОРУ АГРЕСІЇ?
показати весь коментар
22.01.2022 10:39 Відповісти
нардеп Костенко- "російський корвалол" для українців, а ось що каже Бурба-

"Ми прогавили, не повірили, що буде наступ на Крим у 2014-му році, згадайте. Ми не вірили, що Путін може побудувати міст (Керченський міст з Кубані до окупованого Криму. - Ред.). Ми не вірили, що "Північний потік-2" будується. Ми не віримо, що Путін наступає. Ми знову цьому не віримо", - додав Бурба.

"Сила Путіна - в його ненормальній, неадекватній поведінці", - підсумував він. (умом рашиста незрозуміти)
показати весь коментар
22.01.2022 10:45 Відповісти
это ему ***** сказало, что вторжения не будет.....
показати весь коментар
22.01.2022 14:54 Відповісти
 
 