Полномасштабное вторжение РФ маловероятно, - нардеп "Голоса" Костенко

У России нет сил и средств, которые позволили бы совершить полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Голос", полковник СБУ Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация у границ Украины наиболее напряженная с 2014 года. Но возможности для полноценного наступления, по его мнению, у России все равно нет.

"Что такое танк? Который должен 40 выстрелов сделать по врагу. Это 5 минут времени, пока он их выстреляет. После этого он превращается, извините, простыми словами, в трактор. Которому нужны логистические условия для того, чтобы привезти эти боеприпасы, привезти топливно-смазочные материалы для того, чтобы он дальше смог наступать. Сейчас наша разведка не видит этих составов, переброски этих сил и средств для того, чтобы создать условия на определенном направлении", - сказал он.

Читайте также: Мы уже не верили в 2014-м, что будет наступление на Крым, - Бурба о возможной атаке россиян

Костенко считает, что России потребуется по меньшей мере неделя для организации полномасштабного вторжения.

"РФ сейчас будет пытаться всеми способами навязать нам выполнение минских договоренностей. Наиболее реальная угроза – и там хватает сил и средств – это экскалация на востоке нашей страны", – добавил он.