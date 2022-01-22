Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - ООС

Упродовж минулої доби, 21 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

