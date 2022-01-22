Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - ООС
Упродовж минулої доби, 21 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Можэт камута это и невыносимо слышать, но любая человеческая общность есть глубоко и крепко охлократична.
И любой сатрап возвышаецца настока, наскока он нравицца охлосу, соотвецтвует чаяниям охлоса.
Мойо убеждение, шо расплачивацца сваими головами за сваи хотелки должэн такжэ охлос, а не тока сатрап и ево свита.
Вас, русских, пощадили в 1991 - вы это поняли как фсепрощение и пошли на очередной круг.
Я за геноцыд преступных пород. Вас, северных корейцэф, китайцэф, персов, суданцэв, цэнтрально-американских индейцэф. Проигравшые должны освободить жызненное пространство для пабидителей.