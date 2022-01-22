УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10468 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 426 5

Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - ООС

Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - ООС

Упродовж минулої доби, 21 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби обстрілів із боку військ РФ не зафіксовано, - ООС 01

Читайте також: Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 4 обстріли з боку військ РФ, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (30409) Донбас (22361) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найгірше в цьому повідомленні, що в де-кого з'явиться думка "які гарні роськи, не стріляють"... Але ж це не привід, щоб залишатити усе, як є. Геть з нашої країни, не забули?
показати весь коментар
22.01.2022 08:04 Відповісти
Пшел вон,дебил.
показати весь коментар
22.01.2022 08:33 Відповісти
"які гарні роськи, не стріляють"
Можэт камута это и невыносимо слышать, но любая человеческая общность есть глубоко и крепко охлократична.
И любой сатрап возвышаецца настока, наскока он нравицца охлосу, соотвецтвует чаяниям охлоса.
Мойо убеждение, шо расплачивацца сваими головами за сваи хотелки должэн такжэ охлос, а не тока сатрап и ево свита.
Вас, русских, пощадили в 1991 - вы это поняли как фсепрощение и пошли на очередной круг.
Я за геноцыд преступных пород. Вас, северных корейцэф, китайцэф, персов, суданцэв, цэнтрально-американских индейцэф. Проигравшые должны освободить жызненное пространство для пабидителей.
показати весь коментар
22.01.2022 13:22 Відповісти
 
 