В Україні може з’явитися месенджер для військових, - Держспецзвʼязку

Команда Держспецзв’язку тестує власний месенджер – "Розмова", який згодом може бути запропонований військовим.

Про це в інтервʼю Forbes повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз команда Держспецзв’язку, наприклад, тестує власний месенджер – "Розмова". Його зробили власними силами програмісти з різних регіонів. Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а тоді вирішать, чи будуть його пропонувати військовим", - сказав Щиголь.

Він зауважив, що українським військовослужбовцям не рекомендують користуватися соціальними мережами на кшталт WhatsApp чи Telegram. Замість них пропонують швейцарський месенджер Threema, який став популярним два-три роки тому.

"Поки що це лише рекомендація, адже складно прослідкувати, хто які додатки завантажує, а змушувати військових користуватися іноземною програмою, яка не сертифікована в Україні, – не можна", - зазначив Щиголь.

