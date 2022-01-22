УКР
В Україні може з’явитися месенджер для військових, - Держспецзвʼязку

В Україні може з’явитися месенджер для військових, - Держспецзвʼязку

Команда Держспецзв’язку тестує власний месенджер – "Розмова", який згодом може бути запропонований військовим.

Про це в інтервʼю Forbes повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз команда Держспецзв’язку, наприклад, тестує власний месенджер – "Розмова". Його зробили власними силами програмісти з різних регіонів. Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а тоді вирішать, чи будуть його пропонувати військовим", - сказав Щиголь.

Він зауважив, що українським військовослужбовцям не рекомендують користуватися соціальними мережами на кшталт WhatsApp чи Telegram. Замість них пропонують швейцарський месенджер Threema, який став популярним два-три роки тому.

"Поки що це лише рекомендація, адже складно прослідкувати, хто які додатки завантажує, а змушувати військових користуватися іноземною програмою, яка не сертифікована в Україні, – не можна", - зазначив Щиголь.

+20
с такой же защитой как "дия"?

22.01.2022 14:17
+9
Все сразу кацапам уйдет.

22.01.2022 14:17
+5
А чем уже не устраивает Telegram имени Дурова, от российской фирмы ФСБ?

22.01.2022 14:31
с такой же защитой как "дия"?

22.01.2022 14:17
Та да. Из свежего треша

" ...

У ніч із 13 на 14 січня https://itc.ua/news/hakeri-atakuvali-sajti-kabminu-diyi-ta-inshih-ministerstv/ сталася масштабна кібератака на урядові сайти , яка охопила 70 ресурсів та стала найпотужнішою за останні чотири роки. Зокрема постраждали офіційні сайти Міністерств закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Кабміну, а також сайт «Дія». Після цього інциденту Мінцифра https://thedigital.gov.ua/news/ofitsiyna-zayava-mintsifri-u-zvyazku-z-khakerskoyu-atakoyu-na-uryadovi-sayti виступила з офіційною заявою та https://itc.ua/news/%e2%80%8evitoku-personalnih-danih-ne-vidbulosya%e2%80%8e-oficzijna-zayava-minczifri-u-zvyazku-z-hakerskoyu-atakoyu-na-%e2%80%8ediya-ta-inshi-uryadovi-sajti-2/ запевняла , що витоку персональних даних українців з баз даних «‎Дія» не відбулося. Однак на одному з хакерських форумів з'явилася публікація, яка спростовую заяву Мінцифри.



Новий користувач форуму опублікував запис про продаж бази персональних даних громадян України. Він заявляє, що володіє базами даних кількох державних відомств. Першою він виставив на продаж базу даних сервісу diia.gov.ua. Вона містить відомості про ПІБ, адресу електронної пошти, дату народження, номер телефону, стать, індивідуальний податковий номер, дані паспорту або ID-карти, закордонного паспорта. База налічує близько 2,6 млн записів. Продавець пропонує можливість ознайомитися з невеличким фрагментом бази даних, який містить відомості про 100 тис. користувачів «‎Дії».

Редакція ITC.UA перевірила інформацію з цього фрагменту та зв'язалася з деякими людьми, вказаними в ньому. Вони підтвердили правдивість деяких відомостей з бази даних (щонайменше, телефони та ПІБ збігаються), але зі зрозумілих причин не хотіли надавати підтвердження всієї інформації про себе. Судячи з наявної інформації, база даних містить інформацію, додану в тому числі наприкінці 2021 року.



Додатково повідомляється про наявність у витоку й інших даних. У якості прикладу продавець пропонує ознайомитися із закодованими (base64) JPG-файлами низької якості паспортів, ID-карток, водійських посвідчень, військових квитанцій, дипломів та сертифікатів тощо. Також пропонується фрагмент із вмістом поля signed_data в форматі JSON з розширеною інформацією про громадян, у тому числі їх документи.

Продавець хоче отримати за базу даних $15 тис. Надалі він також планує виставити на продаж бази даних інших державних установ України: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua та court.gov.ua...."

22.01.2022 14:57
Все сразу кацапам уйдет.

22.01.2022 14:17
Навіть без сумнівів.

22.01.2022 14:32
для этого и запускают,под руководством говнокомандувача

22.01.2022 20:04
Эти фахивци на гора кроме навоза ничего дать не способны.

22.01.2022 14:19
А чем уже не устраивает Telegram имени Дурова, от российской фирмы ФСБ?

22.01.2022 14:31
Зачем им собирать информацию от рядовых сотрудников? Они всю нужную инфу получают централизовано от руководства...

22.01.2022 14:41
Идея неплохая но не при этих дебилах у власти .Понятно , что секретку туда скидывать нельзя , а вот что бы из сектора не ездить в ППД раз в месяц , что бы сдавать отчеты , по ГСМ или продслужбе , можно было бы их и так скинуть.

22.01.2022 14:40
На основании данных о ГСМ и продслужбы, вероятно не особо сложно составить некоторое представление о количестве техники и личного состава.

22.01.2022 14:54
А на основе данных геолокации и месте дислокации их всех.

22.01.2022 14:59
Евгений я вам тайну открою , кацапы при помощи РЭБ эти данные обновляют без проблем каждый день. На сегодняшний день по количеству мобильных телефонов можно без проблем установить численность ЛС на опорнике. А техника засекается ими по работающим радиостанциям и т д.

22.01.2022 15:00
Это ж сколько мороки! Считать мобильники, рации и всякое такое ...
Госспецсвязи нужно бы срочно проработать вопрос как быстро и качественно рассылать принципиальные схемы используемых устройств, планы линий связи, коды, пароли и другую подробную информацию не только в Форбс, но и во все другие Спортлото, Мурзилку, газету Правда, в РЭН ТВ и Звезда ....

22.01.2022 15:20
А чем по твоему кацапский РЭБ в ДыРке занимается ? Или для тебя тайна , что они там есть при чем в немалом количестве.

22.01.2022 15:23
А чем по твоему кацапский РЭБ в ДыРке занимается ?
? Ты шо, вчера родился? Да тут все знают - в ДыРке посотянно жрут Боярышник и пляшут Барыню, Яблочко и Вополеберёзку под балалайку ...

Ты кроме первой строчки дальше текст не осилил?

22.01.2022 15:56
Ну если ты просто не в состоянии понять , что Сова и ее дурноватые загоны в 21 веке не работают , и не хер создавать секретность где она на хер не нужна ,то это лично твои проблемы

22.01.2022 16:18
..а "ключи" месенджера будуть у дермаків з татаровими та інших хвойд-помічниць Зєлі без допуску (чи з допуском - яка різниця?) до таємниць і на зряплатні у касі ***** чи кварталу-сватів?
ох і вибрали лайна у 2019му.. самі щурі та кроти у глибокій ОПі

22.01.2022 14:53
И почему «Разговор», а не «Мова» …?

22.01.2022 14:56
Здається в статті "Розмова.", а "Разговор". А воно це синонім слова "діалог". І так в ньому є зразу слово мова. І так це український спосіб словотвору тому що є ще роздуми, розмірковувати, розповідь, розподіл і так далі.

22.01.2022 18:57
Якшо этот мессенжер будут разрабатывать те же ,,специялисты", которые разрабатывали говно,,Дию", то можно сразу все данные пересылать на рашку, не заморачиваясь. Эффект тот же

22.01.2022 15:04
Ух, спєци зібралися ... Ведуться на усіляку хрєнь.

22.01.2022 15:13
Розробляла компанія ;ВКонтактє;?

22.01.2022 15:59
С администратором в парашке...

22.01.2022 16:20
Использование мобильных телефонов на нуле ЗАПРЕЩЕНО.. правда все используют..так вы или трусы наденьте или крестик снимите

22.01.2022 16:41
*---может появится месенджер---*, *--- будем тестировать--*. Тестировать---от слова тесто месить? Месите-месите---спечь давно пора и съесть давно.

22.01.2022 18:03
Не може, а повинен. Бо якщо не буде офіційного то військові всерівно будуть користуватись але вже чим попало що скоріше за все буде скомпрометоване.

22.01.2022 18:50
У американцев смотрел в кино мобилки запрещены на войне. С родней переговоры идут по защищенному пункту спутниковой связи.
В принципе невозможно на базе штатной мобилки чего то делать. Система же открытая. По вышкам связи можно вычислить где телефон. Gsm не сильно защищённый стандарт.там есть полицейские функции. Т.е. прослушка без поднятия трубки. Софт операционки андроид открытый и там запросто можно внедрить левый софт.
Да и создавать а потом сертифицировать это странно. А если телефон ксяоми или другой китаец то там вообще штатная библиотека записи разговоров.
Из моего опыта это идея очень сомнительная

23.01.2022 20:18
 
 