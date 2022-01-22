В Україні може з’явитися месенджер для військових, - Держспецзвʼязку
Команда Держспецзв’язку тестує власний месенджер – "Розмова", який згодом може бути запропонований військовим.
Про це в інтервʼю Forbes повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз команда Держспецзв’язку, наприклад, тестує власний месенджер – "Розмова". Його зробили власними силами програмісти з різних регіонів. Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а тоді вирішать, чи будуть його пропонувати військовим", - сказав Щиголь.
Він зауважив, що українським військовослужбовцям не рекомендують користуватися соціальними мережами на кшталт WhatsApp чи Telegram. Замість них пропонують швейцарський месенджер Threema, який став популярним два-три роки тому.
"Поки що це лише рекомендація, адже складно прослідкувати, хто які додатки завантажує, а змушувати військових користуватися іноземною програмою, яка не сертифікована в Україні, – не можна", - зазначив Щиголь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" ...
У ніч із 13 на 14 січня https://itc.ua/news/hakeri-atakuvali-sajti-kabminu-diyi-ta-inshih-ministerstv/ сталася масштабна кібератака на урядові сайти , яка охопила 70 ресурсів та стала найпотужнішою за останні чотири роки. Зокрема постраждали офіційні сайти Міністерств закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Кабміну, а також сайт «Дія». Після цього інциденту Мінцифра https://thedigital.gov.ua/news/ofitsiyna-zayava-mintsifri-u-zvyazku-z-khakerskoyu-atakoyu-na-uryadovi-sayti виступила з офіційною заявою та https://itc.ua/news/%e2%80%8evitoku-personalnih-danih-ne-vidbulosya%e2%80%8e-oficzijna-zayava-minczifri-u-zvyazku-z-hakerskoyu-atakoyu-na-%e2%80%8ediya-ta-inshi-uryadovi-sajti-2/ запевняла , що витоку персональних даних українців з баз даних «Дія» не відбулося. Однак на одному з хакерських форумів з'явилася публікація, яка спростовую заяву Мінцифри.
Новий користувач форуму опублікував запис про продаж бази персональних даних громадян України. Він заявляє, що володіє базами даних кількох державних відомств. Першою він виставив на продаж базу даних сервісу diia.gov.ua. Вона містить відомості про ПІБ, адресу електронної пошти, дату народження, номер телефону, стать, індивідуальний податковий номер, дані паспорту або ID-карти, закордонного паспорта. База налічує близько 2,6 млн записів. Продавець пропонує можливість ознайомитися з невеличким фрагментом бази даних, який містить відомості про 100 тис. користувачів «Дії».
Редакція ITC.UA перевірила інформацію з цього фрагменту та зв'язалася з деякими людьми, вказаними в ньому. Вони підтвердили правдивість деяких відомостей з бази даних (щонайменше, телефони та ПІБ збігаються), але зі зрозумілих причин не хотіли надавати підтвердження всієї інформації про себе. Судячи з наявної інформації, база даних містить інформацію, додану в тому числі наприкінці 2021 року.
Додатково повідомляється про наявність у витоку й інших даних. У якості прикладу продавець пропонує ознайомитися із закодованими (base64) JPG-файлами низької якості паспортів, ID-карток, водійських посвідчень, військових квитанцій, дипломів та сертифікатів тощо. Також пропонується фрагмент із вмістом поля signed_data в форматі JSON з розширеною інформацією про громадян, у тому числі їх документи.
Продавець хоче отримати за базу даних $15 тис. Надалі він також планує виставити на продаж бази даних інших державних установ України: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua та court.gov.ua...."
Госспецсвязи нужно бы срочно проработать вопрос как быстро и качественно рассылать принципиальные схемы используемых устройств, планы линий связи, коды, пароли и другую подробную информацию не только в Форбс, но и во все другие Спортлото, Мурзилку, газету Правда, в РЭН ТВ и Звезда ....
? Ты шо, вчера родился? Да тут все знают - в ДыРке посотянно жрут Боярышник и пляшут Барыню, Яблочко и Вополеберёзку под балалайку ...
Ты кроме первой строчки дальше текст не осилил?
ох і вибрали лайна у 2019му.. самі щурі та кроти у глибокій ОПі
В принципе невозможно на базе штатной мобилки чего то делать. Система же открытая. По вышкам связи можно вычислить где телефон. Gsm не сильно защищённый стандарт.там есть полицейские функции. Т.е. прослушка без поднятия трубки. Софт операционки андроид открытый и там запросто можно внедрить левый софт.
Да и создавать а потом сертифицировать это странно. А если телефон ксяоми или другой китаец то там вообще штатная библиотека записи разговоров.
Из моего опыта это идея очень сомнительная