В Украине может появиться мессенджер для военных, - Госспецсвязь

Команда Госспецсвязи тестирует собственный мессенджер - "Разговор", который впоследствии может быть предложен военным.

Об этом в интервью Forbes сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер - "Разговор". Его сделали собственными силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, будут ли его предлагать военным", - сказал Щиголь.

Смотрите также: В Госспецсвязи проверили готовность системы специальной связи на случай усиления военной агрессии России против Украины. ВИДЕО

Он отметил, что украинским военнослужащим не рекомендуют пользоваться социальными сетями типа WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema, ставший популярным два-три года назад.

"Пока это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения загружает, а заставлять военных пользоваться иностранной программой, которая не сертифицирована в Украине, – нельзя", - отметил Щиголь.

Читайте также: Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

Автор: 

Госспецсвязь (181) мессенджеры (30) Щиголь Юрий (14)
с такой же защитой как "дия"?
22.01.2022 14:17 Ответить
Все сразу кацапам уйдет.
22.01.2022 14:17 Ответить
А чем уже не устраивает Telegram имени Дурова, от российской фирмы ФСБ?
22.01.2022 14:31 Ответить
Та да. Из свежего треша

" ...

У ніч із 13 на 14 січня https://itc.ua/news/hakeri-atakuvali-sajti-kabminu-diyi-ta-inshih-ministerstv/ сталася масштабна кібератака на урядові сайти , яка охопила 70 ресурсів та стала найпотужнішою за останні чотири роки. Зокрема постраждали офіційні сайти Міністерств закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Кабміну, а також сайт «Дія». Після цього інциденту Мінцифра https://thedigital.gov.ua/news/ofitsiyna-zayava-mintsifri-u-zvyazku-z-khakerskoyu-atakoyu-na-uryadovi-sayti виступила з офіційною заявою та https://itc.ua/news/%e2%80%8evitoku-personalnih-danih-ne-vidbulosya%e2%80%8e-oficzijna-zayava-minczifri-u-zvyazku-z-hakerskoyu-atakoyu-na-%e2%80%8ediya-ta-inshi-uryadovi-sajti-2/ запевняла , що витоку персональних даних українців з баз даних «‎Дія» не відбулося. Однак на одному з хакерських форумів з'явилася публікація, яка спростовую заяву Мінцифри.



Новий користувач форуму опублікував запис про продаж бази персональних даних громадян України. Він заявляє, що володіє базами даних кількох державних відомств. Першою він виставив на продаж базу даних сервісу diia.gov.ua. Вона містить відомості про ПІБ, адресу електронної пошти, дату народження, номер телефону, стать, індивідуальний податковий номер, дані паспорту або ID-карти, закордонного паспорта. База налічує близько 2,6 млн записів. Продавець пропонує можливість ознайомитися з невеличким фрагментом бази даних, який містить відомості про 100 тис. користувачів «‎Дії».

Редакція ITC.UA перевірила інформацію з цього фрагменту та зв'язалася з деякими людьми, вказаними в ньому. Вони підтвердили правдивість деяких відомостей з бази даних (щонайменше, телефони та ПІБ збігаються), але зі зрозумілих причин не хотіли надавати підтвердження всієї інформації про себе. Судячи з наявної інформації, база даних містить інформацію, додану в тому числі наприкінці 2021 року.



Додатково повідомляється про наявність у витоку й інших даних. У якості прикладу продавець пропонує ознайомитися із закодованими (base64) JPG-файлами низької якості паспортів, ID-карток, водійських посвідчень, військових квитанцій, дипломів та сертифікатів тощо. Також пропонується фрагмент із вмістом поля signed_data в форматі JSON з розширеною інформацією про громадян, у тому числі їх документи.

Продавець хоче отримати за базу даних $15 тис. Надалі він також планує виставити на продаж бази даних інших державних установ України: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua та court.gov.ua...."
22.01.2022 14:57 Ответить
Навіть без сумнівів.
22.01.2022 14:32 Ответить
для этого и запускают,под руководством говнокомандувача
22.01.2022 20:04 Ответить
Эти фахивци на гора кроме навоза ничего дать не способны.
22.01.2022 14:19 Ответить
Зачем им собирать информацию от рядовых сотрудников? Они всю нужную инфу получают централизовано от руководства...
22.01.2022 14:41 Ответить
Идея неплохая но не при этих дебилах у власти .Понятно , что секретку туда скидывать нельзя , а вот что бы из сектора не ездить в ППД раз в месяц , что бы сдавать отчеты , по ГСМ или продслужбе , можно было бы их и так скинуть.
22.01.2022 14:40 Ответить
На основании данных о ГСМ и продслужбы, вероятно не особо сложно составить некоторое представление о количестве техники и личного состава.
22.01.2022 14:54 Ответить
А на основе данных геолокации и месте дислокации их всех.
показать весь комментарий
Евгений я вам тайну открою , кацапы при помощи РЭБ эти данные обновляют без проблем каждый день. На сегодняшний день по количеству мобильных телефонов можно без проблем установить численность ЛС на опорнике. А техника засекается ими по работающим радиостанциям и т д.
показать весь комментарий
Это ж сколько мороки! Считать мобильники, рации и всякое такое ...
Госспецсвязи нужно бы срочно проработать вопрос как быстро и качественно рассылать принципиальные схемы используемых устройств, планы линий связи, коды, пароли и другую подробную информацию не только в Форбс, но и во все другие Спортлото, Мурзилку, газету Правда, в РЭН ТВ и Звезда ....
показать весь комментарий
А чем по твоему кацапский РЭБ в ДыРке занимается ? Или для тебя тайна , что они там есть при чем в немалом количестве.
показать весь комментарий
А чем по твоему кацапский РЭБ в ДыРке занимается ?
? Ты шо, вчера родился? Да тут все знают - в ДыРке посотянно жрут Боярышник и пляшут Барыню, Яблочко и Вополеберёзку под балалайку ...

Ты кроме первой строчки дальше текст не осилил?
22.01.2022 15:56 Ответить
Ну если ты просто не в состоянии понять , что Сова и ее дурноватые загоны в 21 веке не работают , и не хер создавать секретность где она на хер не нужна ,то это лично твои проблемы
22.01.2022 16:18 Ответить
..а "ключи" месенджера будуть у дермаків з татаровими та інших хвойд-помічниць Зєлі без допуску (чи з допуском - яка різниця?) до таємниць і на зряплатні у касі ***** чи кварталу-сватів?
ох і вибрали лайна у 2019му.. самі щурі та кроти у глибокій ОПі
22.01.2022 14:53 Ответить
И почему «Разговор», а не «Мова» …?
22.01.2022 14:56 Ответить
Здається в статті "Розмова.", а "Разговор". А воно це синонім слова "діалог". І так в ньому є зразу слово мова. І так це український спосіб словотвору тому що є ще роздуми, розмірковувати, розповідь, розподіл і так далі.
22.01.2022 18:57 Ответить
Якшо этот мессенжер будут разрабатывать те же ,,специялисты", которые разрабатывали говно,,Дию", то можно сразу все данные пересылать на рашку, не заморачиваясь. Эффект тот же
22.01.2022 15:04 Ответить
Ух, спєци зібралися ... Ведуться на усіляку хрєнь.
22.01.2022 15:13 Ответить
Розробляла компанія ;ВКонтактє;?
22.01.2022 15:59 Ответить
С администратором в парашке...
22.01.2022 16:20 Ответить
Использование мобильных телефонов на нуле ЗАПРЕЩЕНО.. правда все используют..так вы или трусы наденьте или крестик снимите
22.01.2022 16:41 Ответить
*---может появится месенджер---*, *--- будем тестировать--*. Тестировать---от слова тесто месить? Месите-месите---спечь давно пора и съесть давно.
22.01.2022 18:03 Ответить
Не може, а повинен. Бо якщо не буде офіційного то військові всерівно будуть користуватись але вже чим попало що скоріше за все буде скомпрометоване.
22.01.2022 18:50 Ответить
У американцев смотрел в кино мобилки запрещены на войне. С родней переговоры идут по защищенному пункту спутниковой связи.
В принципе невозможно на базе штатной мобилки чего то делать. Система же открытая. По вышкам связи можно вычислить где телефон. Gsm не сильно защищённый стандарт.там есть полицейские функции. Т.е. прослушка без поднятия трубки. Софт операционки андроид открытый и там запросто можно внедрить левый софт.
Да и создавать а потом сертифицировать это странно. А если телефон ксяоми или другой китаец то там вообще штатная библиотека записи разговоров.
Из моего опыта это идея очень сомнительная
23.01.2022 20:18 Ответить
 
 