В Украине может появиться мессенджер для военных, - Госспецсвязь

Команда Госспецсвязи тестирует собственный мессенджер - "Разговор", который впоследствии может быть предложен военным.

Об этом в интервью Forbes сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас команда Госспецсвязи, например, тестирует собственный мессенджер - "Разговор". Его сделали собственными силами программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, будут ли его предлагать военным", - сказал Щиголь.

Он отметил, что украинским военнослужащим не рекомендуют пользоваться социальными сетями типа WhatsApp или Telegram. Вместо них предлагают швейцарский мессенджер Threema, ставший популярным два-три года назад.

"Пока это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения загружает, а заставлять военных пользоваться иностранной программой, которая не сертифицирована в Украине, – нельзя", - отметил Щиголь.

