Кабмін збільшив перелік аграрних компаній, які отримають пільги на газ
Міністерство аграрної політики збільшило список агрокомпаній і агрохолдингів, які претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.
"До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.
У січні до торгів допустили 100 компаній.
Новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2-3 млрд грн.
Зокрема, пільгу отримав завод "Данон" у Кременчуці, Яготинський маслозавод, які торік заробили 1,5 та 3,6 млрд грн відповідно.
Пільг також отримали компанії нардепа Степана Івахіва, афілійовані з мережею АЗС WOG. Це "Дубномолоко" і "Клуб сиру", які претендую на понад півмільйона куб.м газу.
WOG встал в очередь за «социальным» газом
Вслед за ОККО в число нуждающихся в газе на особых условиях внесла себя сеть WOG.
Когда у тебя 7 грн/л маржи на литре солярки, почти закрыт вопрос с надоедливыми наследниками создателя сети ⬆️, что ещё нужно - скидки на газ.
WOG-овцы на свою молочку запросили даже больше газа, чем их конкуренты ОККО на багеты и панини.
Аппетит на февраль они обозначили в 566 тыс. м3. В сегодняшних ценах это примерно, как 1 АЗК WOG на трассе.
566 тыс. м3 газа хватило бы испечь месячный запас хлеба для нужд целой области, но ****.
ОККО попросили 390 тыс. м3, WOG значит должен больше. Такие понятия у волынских были от создания.
Обе сети АЗС вошли в топ-7 (!) крупнейших льготников страны, обойдя всякие там Киевхлебы и прочих голодранцев.