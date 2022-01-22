УКР
Кабмін збільшив перелік аграрних компаній, які отримають пільги на газ

Міністерство аграрної політики збільшило список агрокомпаній і агрохолдингів, які претендують на "соціальний" газ за пільговими цінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

"До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств, що здійснюють виробництво соціально значущих продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.

У січні до торгів допустили 100 компаній.

Новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2-3 млрд грн.

Зокрема, пільгу отримав завод "Данон" у Кременчуці, Яготинський маслозавод, які торік заробили 1,5 та 3,6 млрд грн відповідно.

Пільг також отримали компанії нардепа Степана Івахіва, афілійовані з мережею АЗС WOG. Це "Дубномолоко" і "Клуб сиру", які претендую на понад півмільйона куб.м газу.

Топ коментарі
+7
роздача будь яких преференцій це 100% корупція.
22.01.2022 15:21 Відповісти
+3
Отака суть ослячої боротьби з олігархами.
22.01.2022 15:51 Відповісти
+2
шо добавили еще предприятий с Донецка?
22.01.2022 15:09 Відповісти
шо добавили еще предприятий с Донецка?
22.01.2022 15:09 Відповісти
роздача будь яких преференцій це 100% корупція.
22.01.2022 15:21 Відповісти
своим всё, остальным закон
22.01.2022 15:27 Відповісти
невелики фермери та малі підприємці отримають?...
22.01.2022 15:26 Відповісти
збитки! Зато смєшно - презідєнт-комік.
22.01.2022 15:45 Відповісти
Для чого пільги? Наш газ дешевий - просто збільшіть його видобуток! Але вигідніше спекулювати! А монопольний комітет нічого не "бачить"...
22.01.2022 15:45 Відповісти
Отака суть ослячої боротьби з олігархами.
22.01.2022 15:51 Відповісти
Ахламон,хто із аграріїв олігарх. І де відповідь аграріїв народу? Це я про ціни на олію,цукор,хліб. Я вже не кажу про мясні вироби?
22.01.2022 20:12 Відповісти
Байда то твої ціни на мясо - у Косюка спитай що почому.Чи для тебе тільки той справжній олігарх у кого осляра копитом покаже .
22.01.2022 21:45 Відповісти
#эксклюзив

WOG встал в очередь за «социальным» газом

Вслед за ОККО в число нуждающихся в газе на особых условиях внесла себя сеть WOG.

Когда у тебя 7 грн/л маржи на литре солярки, почти закрыт вопрос с надоедливыми наследниками создателя сети ⬆️, что ещё нужно - скидки на газ.

WOG-овцы на свою молочку запросили даже больше газа, чем их конкуренты ОККО на багеты и панини.

Аппетит на февраль они обозначили в 566 тыс. м3. В сегодняшних ценах это примерно, как 1 АЗК WOG на трассе.

566 тыс. м3 газа хватило бы испечь месячный запас хлеба для нужд целой области, но ****.

ОККО попросили 390 тыс. м3, WOG значит должен больше. Такие понятия у волынских были от создания.

Обе сети АЗС вошли в топ-7 (!) крупнейших льготников страны, обойдя всякие там Киевхлебы и прочих голодранцев.
22.01.2022 15:52 Відповісти
от дурной клоун, цирковой зал шапито 95 нужно греть за пол цены, а он бенины заправки греет ,
22.01.2022 15:59 Відповісти
Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, претендующих на "социальный" газ по льготным ценам. Компании должны при этом иметь свой штат в котором 100% работающих должны быть членами партии "Слуга Народа" ФОПы которые являются членами партии "Слуга Народа", могут работать без кассовых аппаратов
22.01.2022 16:00 Відповісти
А скоко нада заносить за місто в списку!
22.01.2022 16:21 Відповісти
толку от этого уже все повысили цены и даже получив льготный газ уже цену не снизят. Это надо было делать раньше ибо олигархам все равно будет платить народ!
22.01.2022 16:36 Відповісти
Це просто корупція. Нічим не завуальована.
22.01.2022 17:14 Відповісти
 
 