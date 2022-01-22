РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9356 посетителей онлайн
Новости
2 138 15

Кабмин увеличил перечень аграрных компаний, которые получат льготы на газ

Кабмин увеличил перечень аграрных компаний, которые получат льготы на газ

Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, претендующих на "социальный" газ по льготным ценам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

В январе к торгам допустили 100 компаний.

Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.

В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготынский маслозавод, в прошлом году заработавшие 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.

Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это "Дубномолоко" и "Клуб сыра", которые претендую на более полумиллиона куб. м газа.

Читайте также: Антимонопольный комитет расследует продажу "Нафтогазом" дешевого газа Фирташу

Автор: 

аграрии (272) Газ (10253) Кабмин (14098)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
роздача будь яких преференцій це 100% корупція.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:21 Ответить
+3
Отака суть ослячої боротьби з олігархами.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:51 Ответить
+2
шо добавили еще предприятий с Донецка?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо добавили еще предприятий с Донецка?
показать весь комментарий
22.01.2022 15:09 Ответить
роздача будь яких преференцій це 100% корупція.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:21 Ответить
своим всё, остальным закон
показать весь комментарий
22.01.2022 15:27 Ответить
невелики фермери та малі підприємці отримають?...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:26 Ответить
збитки! Зато смєшно - презідєнт-комік.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:45 Ответить
Для чого пільги? Наш газ дешевий - просто збільшіть його видобуток! Але вигідніше спекулювати! А монопольний комітет нічого не "бачить"...
показать весь комментарий
22.01.2022 15:45 Ответить
Отака суть ослячої боротьби з олігархами.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:51 Ответить
Ахламон,хто із аграріїв олігарх. І де відповідь аграріїв народу? Це я про ціни на олію,цукор,хліб. Я вже не кажу про мясні вироби?
показать весь комментарий
22.01.2022 20:12 Ответить
Байда то твої ціни на мясо - у Косюка спитай що почому.Чи для тебе тільки той справжній олігарх у кого осляра копитом покаже .
показать весь комментарий
22.01.2022 21:45 Ответить
#эксклюзив

WOG встал в очередь за «социальным» газом

Вслед за ОККО в число нуждающихся в газе на особых условиях внесла себя сеть WOG.

Когда у тебя 7 грн/л маржи на литре солярки, почти закрыт вопрос с надоедливыми наследниками создателя сети ⬆️, что ещё нужно - скидки на газ.

WOG-овцы на свою молочку запросили даже больше газа, чем их конкуренты ОККО на багеты и панини.

Аппетит на февраль они обозначили в 566 тыс. м3. В сегодняшних ценах это примерно, как 1 АЗК WOG на трассе.

566 тыс. м3 газа хватило бы испечь месячный запас хлеба для нужд целой области, но ****.

ОККО попросили 390 тыс. м3, WOG значит должен больше. Такие понятия у волынских были от создания.

Обе сети АЗС вошли в топ-7 (!) крупнейших льготников страны, обойдя всякие там Киевхлебы и прочих голодранцев.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:52 Ответить
от дурной клоун, цирковой зал шапито 95 нужно греть за пол цены, а он бенины заправки греет ,
показать весь комментарий
22.01.2022 15:59 Ответить
Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, претендующих на "социальный" газ по льготным ценам. Компании должны при этом иметь свой штат в котором 100% работающих должны быть членами партии "Слуга Народа" ФОПы которые являются членами партии "Слуга Народа", могут работать без кассовых аппаратов
показать весь комментарий
22.01.2022 16:00 Ответить
А скоко нада заносить за місто в списку!
показать весь комментарий
22.01.2022 16:21 Ответить
толку от этого уже все повысили цены и даже получив льготный газ уже цену не снизят. Это надо было делать раньше ибо олигархам все равно будет платить народ!
показать весь комментарий
22.01.2022 16:36 Ответить
Це просто корупція. Нічим не завуальована.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:14 Ответить
 
 