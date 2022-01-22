Кабмин увеличил перечень аграрных компаний, которые получат льготы на газ
Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, претендующих на "социальный" газ по льготным ценам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.
"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", - говорится в сообщении.
В январе к торгам допустили 100 компаний.
Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.
В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготынский маслозавод, в прошлом году заработавшие 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.
Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это "Дубномолоко" и "Клуб сыра", которые претендую на более полумиллиона куб. м газа.
WOG встал в очередь за «социальным» газом
Вслед за ОККО в число нуждающихся в газе на особых условиях внесла себя сеть WOG.
Когда у тебя 7 грн/л маржи на литре солярки, почти закрыт вопрос с надоедливыми наследниками создателя сети ⬆️, что ещё нужно - скидки на газ.
WOG-овцы на свою молочку запросили даже больше газа, чем их конкуренты ОККО на багеты и панини.
Аппетит на февраль они обозначили в 566 тыс. м3. В сегодняшних ценах это примерно, как 1 АЗК WOG на трассе.
566 тыс. м3 газа хватило бы испечь месячный запас хлеба для нужд целой области, но ****.
ОККО попросили 390 тыс. м3, WOG значит должен больше. Такие понятия у волынских были от создания.
Обе сети АЗС вошли в топ-7 (!) крупнейших льготников страны, обойдя всякие там Киевхлебы и прочих голодранцев.