Кабмин увеличил перечень аграрных компаний, которые получат льготы на газ

Министерство аграрной политики увеличило список агрокомпаний и агрохолдингов, претендующих на "социальный" газ по льготным ценам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

"К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров", - говорится в сообщении.

В январе к торгам допустили 100 компаний.

Новый список включил в себя птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2-3 млрд грн.

В частности, льготу получил завод "Данон" в Кременчуге, Яготынский маслозавод, в прошлом году заработавшие 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно.

Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это "Дубномолоко" и "Клуб сыра", которые претендую на более полумиллиона куб. м газа.

