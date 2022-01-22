У Донецьку і Криму ми обов'язково проголосимо новий "Акт злуки", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, беручи участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності в Запорізькій області, висловив упевненість, що українці обов'язково проголосять новий "Акт злуки" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Дорогі українці, дорогі кримчани і наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Понад 100 років тому було проголошено "Акт злуки". Об'єдналися століттями відірвані одна від іншої частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. І, на жаль, досить довго - вже восьмий рік поспіль. Але для нас цей час немов століття. І я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, що не через століття, а якомога швидше. У Донецьку, в Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий "Акт злуки", і відзначатимемо його щорічно", - заявив Зеленський.
Глава держави додав, що в майбутньому українців обов'язково з'являться нові традиції.
Він нагадав, як у 1990 році понад мільйон українців на знак об'єднання та соборності взялися за руки, створивши безперервний живий ланцюг єдності.
"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
Петро Порошенко зустрівся з делегацією Фонду Маршалла США і обговорив ситуацію у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні, а також протидію російській загрозі.
Сьогодні Соборність - наше свято,
Йому пройшли гарні роки!
Кожен українець став нам братом,
Зріднились теж наші батьки.
Колись ми стали рука - у руку,
Від Заходу - на самий Схід.
Не раз підтверджували Злуку,
У надії позбутись наших бід.
Та не везло нам лиш на владу,
Бо не народна та була.
Нас грабували вони радо,-
Від міста, аж і до села.
Колись могутня Україна,
Бідніша стала молдован.
Ми жебраками стали нині,
А в індустрії - страшний стан.
Москва війну нам нав'язала,
Тепер же хоче розгромити.
Війська до кордону постягала.-
Мета усіх нас підкорити.
Сьогодні круглий стіл зібрали,
Куди всі партії зійшлися,
Ми там Соборність відмічали,
Та там провладні не знайшлися.
Гаранта там народ не бачив.
Свято йому не до душі.
У злобі він гарчить і плаче,
Що проти нього ми усі.
Звик мати владу у «Кварталі».
Йому квартальці - то шнурки.
Та українці дружно стали,
Ніби рідня - рука в руці.
Якщо в цей день він не з народом,
Який вручає булаву,
Цей же народ, з влади виводить,
Та обирає нам нову.
Про це й відмітив Круглий Стіл,
Бо нас турбує слабка влада.
Наш бізнес ліг увесь на діл,
То ж ми Майдан зберемо радо.
Володимир Паладько.
Від цього *********** вимагається тільки одне - звернутися по допомогу до Британії та США після початку нового вторгнення рашки.
Оскільки вони прекрасно знають, що він сам цього не зробить, до Києва прилітав директор ЦРУ з майстрами. Вони поставили Вовочку до теплої стінки і дали зачитати потрібний текст. Після цього відео забрали до себе і в необхідний момент запустять його в Інтернеті.
Від Вовочки тепер нічого не залежить. Він може молоти, що хоче.
Але не згадує день Незалежності України.
"В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят." - зеленський.
рашка собралась убить Чепушилина ради оправдания агрессии против против Украины
20 января, 7:01
Досадная оплошность, которую допустил один из сотрудников Главного управления Генштаба РФ, может стать причиной пересмотра уже готового плана начала военной операции против Украины.
Сотрудник Главного управления Генштаба, который курирует работу пресс-службы военного командования ДНР, случайно отправил пресс-секретарю военного командования ДНР (официальному представителю народной милиции ДНР) Эдуарду Басурину черновой вариант обращения к народу непризнанной республики по поводу гибели Дениса Пушилина и Александра Ананченко в результате терактов, организованных "украинскими спецслужбами".
Обращение содержит интересные подробности гибели руководителей ДНР и скорбь по поводу гибели мирных жителей оказавшихся рядом.
Пока спохватились, адресат успел с текстом ознакомиться и, возможно, поделиться впечатлениями. Связавшись с Басуриным, объяснили посредством угроз, что ему следует молчать и сообщили об инциденте руководству. Костюков, начальник Главного управления Генштаба, отправил доклад Путину.
К предстоящему совещанию Совбеза в узком составе вопросов и проблем уже великое множество. Начало года удивительным образом складывается просто провально для Владимира Путина. Просчеты и неудачи сыпятся одна за другой. Пора Шойгу под мышку и в тайгу, к шаманам, а то, может статься, президенту и до осени не усидеть
2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести Твоєї Нації.
3. Пам'ятай про великі дні наших Визвольних змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.
5. Пімсти смерть Великих Лицарів.
6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба.
7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.
8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.
9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять Тебе виявити тайни.
10. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору Української Держави.
100 років тому, в жовтні 1919 р. Більшовики разом з українськими 72% окупували північ УНР- Стародубщину яка була районом Чернігівської губернії. Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського. І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
Я знаю що таке возз'єднання.
