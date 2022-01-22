УКР
У Донецьку і Криму ми обов'язково проголосимо новий "Акт злуки", - Зеленський

У Донецьку і Криму ми обов'язково проголосимо новий

Президент України Володимир Зеленський, беручи участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності в Запорізькій області, висловив упевненість, що українці обов'язково проголосять новий "Акт злуки" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

"Дорогі українці, дорогі кримчани і наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Понад 100 років тому було проголошено "Акт злуки". Об'єдналися століттями відірвані одна від іншої частини єдиної України. Сьогодні Донбас і Крим, на жаль, відірвані від України. І, на жаль, досить довго - вже восьмий рік поспіль. Але для нас цей час немов століття. І я знаю, що ми точно будемо разом. І впевнений, що не через століття, а якомога швидше. У Донецьку, в Криму ми з вами обов'язково проголосимо новий "Акт злуки", і відзначатимемо його щорічно", - заявив Зеленський.

Глава держави додав, що в майбутньому українців обов'язково з'являться нові традиції.

Він нагадав, як у 1990 році понад мільйон українців на знак об'єднання та соборності взялися за руки, створивши безперервний живий ланцюг єдності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконаймо обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України, - Зеленський

День Соборності України (84) Зеленський Володимир (25203) Крим (14221) Донбас (22361)
Топ коментарі
+34
Ты уже заявил. Хорошо помним

22.01.2022 15:21 Відповісти
22.01.2022 15:25 Відповісти
+27
З ким "злуку" з "ДНР" і "ЛНР" чи ОРДЛО? а можливо малоросією?
22.01.2022 15:27 Відповісти
22.01.2022 15:27 Відповісти
+22
Ми тєбья услишалі , синок . . І понялі с полуслова ..
.
22.01.2022 15:43 Відповісти
22.01.2022 15:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты уже заявил. Хорошо помним

22.01.2022 15:25 Відповісти
22.01.2022 15:25 Відповісти
Помним и не забудем!
22.01.2022 15:31 Відповісти
22.01.2022 15:31 Відповісти
Ми тєбья услишалі , синок . . І понялі с полуслова ..
.
22.01.2022 15:43 Відповісти
22.01.2022 15:43 Відповісти
Саліть скумбрію по 8 грн будуть
22.01.2022 15:45 Відповісти
22.01.2022 15:45 Відповісти
"Відосікі наше всьо !"
22.01.2022 15:46 Відповісти
22.01.2022 15:46 Відповісти
Це коли він таке морозив?
22.01.2022 18:51 Відповісти
22.01.2022 18:51 Відповісти
В 2014 году в московии.
22.01.2022 19:09 Відповісти
22.01.2022 19:09 Відповісти
З ким "злуку" з "ДНР" і "ЛНР" чи ОРДЛО? а можливо малоросією?
22.01.2022 15:27 Відповісти
22.01.2022 15:27 Відповісти
З Сейшелами та Оманом!
22.01.2022 15:34 Відповісти
22.01.2022 15:34 Відповісти
Обкуренный и с будуна??? И нетакое можно ляпнуть
22.01.2022 19:23 Відповісти
22.01.2022 19:23 Відповісти
Aкт злуки з ерефією. Січень 2022 року:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
22.01.2022 16:07 Відповісти
22.01.2022 16:07 Відповісти
То что, отказываемся от этих территорий?
22.01.2022 19:13 Відповісти
22.01.2022 19:13 Відповісти
Хто би вже йому дав хоч скумбрії по 8 грн., щоб з*їв і не п....ів!
22.01.2022 15:29 Відповісти
22.01.2022 15:29 Відповісти
Який акт злуки, з ким з? А забув ОРДЛО стане республіками і ми побуємо федерацію.
22.01.2022 15:29 Відповісти
22.01.2022 15:29 Відповісти
Там що реально спічрайтери, настільки тупі, що навіть вікіпедію відкрити не можуть
22.01.2022 15:31 Відповісти
22.01.2022 15:31 Відповісти
Хто це ми? Гусь свині не товариш
22.01.2022 15:30 Відповісти
22.01.2022 15:30 Відповісти
він мав на увазі "95 квартал" в Горлівці. Чи думає, що забулися?
22.01.2022 15:33 Відповісти
22.01.2022 15:33 Відповісти
дЖиДи
22.01.2022 15:35 Відповісти
22.01.2022 15:35 Відповісти
Ага ! Будеш із Ростова споглядати за цим )))))
22.01.2022 15:35 Відповісти
22.01.2022 15:35 Відповісти
22.01.2022 15:35 Відповісти
22.01.2022 15:35 Відповісти
Цікаво, а Порошенко таким не займався? Чи може він просто вам не звітував про те?
22.01.2022 18:53 Відповісти
22.01.2022 18:53 Відповісти
за пять лет порох ОДИН раз полетел на отдых на НЕДЕЛЮ
вы говномесы эту его поездку до сих пор тягаете как тряпку обоссаную - никак выпустить их зубов не можете
22.01.2022 20:02 Відповісти
22.01.2022 20:02 Відповісти
вже не важливо що воно варнякає, важливо не дати йому втекти
22.01.2022 15:37 Відповісти
22.01.2022 15:37 Відповісти
Як це малоросійське бидло збирається звільняти Крим та Донбас коли сам 5 років підряд бігав від воєнкомату?
22.01.2022 15:40 Відповісти
22.01.2022 15:40 Відповісти
этот ваш преЗЕк зеленский - самый обычный колаборант. И если бы не "агрессивное меньшинство" состоящее из порохоботов и не помощь запада, то сейчас зебилы и формулу штанмаера приняли, и сделали героями Украины моторол и гиви, а ВСУ уже давно распустили за ненадобностью.
22.01.2022 15:41 Відповісти
22.01.2022 15:41 Відповісти
Он уже бухой был или обдолбаный?
22.01.2022 15:42 Відповісти
22.01.2022 15:42 Відповісти
22.01.2022 15:52 Відповісти
22.01.2022 15:52 Відповісти
То ж коля-котлета! Усім відомий, як долбоІОб, навіщо його цитувати!
22.01.2022 15:57 Відповісти
22.01.2022 15:57 Відповісти
хоть бы раз угадал ))) шо долбо** так точно ! ))) как и те кто за него голосовал...
22.01.2022 16:01 Відповісти
22.01.2022 16:01 Відповісти
Знатный дятел. Похлеще Юзика. И один из ближайших товарищей советников Зели. Такое насоветует.
22.01.2022 16:03 Відповісти
22.01.2022 16:03 Відповісти
Потрібен акт злуки припіздента з розумом, але це буде скоріше як в німецькому хвілмі для дорослих!
22.01.2022 15:43 Відповісти
22.01.2022 15:43 Відповісти
22.01.2022 15:43 Відповісти
22.01.2022 15:43 Відповісти
предлагаю скинуться этому ослу на кокс, на ведро хорошего колумбийского кокса! пусть падала нюхает 24х7, что бы это ничтожество не было видно и слышно.
22.01.2022 19:19 Відповісти
22.01.2022 19:19 Відповісти
Може "Бальшоє абьєдєніє", лошаро оманське? Шавєрмою?
22.01.2022 15:44 Відповісти
22.01.2022 15:44 Відповісти
Тем временем
после участия в круглом столе "за едність" утром

Петро Порошенко зустрівся з делегацією Фонду Маршалла США і обговорив ситуацію у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні, а також протидію російській загрозі.
22.01.2022 15:44 Відповісти
22.01.2022 15:44 Відповісти
В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый "Акт объединения" и будет отмечать его ежегодно", - заявил Зеленский. Источник:
Дебил! Не день объединения, а День Победы над русскими оккупантами.
22.01.2022 15:44 Відповісти
22.01.2022 15:44 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/793297.html Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" радянської України, Украина и так жила при социализме ,миллионы граждан погибли ,а он нас украинцев опять на погибель тянет
22.01.2022 15:44 Відповісти
22.01.2022 15:44 Відповісти
Який новий Акт? Він таки долбойоб кончений.
22.01.2022 15:45 Відповісти
22.01.2022 15:45 Відповісти
Не надо, для ЗУНР это тогда кончилось входом в состав Польши за очень умеренную её военную помощь УНР.
22.01.2022 15:50 Відповісти
22.01.2022 15:50 Відповісти
Боже, що воно меле? Нас не роз'єднували, Крим та ОРДЛО не окремі країни, а окуповані території. Це все одно, що сказати- Крим повернеться. Крим не уходив, він є окупованим.
22.01.2022 15:51 Відповісти
22.01.2022 15:51 Відповісти
В оккупированном Россией Крыму, всё оборудование поставлено Германией через фирмы прокладки, потому Германия заявляет ,что Крым Украине не достанется.
22.01.2022 15:53 Відповісти
22.01.2022 15:53 Відповісти
Увагу потрібно концентрувати на головній проблемі, - це нікчемне дурнувате одоробло сидить в кріслі президента на Банковій.
22.01.2022 15:58 Відповісти
22.01.2022 15:58 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/22/7321342/ Порошенко призвал Зеленского к объединению
22.01.2022 15:59 Відповісти
22.01.2022 15:59 Відповісти
СУМНА СОБОРНІСТЬ

Сьогодні Соборність - наше свято,

Йому пройшли гарні роки!

Кожен українець став нам братом,

Зріднились теж наші батьки.

Колись ми стали рука - у руку,

Від Заходу - на самий Схід.

Не раз підтверджували Злуку,

У надії позбутись наших бід.

Та не везло нам лиш на владу,

Бо не народна та була.

Нас грабували вони радо,-

Від міста, аж і до села.

Колись могутня Україна,

Бідніша стала молдован.

Ми жебраками стали нині,

А в індустрії - страшний стан.

Москва війну нам нав'язала,

Тепер же хоче розгромити.

Війська до кордону постягала.-

Мета усіх нас підкорити.

Сьогодні круглий стіл зібрали,

Куди всі партії зійшлися,

Ми там Соборність відмічали,

Та там провладні не знайшлися.

Гаранта там народ не бачив.

Свято йому не до душі.

У злобі він гарчить і плаче,

Що проти нього ми усі.

Звик мати владу у «Кварталі».

Йому квартальці - то шнурки.

Та українці дружно стали,

Ніби рідня - рука в руці.

Якщо в цей день він не з народом,

Який вручає булаву,

Цей же народ, з влади виводить,

Та обирає нам нову.

Про це й відмітив Круглий Стіл,

Бо нас турбує слабка влада.

Наш бізнес ліг увесь на діл,

То ж ми Майдан зберемо радо.

Володимир Паладько.
22.01.2022 16:00 Відповісти
22.01.2022 16:00 Відповісти
Не звертайте уваги. У цього клоуна в сраці рука пуйла, тобто німців. Але за яйця його міцно тримають британці і їх армія - США.

Від цього *********** вимагається тільки одне - звернутися по допомогу до Британії та США після початку нового вторгнення рашки.
Оскільки вони прекрасно знають, що він сам цього не зробить, до Києва прилітав директор ЦРУ з майстрами. Вони поставили Вовочку до теплої стінки і дали зачитати потрібний текст. Після цього відео забрали до себе і в необхідний момент запустять його в Інтернеті.

Від Вовочки тепер нічого не залежить. Він може молоти, що хоче.
22.01.2022 16:00 Відповісти
22.01.2022 16:00 Відповісти
2032 год. В оккупированной Россией Украине в одной камере сидят любители Порошенко и Зеленского. Каждый день дерутся, доказывают кто больше любит Украину.
22.01.2022 16:06 Відповісти
22.01.2022 16:06 Відповісти
как вы толерантны )))
а почему сидят любители а не профессионалы? ))))
22.01.2022 16:11 Відповісти
22.01.2022 16:11 Відповісти
профессионалы успели смыться.
22.01.2022 16:12 Відповісти
22.01.2022 16:12 Відповісти
ну думаю и среди любителей много спринтеров ))))
22.01.2022 16:18 Відповісти
22.01.2022 16:18 Відповісти
Та всі сидять - лежати вже нема де!
23.01.2022 10:55 Відповісти
23.01.2022 10:55 Відповісти
русскій?
22.01.2022 16:23 Відповісти
22.01.2022 16:23 Відповісти
и они тоже сидят.
22.01.2022 16:25 Відповісти
22.01.2022 16:25 Відповісти
...в #ОПе.
22.01.2022 17:57 Відповісти
22.01.2022 17:57 Відповісти
Воссоединение и герб. В июне 1917-го Генеральному секретариату Украины понадобилась печать. По совету директора Киевского городского музея Николая Биляшевского на печати был изображён трезубец, знак Владимира Великого.Этот же трезубец был изображён и на карбованцах, введенных в декабре 1917 г. В ноябре 1917 г. для создания герба была организована геральдическая комисия во главе с Д. Антоновичем. Но создание геральдического герба потребовало времени, и 22 марта 1918 г. гербом УНР был утвержден трезубец, ставший популярным после выпуска карбованцев. Проект геральдического герба был готов в конце 1918 г .Он был составлен на основе герба Войска Запорожского- с козаком с мушкетом. В 1918 г. правительство Западно-Украинской Народной Республики утвердило свой герб: Золотой лев . После воссоединения УНР и ЗУНР 21 января 1919 года был создан протокол о гербе объединенной Украины: "Такой герб будет понятен украинскому народу. Это казак с ружьем для Восточной Украины и лев для Западной Украины. Учитывая, что две части единой Украины появились из одного источника - Киевской Руси, уместить в герб знак Святого Владимира (трезубец) ". А через две недели - 5 февраля - украинские войска покинули Киев. Государственное развитие было прервано на семь десятилетий.
22.01.2022 16:07 Відповісти
22.01.2022 16:07 Відповісти
"ланцюг єдності" в Арктиці !!! Слава УКРАЇНІ !!!

22.01.2022 16:17 Відповісти
22.01.2022 16:17 Відповісти
я знову туплю - в Антарктиді !!! (пардон)
шо мені влізло та Арктика? ))))
22.01.2022 16:21 Відповісти
22.01.2022 16:21 Відповісти
А командовать парадом будет Гелетей?
22.01.2022 16:22 Відповісти
22.01.2022 16:22 Відповісти
"Дорогие украинцы, дорогие крымчане и наши граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей."

Для зеледента крымчане уже не граждане Украины... Текст явно кремлевский агент Дерьмак писал.
22.01.2022 16:38 Відповісти
22.01.2022 16:38 Відповісти
Зеленський у пошуках ватного електорату
22.01.2022 16:45 Відповісти
22.01.2022 16:45 Відповісти
Акт соития???!!!

Совсем наркоман ЗЕ офонарел...
22.01.2022 16:50 Відповісти
22.01.2022 16:50 Відповісти
ну не знаю как про Злуку)), а назад вернем, но это уже без Сопли
22.01.2022 16:55 Відповісти
22.01.2022 16:55 Відповісти
Акт злуки тебе провозгласят в хате опущеных в донецком СИЗО
22.01.2022 17:22 Відповісти
22.01.2022 17:22 Відповісти
ПИТАННЯ: з ким він збирається злучатись, якщо планує святкувати Дєнь пабєди, Новий рік.
Але не згадує день Незалежності України.

"В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят." - зеленський.

22.01.2022 17:45 Відповісти
22.01.2022 17:45 Відповісти
жидков опять дурака на#бал со скетчем, - халтуру подсунул
22.01.2022 18:11 Відповісти
22.01.2022 18:11 Відповісти
пустобрёх дурной, титька тараканья...
22.01.2022 18:10 Відповісти
22.01.2022 18:10 Відповісти
https://stainlesstlrat.livejournal.com/4240093.html

рашка собралась убить Чепушилина ради оправдания агрессии против против Украины


https://stainlesstlrat.livejournal.com/profile https://stainlesstlrat.livejournal.com/ stainlesstlrat
20 января, 7:01



Досадная оплошность, которую допустил один из сотрудников Главного управления Генштаба РФ, может стать причиной пересмотра уже готового плана начала военной операции против Украины.

Сотрудник Главного управления Генштаба, который курирует работу пресс-службы военного командования ДНР, случайно отправил пресс-секретарю военного командования ДНР (официальному представителю народной милиции ДНР) Эдуарду Басурину черновой вариант обращения к народу непризнанной республики по поводу гибели Дениса Пушилина и Александра Ананченко в результате терактов, организованных "украинскими спецслужбами".

Обращение содержит интересные подробности гибели руководителей ДНР и скорбь по поводу гибели мирных жителей оказавшихся рядом.

Пока спохватились, адресат успел с текстом ознакомиться и, возможно, поделиться впечатлениями. Связавшись с Басуриным, объяснили посредством угроз, что ему следует молчать и сообщили об инциденте руководству. Костюков, начальник Главного управления Генштаба, отправил доклад Путину.

К предстоящему совещанию Совбеза в узком составе вопросов и проблем уже великое множество. Начало года удивительным образом складывается просто провально для Владимира Путина. Просчеты и неудачи сыпятся одна за другой. Пора Шойгу под мышку и в тайгу, к шаманам, а то, может статься, президенту и до осени не усидеть
22.01.2022 18:10 Відповісти
22.01.2022 18:10 Відповісти
Чепушило, - комический персонаж, что-то вроде нашего зебила=) Было бы смешно
22.01.2022 18:12 Відповісти
22.01.2022 18:12 Відповісти
Санітари дайте хворому сєльодкі
22.01.2022 18:12 Відповісти
22.01.2022 18:12 Відповісти
Боже,за що,нам таке щастя
22.01.2022 18:14 Відповісти
22.01.2022 18:14 Відповісти
Этот парень в курсе что он президент моей страны? Страны , которая 8-год не дает гастроли, а сопротивляется России. Что похороны не театральная постоновка, а трагедия у мам и жен. У детей гибнут папы. У них не стоит вопрос питания как у Лены.. Лена была на островах? Вовчик катался на лыжах? Он в курсе что в это время главы ЕС небыли на подьемниках..
22.01.2022 18:19 Відповісти
22.01.2022 18:19 Відповісти
Основна вимога Путіна -, щоб землі Криму звільнити від власників, що їх захопили та забрали у кримських татар і громадян України, - продажні судді та мусора.
22.01.2022 18:20 Відповісти
22.01.2022 18:20 Відповісти
Цікаво, участь в об'єднанні з Кримом і Донбасом Харків прийматиме участь? Ато після останніх заяв Зеленського якость стає тривожно...
22.01.2022 18:28 Відповісти
22.01.2022 18:28 Відповісти
Проголосимо,але без тебе.Злучайся з своїм Єрмаком
22.01.2022 18:52 Відповісти
22.01.2022 18:52 Відповісти
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
22.01.2022 19:13 Відповісти
22.01.2022 19:13 Відповісти
Ну пришліть вже цьому ідіоту якогось цензора,аби перевіряв його висери! Крим не може бути злучений. Бо він наш по офіційним документам. Там зайди,яких треба вигнати.
22.01.2022 19:31 Відповісти
22.01.2022 19:31 Відповісти
Акт ЗЕлупи воно проголосить, тварюка... Я ж керуюся ТАКИМИ принципами: 1. Здобудеш Українську Державу, або згинеш у боротьбі за Неї.
2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести Твоєї Нації.
3. Пам'ятай про великі дні наших Визвольних змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.
5. Пімсти смерть Великих Лицарів.
6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба.
7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.
8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.
9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять Тебе виявити тайни.
10. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору Української Держави.
22.01.2022 20:02 Відповісти
22.01.2022 20:02 Відповісти
Обязательно объявим. Только без тебя
22.01.2022 20:02 Відповісти
22.01.2022 20:02 Відповісти
Злука буде тоді коли росія віддасть Стародубщину!
100 років тому, в жовтні 1919 р. Більшовики разом з українськими 72% окупували північ УНР- Стародубщину яка була районом Чернігівської губернії. Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського. І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
22.01.2022 20:31 Відповісти
22.01.2022 20:31 Відповісти
его спичрайтеры такие же обдолбанные наркоманы как и он.
22.01.2022 21:33 Відповісти
22.01.2022 21:33 Відповісти
22.01.2022 22:35 Відповісти
22.01.2022 22:35 Відповісти
О! артист разговорного жанра снова на сцене.
22.01.2022 22:59 Відповісти
22.01.2022 22:59 Відповісти
А "злука" то що таке, случка чи що?
Я знаю що таке возз'єднання.
22.01.2022 23:02 Відповісти
22.01.2022 23:02 Відповісти
эта морда до генштаба доедет когда то? задрало оно ездить ленточки разрезать, гастроли блин
22.01.2022 23:54 Відповісти
22.01.2022 23:54 Відповісти
Мама рыма шо воно несе? Перша блєді , та приспи його вже, бо штире , передоз
23.01.2022 01:38 Відповісти
23.01.2022 01:38 Відповісти
интересно, с кем он будет подписывать Акт?
23.01.2022 11:24 Відповісти
23.01.2022 11:24 Відповісти
Відвезіть Зєлю на дачу,дайте йому відро коксу,та хай він не ходить на ті інтерв'ю.
Бо без горілки це слухати неможливо,а я спитися не хочу.
23.01.2022 11:59 Відповісти
23.01.2022 11:59 Відповісти
Всё верно.
24.01.2022 01:19 Відповісти
24.01.2022 01:19 Відповісти
 
 