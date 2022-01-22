В Донецке и Крыму мы обязательно провозгласим новый "Акт объединения", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, принимая участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Соборности в Запорожской области, выразил уверенность, что украинцы обязательно провозгласят новый "Акт объединения" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дорогие украинцы, дорогие крымчане и наши граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Более 100 лет назад был провозглашен "Акт объединения". Объединились столетиями оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И, к сожалению, достаточно долго – уже восьмой год подряд. Но для нас это время словно столетие. И я знаю, что мы точно будем вместе. И уверен, что не через века, а как можно быстрее. В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый "Акт объединения" и будет отмечать его ежегодно", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в будущем в украинцев обязательно появятся новые традиции.

Он напомнил, как в 1990 году более миллиона украинцев в знак объединения и соборности взялись за руки, создав непрерывную живую цепь единства.

