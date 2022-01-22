РУС
В Донецке и Крыму мы обязательно провозгласим новый "Акт объединения", - Зеленский

В Донецке и Крыму мы обязательно провозгласим новый

Президент Украины Владимир Зеленский, принимая участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Соборности в Запорожской области, выразил уверенность, что украинцы обязательно провозгласят новый "Акт объединения" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дорогие украинцы, дорогие крымчане и наши граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Более 100 лет назад был провозглашен "Акт объединения". Объединились столетиями оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И, к сожалению, достаточно долго – уже восьмой год подряд. Но для нас это время словно столетие. И я знаю, что мы точно будем вместе. И уверен, что не через века, а как можно быстрее. В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый "Акт объединения" и будет отмечать его ежегодно", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в будущем в украинцев обязательно появятся новые традиции.

Он напомнил, как в 1990 году более миллиона украинцев в знак объединения и соборности взялись за руки, создав непрерывную живую цепь единства.

Читайте также: Выполним долг перед будущими поколениями – сохраним Независимость и Соборность Украины, - Зеленский

Ты уже заявил. Хорошо помним

22.01.2022 15:25 Ответить
+27
З ким "злуку" з "ДНР" і "ЛНР" чи ОРДЛО? а можливо малоросією?
22.01.2022 15:27 Ответить
+22
Ми тєбья услишалі , синок . . І понялі с полуслова ..
.
22.01.2022 15:43 Ответить
Ты уже заявил. Хорошо помним

22.01.2022 15:25 Ответить
Помним и не забудем!
22.01.2022 15:31 Ответить
Ми тєбья услишалі , синок . . І понялі с полуслова ..
.
22.01.2022 15:43 Ответить
Саліть скумбрію по 8 грн будуть
22.01.2022 15:45 Ответить
"Відосікі наше всьо !"
22.01.2022 15:46 Ответить
Це коли він таке морозив?
22.01.2022 18:51 Ответить
В 2014 году в московии.
22.01.2022 19:09 Ответить
З ким "злуку" з "ДНР" і "ЛНР" чи ОРДЛО? а можливо малоросією?
22.01.2022 15:27 Ответить
З Сейшелами та Оманом!
22.01.2022 15:34 Ответить
Обкуренный и с будуна??? И нетакое можно ляпнуть
22.01.2022 19:23 Ответить
Aкт злуки з ерефією. Січень 2022 року:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
22.01.2022 16:07 Ответить
То что, отказываемся от этих территорий?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:13 Ответить
Хто би вже йому дав хоч скумбрії по 8 грн., щоб з*їв і не п....ів!
22.01.2022 15:29 Ответить
Який акт злуки, з ким з? А забув ОРДЛО стане республіками і ми побуємо федерацію.
22.01.2022 15:29 Ответить
Там що реально спічрайтери, настільки тупі, що навіть вікіпедію відкрити не можуть
22.01.2022 15:31 Ответить
Хто це ми? Гусь свині не товариш
22.01.2022 15:30 Ответить
він мав на увазі "95 квартал" в Горлівці. Чи думає, що забулися?
22.01.2022 15:33 Ответить
дЖиДи
22.01.2022 15:35 Ответить
Ага ! Будеш із Ростова споглядати за цим )))))
22.01.2022 15:35 Ответить
22.01.2022 15:35 Ответить
Цікаво, а Порошенко таким не займався? Чи може він просто вам не звітував про те?
22.01.2022 18:53 Ответить
за пять лет порох ОДИН раз полетел на отдых на НЕДЕЛЮ
вы говномесы эту его поездку до сих пор тягаете как тряпку обоссаную - никак выпустить их зубов не можете
22.01.2022 20:02 Ответить
вже не важливо що воно варнякає, важливо не дати йому втекти
22.01.2022 15:37 Ответить
Як це малоросійське бидло збирається звільняти Крим та Донбас коли сам 5 років підряд бігав від воєнкомату?
22.01.2022 15:40 Ответить
этот ваш преЗЕк зеленский - самый обычный колаборант. И если бы не "агрессивное меньшинство" состоящее из порохоботов и не помощь запада, то сейчас зебилы и формулу штанмаера приняли, и сделали героями Украины моторол и гиви, а ВСУ уже давно распустили за ненадобностью.
22.01.2022 15:41 Ответить
Он уже бухой был или обдолбаный?
22.01.2022 15:42 Ответить
22.01.2022 15:52 Ответить
То ж коля-котлета! Усім відомий, як долбоІОб, навіщо його цитувати!
22.01.2022 15:57 Ответить
хоть бы раз угадал ))) шо долбо** так точно ! ))) как и те кто за него голосовал...
22.01.2022 16:01 Ответить
Знатный дятел. Похлеще Юзика. И один из ближайших товарищей советников Зели. Такое насоветует.
22.01.2022 16:03 Ответить
Потрібен акт злуки припіздента з розумом, але це буде скоріше як в німецькому хвілмі для дорослих!
22.01.2022 15:43 Ответить
22.01.2022 15:43 Ответить
предлагаю скинуться этому ослу на кокс, на ведро хорошего колумбийского кокса! пусть падала нюхает 24х7, что бы это ничтожество не было видно и слышно.
22.01.2022 19:19 Ответить
Може "Бальшоє абьєдєніє", лошаро оманське? Шавєрмою?
22.01.2022 15:44 Ответить
Тем временем
после участия в круглом столе "за едність" утром

Петро Порошенко зустрівся з делегацією Фонду Маршалла США і обговорив ситуацію у сфері демократії, верховенства права та стійкості державних інститутів в Україні, а також протидію російській загрозі.
22.01.2022 15:44 Ответить
В Донецке, в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый "Акт объединения" и будет отмечать его ежегодно", - заявил Зеленский. Источник:
Дебил! Не день объединения, а День Победы над русскими оккупантами.
22.01.2022 15:44 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/793297.html Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" радянської України, Украина и так жила при социализме ,миллионы граждан погибли ,а он нас украинцев опять на погибель тянет
22.01.2022 15:44 Ответить
Який новий Акт? Він таки долбойоб кончений.
22.01.2022 15:45 Ответить
Не надо, для ЗУНР это тогда кончилось входом в состав Польши за очень умеренную её военную помощь УНР.
22.01.2022 15:50 Ответить
Боже, що воно меле? Нас не роз'єднували, Крим та ОРДЛО не окремі країни, а окуповані території. Це все одно, що сказати- Крим повернеться. Крим не уходив, він є окупованим.
22.01.2022 15:51 Ответить
В оккупированном Россией Крыму, всё оборудование поставлено Германией через фирмы прокладки, потому Германия заявляет ,что Крым Украине не достанется.
22.01.2022 15:53 Ответить
Увагу потрібно концентрувати на головній проблемі, - це нікчемне дурнувате одоробло сидить в кріслі президента на Банковій.
22.01.2022 15:58 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/22/7321342/ Порошенко призвал Зеленского к объединению
22.01.2022 15:59 Ответить
СУМНА СОБОРНІСТЬ

Сьогодні Соборність - наше свято,

Йому пройшли гарні роки!

Кожен українець став нам братом,

Зріднились теж наші батьки.

Колись ми стали рука - у руку,

Від Заходу - на самий Схід.

Не раз підтверджували Злуку,

У надії позбутись наших бід.

Та не везло нам лиш на владу,

Бо не народна та була.

Нас грабували вони радо,-

Від міста, аж і до села.

Колись могутня Україна,

Бідніша стала молдован.

Ми жебраками стали нині,

А в індустрії - страшний стан.

Москва війну нам нав'язала,

Тепер же хоче розгромити.

Війська до кордону постягала.-

Мета усіх нас підкорити.

Сьогодні круглий стіл зібрали,

Куди всі партії зійшлися,

Ми там Соборність відмічали,

Та там провладні не знайшлися.

Гаранта там народ не бачив.

Свято йому не до душі.

У злобі він гарчить і плаче,

Що проти нього ми усі.

Звик мати владу у «Кварталі».

Йому квартальці - то шнурки.

Та українці дружно стали,

Ніби рідня - рука в руці.

Якщо в цей день він не з народом,

Який вручає булаву,

Цей же народ, з влади виводить,

Та обирає нам нову.

Про це й відмітив Круглий Стіл,

Бо нас турбує слабка влада.

Наш бізнес ліг увесь на діл,

То ж ми Майдан зберемо радо.

Володимир Паладько.
22.01.2022 16:00 Ответить
Не звертайте уваги. У цього клоуна в сраці рука пуйла, тобто німців. Але за яйця його міцно тримають британці і їх армія - США.

Від цього *********** вимагається тільки одне - звернутися по допомогу до Британії та США після початку нового вторгнення рашки.
Оскільки вони прекрасно знають, що він сам цього не зробить, до Києва прилітав директор ЦРУ з майстрами. Вони поставили Вовочку до теплої стінки і дали зачитати потрібний текст. Після цього відео забрали до себе і в необхідний момент запустять його в Інтернеті.

Від Вовочки тепер нічого не залежить. Він може молоти, що хоче.
22.01.2022 16:00 Ответить
2032 год. В оккупированной Россией Украине в одной камере сидят любители Порошенко и Зеленского. Каждый день дерутся, доказывают кто больше любит Украину.
22.01.2022 16:06 Ответить
как вы толерантны )))
а почему сидят любители а не профессионалы? ))))
22.01.2022 16:11 Ответить
профессионалы успели смыться.
22.01.2022 16:12 Ответить
ну думаю и среди любителей много спринтеров ))))
22.01.2022 16:18 Ответить
Та всі сидять - лежати вже нема де!
23.01.2022 10:55 Ответить
русскій?
22.01.2022 16:23 Ответить
и они тоже сидят.
22.01.2022 16:25 Ответить
...в #ОПе.
22.01.2022 17:57 Ответить
Воссоединение и герб. В июне 1917-го Генеральному секретариату Украины понадобилась печать. По совету директора Киевского городского музея Николая Биляшевского на печати был изображён трезубец, знак Владимира Великого.Этот же трезубец был изображён и на карбованцах, введенных в декабре 1917 г. В ноябре 1917 г. для создания герба была организована геральдическая комисия во главе с Д. Антоновичем. Но создание геральдического герба потребовало времени, и 22 марта 1918 г. гербом УНР был утвержден трезубец, ставший популярным после выпуска карбованцев. Проект геральдического герба был готов в конце 1918 г .Он был составлен на основе герба Войска Запорожского- с козаком с мушкетом. В 1918 г. правительство Западно-Украинской Народной Республики утвердило свой герб: Золотой лев . После воссоединения УНР и ЗУНР 21 января 1919 года был создан протокол о гербе объединенной Украины: "Такой герб будет понятен украинскому народу. Это казак с ружьем для Восточной Украины и лев для Западной Украины. Учитывая, что две части единой Украины появились из одного источника - Киевской Руси, уместить в герб знак Святого Владимира (трезубец) ". А через две недели - 5 февраля - украинские войска покинули Киев. Государственное развитие было прервано на семь десятилетий.
22.01.2022 16:07 Ответить
"ланцюг єдності" в Арктиці !!! Слава УКРАЇНІ !!!

22.01.2022 16:17 Ответить
я знову туплю - в Антарктиді !!! (пардон)
шо мені влізло та Арктика? ))))
22.01.2022 16:21 Ответить
А командовать парадом будет Гелетей?
22.01.2022 16:22 Ответить
"Дорогие украинцы, дорогие крымчане и наши граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей."

Для зеледента крымчане уже не граждане Украины... Текст явно кремлевский агент Дерьмак писал.
22.01.2022 16:38 Ответить
Зеленський у пошуках ватного електорату
22.01.2022 16:45 Ответить
Акт соития???!!!

Совсем наркоман ЗЕ офонарел...
22.01.2022 16:50 Ответить
ну не знаю как про Злуку)), а назад вернем, но это уже без Сопли
22.01.2022 16:55 Ответить
Акт злуки тебе провозгласят в хате опущеных в донецком СИЗО
22.01.2022 17:22 Ответить
ПИТАННЯ: з ким він збирається злучатись, якщо планує святкувати Дєнь пабєди, Новий рік.
Але не згадує день Незалежності України.

"В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят." - зеленський.

22.01.2022 17:45 Ответить
жидков опять дурака на#бал со скетчем, - халтуру подсунул
22.01.2022 18:11 Ответить
пустобрёх дурной, титька тараканья...
22.01.2022 18:10 Ответить
https://stainlesstlrat.livejournal.com/4240093.html

рашка собралась убить Чепушилина ради оправдания агрессии против против Украины


https://stainlesstlrat.livejournal.com/profile https://stainlesstlrat.livejournal.com/ stainlesstlrat
20 января, 7:01



Досадная оплошность, которую допустил один из сотрудников Главного управления Генштаба РФ, может стать причиной пересмотра уже готового плана начала военной операции против Украины.

Сотрудник Главного управления Генштаба, который курирует работу пресс-службы военного командования ДНР, случайно отправил пресс-секретарю военного командования ДНР (официальному представителю народной милиции ДНР) Эдуарду Басурину черновой вариант обращения к народу непризнанной республики по поводу гибели Дениса Пушилина и Александра Ананченко в результате терактов, организованных "украинскими спецслужбами".

Обращение содержит интересные подробности гибели руководителей ДНР и скорбь по поводу гибели мирных жителей оказавшихся рядом.

Пока спохватились, адресат успел с текстом ознакомиться и, возможно, поделиться впечатлениями. Связавшись с Басуриным, объяснили посредством угроз, что ему следует молчать и сообщили об инциденте руководству. Костюков, начальник Главного управления Генштаба, отправил доклад Путину.

К предстоящему совещанию Совбеза в узком составе вопросов и проблем уже великое множество. Начало года удивительным образом складывается просто провально для Владимира Путина. Просчеты и неудачи сыпятся одна за другой. Пора Шойгу под мышку и в тайгу, к шаманам, а то, может статься, президенту и до осени не усидеть
22.01.2022 18:10 Ответить
Чепушило, - комический персонаж, что-то вроде нашего зебила=) Было бы смешно
22.01.2022 18:12 Ответить
Санітари дайте хворому сєльодкі
22.01.2022 18:12 Ответить
Боже,за що,нам таке щастя
22.01.2022 18:14 Ответить
Этот парень в курсе что он президент моей страны? Страны , которая 8-год не дает гастроли, а сопротивляется России. Что похороны не театральная постоновка, а трагедия у мам и жен. У детей гибнут папы. У них не стоит вопрос питания как у Лены.. Лена была на островах? Вовчик катался на лыжах? Он в курсе что в это время главы ЕС небыли на подьемниках..
22.01.2022 18:19 Ответить
Основна вимога Путіна -, щоб землі Криму звільнити від власників, що їх захопили та забрали у кримських татар і громадян України, - продажні судді та мусора.
22.01.2022 18:20 Ответить
Цікаво, участь в об'єднанні з Кримом і Донбасом Харків прийматиме участь? Ато після останніх заяв Зеленського якость стає тривожно...
22.01.2022 18:28 Ответить
Проголосимо,але без тебе.Злучайся з своїм Єрмаком
22.01.2022 18:52 Ответить
Почему у якобы великой страны самым большим и государственным секретом является её подлинная история? московия никогда не была Русью, это был улус Золотой Орды, а современная рассея это просто выкидыш и продолжение Орды.
22.01.2022 19:13 Ответить
Ну пришліть вже цьому ідіоту якогось цензора,аби перевіряв його висери! Крим не може бути злучений. Бо він наш по офіційним документам. Там зайди,яких треба вигнати.
22.01.2022 19:31 Ответить
Акт ЗЕлупи воно проголосить, тварюка... Я ж керуюся ТАКИМИ принципами: 1. Здобудеш Українську Державу, або згинеш у боротьбі за Неї.
2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні чести Твоєї Нації.
3. Пам'ятай про великі дні наших Визвольних змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.
5. Пімсти смерть Великих Лицарів.
6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба.
7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.
8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.
9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять Тебе виявити тайни.
10. Змагатимеш до поширення сили, слави, багатства й простору Української Держави.
22.01.2022 20:02 Ответить
Обязательно объявим. Только без тебя
22.01.2022 20:02 Ответить
Злука буде тоді коли росія віддасть Стародубщину!
100 років тому, в жовтні 1919 р. Більшовики разом з українськими 72% окупували північ УНР- Стародубщину яка була районом Чернігівської губернії. Одразу після цього вони зачистили її від українців і всього українського. І провели "референдум на багнетах" про приєднання до радянської росії.
Стародубщина дала Україні багато відомих людей, в тому числі і вихідців з козацької старшини. Вона досі окупована- в складі Брянської обл.росії.
Урок не вивчено- через 100 років те саме в Криму
22.01.2022 20:31 Ответить
его спичрайтеры такие же обдолбанные наркоманы как и он.
22.01.2022 21:33 Ответить
22.01.2022 22:35 Ответить
О! артист разговорного жанра снова на сцене.
22.01.2022 22:59 Ответить
А "злука" то що таке, случка чи що?
Я знаю що таке возз'єднання.
22.01.2022 23:02 Ответить
эта морда до генштаба доедет когда то? задрало оно ездить ленточки разрезать, гастроли блин
22.01.2022 23:54 Ответить
Мама рыма шо воно несе? Перша блєді , та приспи його вже, бо штире , передоз
23.01.2022 01:38 Ответить
интересно, с кем он будет подписывать Акт?
23.01.2022 11:24 Ответить
Відвезіть Зєлю на дачу,дайте йому відро коксу,та хай він не ходить на ті інтерв'ю.
Бо без горілки це слухати неможливо,а я спитися не хочу.
23.01.2022 11:59 Ответить
Всё верно.
24.01.2022 01:19 Ответить
 
 