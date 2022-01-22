Міноборони Німеччини: Заяви глави ВМС Шенбаха не відповідають офіційній позиції

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пише Bild.

Як зазначається, Шенбаху доведеться звітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

Також читайте: Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

"Заяви за змістом і підбором слів жодним чином не відповідають позиції Федерального міністерства оборони", - наголосив речник Міністерства оборони ФРН в суботу, 22 січня.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.