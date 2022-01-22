УКР
Міноборони Німеччини: Заяви глави ВМС Шенбаха не відповідають офіційній позиції

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах надасть пояснення у Міністерстві оборони щодо своїх заяв про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пише Bild.

Як зазначається, Шенбаху доведеться звітувати перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

Також читайте: Крим ніколи не повернеться в Україну, а Путін заслуговує на повагу, - глава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах

"Заяви за змістом і підбором слів жодним чином не відповідають позиції Федерального міністерства оборони", - наголосив речник Міністерства оборони ФРН в суботу, 22 січня.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Этому главе ВМС ГЕРМАНИИ хутин явно пообещал место сторожа в своём дворце
Заява повністю відповідає ДІЯМ онуків Ріббентропа...
личной яхтой рулить доверит...он жеж по морскому делу спец
или бассейн очищать, тоже с водой связаное дело
ти , тварь помолися- щоб успів як братчики наші схоплять то не буде й миті
Я вас не зрозумів,Ольго? Звідкіля стільки експресії?
давно пора понять, что им пофиг на нас абсолютно
Украина продолжает надеяться на поставки оборонительного вооружения из Германии. Ввиду недавних обязательств, взятых на себя Великобританией, Канадой, Чехией и странами Балтии, Германия больше не должна оставаться в стороне.
Wir müssen von Deutschland sofort Entschädigung für den 2. Weltkrieg fordern! Dies ist eine faschistische Nation, die von der ganzen Welt verflucht wird, und solche Äußerungen des Ministers sind eine Schande für alle Deutschen
Нужно немедленно стребовать компенсацию с Германии за 2 мировую войну! Это проклятая всем миром фашистская нация и такие заявления министра этопозор всем немцам
Похоже, Железный Бундес-Херр Олаф ОберБундесМореману Шенбаху "в его кормовой аппарат зарядил торпеду".
