Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян оголосив про рішення піти у відставку.

"Я дуже довго думав, і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з поста президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, і виходить із певної логіки", - йдеться у заяві Саркісяна, опублікованій на сайті президента Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланям на російський Інтерфакс.

Він зазначив, що "президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики".

