УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини
16 112 87

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян оголосив про рішення піти у відставку.

"Я дуже довго думав, і після майже чотирьох років активної роботи ухвалив рішення подати у відставку з поста президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, і виходить із певної логіки", - йдеться у заяві Саркісяна, опублікованій на сайті президента Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланям на російський Інтерфакс. 

Він зазначив, що "президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни та нації період вплинути на докорінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будуть дострокові парламентські вибори, - президент Вірменії Саркісян після капітуляції країни в конфлікті навколо Нагірного Карабаху

Вірменія (749) Саркісян Армен (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Проститутка Пашинян продолжит дело...
показати весь коментар
23.01.2022 18:27 Відповісти
+20
показати весь коментар
23.01.2022 19:05 Відповісти
+19
Щоб ще наше чучело подало у відставку, просто мрія
показати весь коментар
23.01.2022 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проститутка Пашинян продолжит дело...
показати весь коментар
23.01.2022 18:27 Відповісти
Зеленський також має подати в відставку, якщо буде наступ кацапів як в 14 році, а президентом буде цей членограй то він відразу здасть Україну та побіжить до ***** проситись стати губернатором малорсії
показати весь коментар
23.01.2022 18:47 Відповісти
Харьков , в своей башке 🤢🦠отдал под оккупацию
показати весь коментар
23.01.2022 19:25 Відповісти
Если президент будет сдавать Украину его уберут украинцы и уже не в тюрьму. Поэтому ему лучше уже сегодня подать в отставку, так как любой психически нормальный человек видит , что он не справляется со своей должностью, так как слабоумный и курит.
показати весь коментар
23.01.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 18:55 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 18:59 Відповісти
Хай спочатку поміняє памперси.
показати весь коментар
23.01.2022 19:03 Відповісти
Я так розумію - Путін вирішив разом з білорусами і вірмен взять в "подєльніки" при нападі на Україну А Саркісян не захотів у цьому брудниться - бо розпорядження про направлення військ йому як головновомандувачу підписувать От і "умив руки"
показати весь коментар
23.01.2022 20:00 Відповісти
Это сатирический аккаунт в Твиттере) Типа пишут историю будущего) Да и этот валадимир, по предыдущим коментам, сильно на козломордого смахивает)
показати весь коментар
23.01.2022 20:47 Відповісти
Та щось не помічав "козломордість" (може - просто погано придивлявся?) А стосовно Саркісяна - так наче я непогано "прогнозував" останнім часом - частенько прогнози справджувалися
показати весь коментар
23.01.2022 20:59 Відповісти
Так никто же не отрицает, что такой вариант развития событий возможен. Просто здесь это подано как уже состоявшийся факт, хотя Пашинян ничего такого ЕЩЕ не говорил)
показати весь коментар
23.01.2022 21:18 Відповісти
Я зробив висновок не по посту "Валадіміра" а по темі статті Подумай сам - країна пережила війну програла її втратила території яка вважала своїми - а Саркісян витримав і нікуди не "рипався" Потім був Казахстан де вірмен використали як "подєльніків" А тепер скажи - "Що ж таке могло статься якщо без будь-яких ЧП у Вірменії Саркісян різко подав у відставку?" Враховуючи що в Кремлі "злетіли з катушок" стосовно війни проти УКраїни - відповідь одна: вірмен хочуть "кров"ю пов"язать" в Україні А враховуючи що основну масу вірмен в Україні лише "терплять" але недолюблюють подумай які будуть наслідки коли вірменські військові прийдуть в Україну в обозі з кацапами!
показати весь коментар
23.01.2022 21:29 Відповісти
Так я и не отрицаю, что такой вариант событий возможен и что кацапы требуют от армян этого... Поддадутся они или нет, это уже от них зависит, как и судьба армян в Украине.
показати весь коментар
23.01.2022 21:49 Відповісти
та нє, схоже, що після справи з Казахстаном що у Саркісяна що у Пашиняна втрачена будь-яка повага з боку співітчизніків. от вони і вирішили не розхитувати власний човен
показати весь коментар
23.01.2022 22:30 Відповісти
Не бачу логіки
показати весь коментар
23.01.2022 22:36 Відповісти
Щоб ще наше чучело подало у відставку, просто мрія
показати весь коментар
23.01.2022 18:32 Відповісти
І що ти будеш робити без президента у цей час? Вибори проводити під час того, як навкруги стоїть овер 100к козломордих? Неадеква
показати весь коментар
23.01.2022 18:34 Відповісти
А якщо вони будуть стояти ще три роки. Чи взагалі базу там зроблять. Нам вибори взагалі не проводити?
показати весь коментар
23.01.2022 18:38 Відповісти
Есть ИО..
показати весь коментар
23.01.2022 18:47 Відповісти
да у нас и тау одни ишаки , только и слышно ИО
показати весь коментар
23.01.2022 19:06 Відповісти
Если яйца зажать в тиски проговорят то что нужно...но лучше прижать крышку рояля ..так с усилием... ИА ИА ИИААААаааа!!! Атставка!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 19:30 Відповісти
Стефанчук? Я вас прошу...
показати весь коментар
23.01.2022 19:07 Відповісти
Это ширма...сам по себе он ничего не проблеет...
показати весь коментар
23.01.2022 19:32 Відповісти
Таке вже було. Пороха було обрано вже після початку війни з рашкою.
показати весь коментар
23.01.2022 18:48 Відповісти
Правда тоді Пастор був головою ВР, а не Стефанчук
показати весь коментар
23.01.2022 19:08 Відповісти
Когда был избран Пастор? Главное нынешним не дать разбежаться, чтобы избрали кого нужно)
показати весь коментар
23.01.2022 20:09 Відповісти
Це треба було робити Порошенку! Нагнітання війни і вибори - змусили зелохів отаке вибрати!!
показати весь коментар
23.01.2022 18:48 Відповісти
тануна... наоборот,игнорирование войны и просмотр сватов
показати весь коментар
23.01.2022 19:04 Відповісти
Ну и как? Помогло? Война закончилась, зелох?
показати весь коментар
23.01.2022 19:11 Відповісти
Ти навіщо вставило у зверненні до мене "зелох"? Чи ти мій коментар не зрозуміло, бо він українською мовою написаний? Тоді шукай інші ресурси, мураєва наприклад. Він точно тобі підійде по твоєму рівню української та й як президент
показати весь коментар
23.01.2022 19:32 Відповісти
А Шуфрич і Медведчук теж говорить українською вміють! А вони навіть гірші "зелохів" Так тебе "ригом" називать? Ті теж кричать про "нагнітання війни Порошенком"!!!
показати весь коментар
23.01.2022 19:45 Відповісти
Ахахах, де я написав про нагнітання війни САМЕ Порошенком?! Може треба навчитися читати усю стрічку коментів, а вже потім їх писати?!
показати весь коментар
23.01.2022 20:21 Відповісти
"Нагнітання війни і вибори - змусили зелохів отаке вибрати"!! ОЦЕ написав Я?!!!
показати весь коментар
23.01.2022 20:25 Відповісти
Виходячи з цієї логіки - вибори теж Порошенко влаштовує?
показати весь коментар
23.01.2022 20:26 Відповісти
Та вам як не зроби - все у голови низько!
показати весь коментар
23.01.2022 20:27 Відповісти
Блін, як же вибори до Пороха узагалі відбувалися?! Як до нього в Україні обиралися президенти?! Вони десь побачали зв'язок з нагнітанням, але не з виборами як такими
показати весь коментар
23.01.2022 20:30 Відповісти
Він не тільки вибори влаштовує,а ще й війни виграє,і безвіз влаштував і томоса придбав і мудачуку держнафтопровід подарував і все сам.Країні потрібен порох, а не литвин.
показати весь коментар
23.01.2022 21:04 Відповісти
Весь ответ в твоих ответах и вопросах) И очень жаль что ты этого не понимаешь... Ты сам заявил про "Нагнітання війни" Порохом. Ведь для тебя в войне виновен Порох, а не *****... Так кто ты? Рыг? Зелох? Во втором туре вы были одной компашкой, так что какаяразница) До речі, а яке у тебе утворення?)
показати весь коментар
23.01.2022 20:19 Відповісти
Читати навчись українською або перекладач використовуй
показати весь коментар
23.01.2022 20:22 Відповісти
Ну я українською тобою написане прочитав - щось змінилося?
показати весь коментар
23.01.2022 20:28 Відповісти
Та ти і сам її не розумієш. Десь у другому реченні Пороха побачило. Напевно гугл перекладач, при перекладі на російську, Порошенка впихнув, тому ви тут так і біситеся
показати весь коментар
23.01.2022 20:32 Відповісти
Научись сначала мысли свои верно излагать, тогда не будешь попадать в такие ситуации) Так ты так и не развил свою мысль) Так что там должен был делать Порох?)
показати весь коментар
23.01.2022 20:56 Відповісти
Аууу)
показати весь коментар
23.01.2022 21:19 Відповісти
Ну так що в тебе з утворенням?)
показати весь коментар
23.01.2022 20:58 Відповісти
а де ти бачив президента?
зараз и.о. презЕдент - якесь добануте недоразумение, яке під час війни - шляється по курортам та сейшелам.. по 215 днів на 2 роки..
А коли воно в Україні - то його хвилює виключно велике крадівництво та офшори..
для зебілів - відосики про шаурму, олімпіаду та шашлики

п.с. тим паче - ми не кацапи, щоб без "хозяїна" - не знали що робити..
показати весь коментар
23.01.2022 18:53 Відповісти
Труселя - червоні!
показати весь коментар
23.01.2022 19:14 Відповісти
А шо з таким президентом робити у такий час?
показати весь коментар
23.01.2022 19:06 Відповісти
з чого би раптом Беня і єрмак його б відпустили б?
показати весь коментар
23.01.2022 18:36 Відповісти
Мы тоже не против,чтоб ваше уйло подало в отставку
показати весь коментар
23.01.2022 18:50 Відповісти
наш скорее сьест стакан после коктейля, чем
показати весь коментар
23.01.2022 18:32 Відповісти
А хто ж тоді вчергове відкриватиме недобудований міст у Запоріжжі?
показати весь коментар
23.01.2022 18:38 Відповісти
Это мост-авианосец ?
А где ангар с самолётами ?
показати весь коментар
23.01.2022 18:52 Відповісти
воно вже попіарилось, відосик зняло - можно на рік забути про будівництво..
показати весь коментар
23.01.2022 18:57 Відповісти
Той міст можливо добудують до кінця цього року, і він знову зможе його відкрити )
До того часу першу половину доведеться ремонтувати.
Ще відкривати і відкривати його
показати весь коментар
23.01.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2022 19:05 Відповісти
Метод работы у него таков - решать вопросы "посередине", по половинке.
показати весь коментар
23.01.2022 19:40 Відповісти
А шо відкривала тоді сопля?
показати весь коментар
23.01.2022 19:09 Відповісти
А йому "какая разница"!
показати весь коментар
23.01.2022 19:44 Відповісти
Это наш Авиньон? ППЦ! Это ж надо уметь пиариться на позоре.
показати весь коментар
23.01.2022 19:15 Відповісти
У них был президент?😁
показати весь коментар
23.01.2022 18:35 Відповісти
Это там Мурзик всех н...й посылал?
показати весь коментар
23.01.2022 18:44 Відповісти
після того, як ***** його набутилив з ОДКБ?
показати весь коментар
23.01.2022 18:42 Відповісти
Не виключено що "попросив" Великий СІ, пішов капом-відбувайлом замість карликового ПУ.
показати весь коментар
23.01.2022 19:33 Відповісти
Пашинян тоже должен это сделать, после его участия в "операции" ОДКБ против Казахстана .
показати весь коментар
23.01.2022 19:11 Відповісти
почему? все поступки армян как раз вкладываются в конву "армянской совести"-это когда у народа нет представления о чести и справедливости.один факт-население армении это более чем на 97 процентов армяне.
показати весь коментар
23.01.2022 19:23 Відповісти
Согласно наиболее распространённой версии, Иуда Искариот удавился на осине или на бузине, по другим поверьям, Иуда хотел повеситься на берёзе, и она от страха побелела; в Польше считают также, что Иуда повесился на рябине. Кровь Иуды Искариота попала на ольху, поэтому её древесина имеет красноватый цвет.
показати весь коментар
23.01.2022 19:14 Відповісти
Ружья почистил?
показати весь коментар
23.01.2022 19:35 Відповісти
Застрелиться
показати весь коментар
23.01.2022 19:40 Відповісти
Где ж вы раньше были со своими чипсами? Русские вторглись в Украины ещё в конце февраля 2014 года.
показати весь коментар
23.01.2022 19:37 Відповісти
Ждемо коли ті чіпси тобі поперек горла стануть!
показати весь коментар
23.01.2022 19:50 Відповісти
У вас - кацапів , щось святе є? Чи вас не матері народжують , а вовчиці? Так і вони ж своїх дітей жаліють Адже ми заради "хотєлок" "кремлівських старців" будемо змушені убивать ваших дітей!
показати весь коментар
23.01.2022 20:05 Відповісти
Почему блевотина ссыться своей тряпки?
показати весь коментар
23.01.2022 20:10 Відповісти
про 80 000 тебе Кисель с Помётом рассказали,фуфайка дырявая? Кстати,ОРДЛО-это менее 1\3 территории Донбасса,это к вопросу о котлах.
показати весь коментар
23.01.2022 20:23 Відповісти
У вірменії президент - це такий само "весільний хєнєрал" як і в Італії та багатьох інших країнах із парламентсько - президентською формою управління. А по суті нічого від тієї відставки не зміниться: вірменія як була - так і залишиться улусом кацапо-хуйлівської орди..
показати весь коментар
23.01.2022 20:09 Відповісти
ОДКБ назначила его директором рынка в Алмате
показати весь коментар
23.01.2022 20:55 Відповісти
може зельц підтримає "флешмоб"
показати весь коментар
23.01.2022 21:36 Відповісти
А давайте чуть-чуть посчитаем. Россия так уже всех **********, что будут ее убирать. Или полностью, или загонять в каменный век, к Афганистану в соседи. И в этот момент карлику будет насрать на весь это одекабе. Сколько продержится армия Армении против армии Азербайджана? Дня три. И будет полностью возвращен Карабах, и коридор в Нахичевань. Вслед за этим произойдет полная потеря управляемости в Армении. Ну Пашиняна явно повесят. Остальные хлебнут гражданской войны по полной. И Армения вольется в братский союз народов каменного века.

А вот чел это понял и решил сделать ноги. Ну не красавчик?!!!
показати весь коментар
23.01.2022 21:45 Відповісти
Отставка эта связана, в первую очередь, не с Укаиной, а с армянским контингентом в Казахстане. Сам Саркисян имеет( имел) гражданство Великобритании и сам по себе очень прозападный. Он был против посылки армян в Казахстан, но никак не мог на это повлиять. Из-за этого он и ушел.
показати весь коментар
24.01.2022 08:11 Відповісти
 
 