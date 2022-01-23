РУС
Новости
Президент Армении Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это совершенно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Он отметил, что "президент не располагает необходимыми инструментами, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Читайте также: Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении

Проститутка Пашинян продолжит дело...
23.01.2022 18:27 Ответить
23.01.2022 19:05 Ответить
Щоб ще наше чучело подало у відставку, просто мрія
23.01.2022 18:32 Ответить
23.01.2022 18:27 Ответить
Зеленський також має подати в відставку, якщо буде наступ кацапів як в 14 році, а президентом буде цей членограй то він відразу здасть Україну та побіжить до ***** проситись стати губернатором малорсії
23.01.2022 18:47 Ответить
Харьков , в своей башке 🤢🦠отдал под оккупацию
23.01.2022 19:25 Ответить
Если президент будет сдавать Украину его уберут украинцы и уже не в тюрьму. Поэтому ему лучше уже сегодня подать в отставку, так как любой психически нормальный человек видит , что он не справляется со своей должностью, так как слабоумный и курит.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:39 Ответить
23.01.2022 18:55 Ответить
23.01.2022 18:59 Ответить
Хай спочатку поміняє памперси.
23.01.2022 19:03 Ответить
Я так розумію - Путін вирішив разом з білорусами і вірмен взять в "подєльніки" при нападі на Україну А Саркісян не захотів у цьому брудниться - бо розпорядження про направлення військ йому як головновомандувачу підписувать От і "умив руки"
23.01.2022 20:00 Ответить
Это сатирический аккаунт в Твиттере) Типа пишут историю будущего) Да и этот валадимир, по предыдущим коментам, сильно на козломордого смахивает)
23.01.2022 20:47 Ответить
Та щось не помічав "козломордість" (може - просто погано придивлявся?) А стосовно Саркісяна - так наче я непогано "прогнозував" останнім часом - частенько прогнози справджувалися
23.01.2022 20:59 Ответить
Так никто же не отрицает, что такой вариант развития событий возможен. Просто здесь это подано как уже состоявшийся факт, хотя Пашинян ничего такого ЕЩЕ не говорил)
23.01.2022 21:18 Ответить
Я зробив висновок не по посту "Валадіміра" а по темі статті Подумай сам - країна пережила війну програла її втратила території яка вважала своїми - а Саркісян витримав і нікуди не "рипався" Потім був Казахстан де вірмен використали як "подєльніків" А тепер скажи - "Що ж таке могло статься якщо без будь-яких ЧП у Вірменії Саркісян різко подав у відставку?" Враховуючи що в Кремлі "злетіли з катушок" стосовно війни проти УКраїни - відповідь одна: вірмен хочуть "кров"ю пов"язать" в Україні А враховуючи що основну масу вірмен в Україні лише "терплять" але недолюблюють подумай які будуть наслідки коли вірменські військові прийдуть в Україну в обозі з кацапами!
23.01.2022 21:29 Ответить
Так я и не отрицаю, что такой вариант событий возможен и что кацапы требуют от армян этого... Поддадутся они или нет, это уже от них зависит, как и судьба армян в Украине.
23.01.2022 21:49 Ответить
та нє, схоже, що після справи з Казахстаном що у Саркісяна що у Пашиняна втрачена будь-яка повага з боку співітчизніків. от вони і вирішили не розхитувати власний човен
23.01.2022 22:30 Ответить
Не бачу логіки
23.01.2022 22:36 Ответить
23.01.2022 18:32 Ответить
І що ти будеш робити без президента у цей час? Вибори проводити під час того, як навкруги стоїть овер 100к козломордих? Неадеква
23.01.2022 18:34 Ответить
А якщо вони будуть стояти ще три роки. Чи взагалі базу там зроблять. Нам вибори взагалі не проводити?
23.01.2022 18:38 Ответить
Есть ИО..
23.01.2022 18:47 Ответить
да у нас и тау одни ишаки , только и слышно ИО
23.01.2022 19:06 Ответить
Если яйца зажать в тиски проговорят то что нужно...но лучше прижать крышку рояля ..так с усилием... ИА ИА ИИААААаааа!!! Атставка!!!!!
23.01.2022 19:30 Ответить
Стефанчук? Я вас прошу...
23.01.2022 19:07 Ответить
Это ширма...сам по себе он ничего не проблеет...
23.01.2022 19:32 Ответить
Таке вже було. Пороха було обрано вже після початку війни з рашкою.
23.01.2022 18:48 Ответить
Правда тоді Пастор був головою ВР, а не Стефанчук
23.01.2022 19:08 Ответить
Когда был избран Пастор? Главное нынешним не дать разбежаться, чтобы избрали кого нужно)
23.01.2022 20:09 Ответить
Це треба було робити Порошенку! Нагнітання війни і вибори - змусили зелохів отаке вибрати!!
23.01.2022 18:48 Ответить
тануна... наоборот,игнорирование войны и просмотр сватов
23.01.2022 19:04 Ответить
Ну и как? Помогло? Война закончилась, зелох?
23.01.2022 19:11 Ответить
Ти навіщо вставило у зверненні до мене "зелох"? Чи ти мій коментар не зрозуміло, бо він українською мовою написаний? Тоді шукай інші ресурси, мураєва наприклад. Він точно тобі підійде по твоєму рівню української та й як президент
23.01.2022 19:32 Ответить
А Шуфрич і Медведчук теж говорить українською вміють! А вони навіть гірші "зелохів" Так тебе "ригом" називать? Ті теж кричать про "нагнітання війни Порошенком"!!!
23.01.2022 19:45 Ответить
Ахахах, де я написав про нагнітання війни САМЕ Порошенком?! Може треба навчитися читати усю стрічку коментів, а вже потім їх писати?!
23.01.2022 20:21 Ответить
"Нагнітання війни і вибори - змусили зелохів отаке вибрати"!! ОЦЕ написав Я?!!!
23.01.2022 20:25 Ответить
Виходячи з цієї логіки - вибори теж Порошенко влаштовує?
23.01.2022 20:26 Ответить
Та вам як не зроби - все у голови низько!
23.01.2022 20:27 Ответить
Блін, як же вибори до Пороха узагалі відбувалися?! Як до нього в Україні обиралися президенти?! Вони десь побачали зв'язок з нагнітанням, але не з виборами як такими
23.01.2022 20:30 Ответить
Він не тільки вибори влаштовує,а ще й війни виграє,і безвіз влаштував і томоса придбав і мудачуку держнафтопровід подарував і все сам.Країні потрібен порох, а не литвин.
23.01.2022 21:04 Ответить
Весь ответ в твоих ответах и вопросах) И очень жаль что ты этого не понимаешь... Ты сам заявил про "Нагнітання війни" Порохом. Ведь для тебя в войне виновен Порох, а не *****... Так кто ты? Рыг? Зелох? Во втором туре вы были одной компашкой, так что какаяразница) До речі, а яке у тебе утворення?)
23.01.2022 20:19 Ответить
Читати навчись українською або перекладач використовуй
23.01.2022 20:22 Ответить
Ну я українською тобою написане прочитав - щось змінилося?
23.01.2022 20:28 Ответить
Та ти і сам її не розумієш. Десь у другому реченні Пороха побачило. Напевно гугл перекладач, при перекладі на російську, Порошенка впихнув, тому ви тут так і біситеся
23.01.2022 20:32 Ответить
Научись сначала мысли свои верно излагать, тогда не будешь попадать в такие ситуации) Так ты так и не развил свою мысль) Так что там должен был делать Порох?)
23.01.2022 20:56 Ответить
Аууу)
23.01.2022 21:19 Ответить
Ну так що в тебе з утворенням?)
23.01.2022 20:58 Ответить
а де ти бачив президента?
зараз и.о. презЕдент - якесь добануте недоразумение, яке під час війни - шляється по курортам та сейшелам.. по 215 днів на 2 роки..
А коли воно в Україні - то його хвилює виключно велике крадівництво та офшори..
для зебілів - відосики про шаурму, олімпіаду та шашлики

п.с. тим паче - ми не кацапи, щоб без "хозяїна" - не знали що робити..
23.01.2022 18:53 Ответить
Труселя - червоні!
23.01.2022 19:14 Ответить
А шо з таким президентом робити у такий час?
23.01.2022 19:06 Ответить
з чого би раптом Беня і єрмак його б відпустили б?
23.01.2022 18:36 Ответить
Мы тоже не против,чтоб ваше уйло подало в отставку
23.01.2022 18:50 Ответить
наш скорее сьест стакан после коктейля, чем
23.01.2022 18:32 Ответить
А хто ж тоді вчергове відкриватиме недобудований міст у Запоріжжі?
23.01.2022 18:38 Ответить
Это мост-авианосец ?
А где ангар с самолётами ?
23.01.2022 18:52 Ответить
воно вже попіарилось, відосик зняло - можно на рік забути про будівництво..
23.01.2022 18:57 Ответить
Той міст можливо добудують до кінця цього року, і він знову зможе його відкрити )
До того часу першу половину доведеться ремонтувати.
Ще відкривати і відкривати його
23.01.2022 19:03 Ответить
23.01.2022 19:05 Ответить
Метод работы у него таков - решать вопросы "посередине", по половинке.
23.01.2022 19:40 Ответить
А шо відкривала тоді сопля?
23.01.2022 19:09 Ответить
А йому "какая разница"!
23.01.2022 19:44 Ответить
Это наш Авиньон? ППЦ! Это ж надо уметь пиариться на позоре.
23.01.2022 19:15 Ответить
У них был президент?😁
23.01.2022 18:35 Ответить
Это там Мурзик всех н...й посылал?
23.01.2022 18:44 Ответить
після того, як ***** його набутилив з ОДКБ?
23.01.2022 18:42 Ответить
Не виключено що "попросив" Великий СІ, пішов капом-відбувайлом замість карликового ПУ.
23.01.2022 19:33 Ответить
Пашинян тоже должен это сделать, после его участия в "операции" ОДКБ против Казахстана .
23.01.2022 19:11 Ответить
почему? все поступки армян как раз вкладываются в конву "армянской совести"-это когда у народа нет представления о чести и справедливости.один факт-население армении это более чем на 97 процентов армяне.
23.01.2022 19:23 Ответить
Согласно наиболее распространённой версии, Иуда Искариот удавился на осине или на бузине, по другим поверьям, Иуда хотел повеситься на берёзе, и она от страха побелела; в Польше считают также, что Иуда повесился на рябине. Кровь Иуды Искариота попала на ольху, поэтому её древесина имеет красноватый цвет.
23.01.2022 19:14 Ответить
Ружья почистил?
23.01.2022 19:35 Ответить
Застрелиться
23.01.2022 19:40 Ответить
Где ж вы раньше были со своими чипсами? Русские вторглись в Украины ещё в конце февраля 2014 года.
23.01.2022 19:37 Ответить
Ждемо коли ті чіпси тобі поперек горла стануть!
23.01.2022 19:50 Ответить
У вас - кацапів , щось святе є? Чи вас не матері народжують , а вовчиці? Так і вони ж своїх дітей жаліють Адже ми заради "хотєлок" "кремлівських старців" будемо змушені убивать ваших дітей!
23.01.2022 20:05 Ответить
Почему блевотина ссыться своей тряпки?
23.01.2022 20:10 Ответить
про 80 000 тебе Кисель с Помётом рассказали,фуфайка дырявая? Кстати,ОРДЛО-это менее 1\3 территории Донбасса,это к вопросу о котлах.
23.01.2022 20:23 Ответить
У вірменії президент - це такий само "весільний хєнєрал" як і в Італії та багатьох інших країнах із парламентсько - президентською формою управління. А по суті нічого від тієї відставки не зміниться: вірменія як була - так і залишиться улусом кацапо-хуйлівської орди..
23.01.2022 20:09 Ответить
ОДКБ назначила его директором рынка в Алмате
23.01.2022 20:55 Ответить
може зельц підтримає "флешмоб"
23.01.2022 21:36 Ответить
А давайте чуть-чуть посчитаем. Россия так уже всех **********, что будут ее убирать. Или полностью, или загонять в каменный век, к Афганистану в соседи. И в этот момент карлику будет насрать на весь это одекабе. Сколько продержится армия Армении против армии Азербайджана? Дня три. И будет полностью возвращен Карабах, и коридор в Нахичевань. Вслед за этим произойдет полная потеря управляемости в Армении. Ну Пашиняна явно повесят. Остальные хлебнут гражданской войны по полной. И Армения вольется в братский союз народов каменного века.

А вот чел это понял и решил сделать ноги. Ну не красавчик?!!!
23.01.2022 21:45 Ответить
Отставка эта связана, в первую очередь, не с Укаиной, а с армянским контингентом в Казахстане. Сам Саркисян имеет( имел) гражданство Великобритании и сам по себе очень прозападный. Он был против посылки армян в Казахстан, но никак не мог на это повлиять. Из-за этого он и ушел.
24.01.2022 08:11 Ответить
 
 