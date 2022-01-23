Президент Армении Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.

"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это совершенно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Он отметил, что "президент не располагает необходимыми инструментами, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

