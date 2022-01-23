Президент Армении Саркисян подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.
"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это совершенно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Он отметил, что "президент не располагает необходимыми инструментами, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".
Топ комментарии
+24 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.01.2022 18:27 Ответить Ссылка
+20 Гыг с Вами
показать весь комментарий23.01.2022 19:05 Ответить Ссылка
+19 krot_lub
показать весь комментарий23.01.2022 18:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз и.о. презЕдент - якесь добануте недоразумение, яке під час війни - шляється по курортам та сейшелам.. по 215 днів на 2 роки..
А коли воно в Україні - то його хвилює виключно велике крадівництво та офшори..
для зебілів - відосики про шаурму, олімпіаду та шашлики
п.с. тим паче - ми не кацапи, щоб без "хозяїна" - не знали що робити..
А где ангар с самолётами ?
До того часу першу половину доведеться ремонтувати.
Ще відкривати і відкривати його
А вот чел это понял и решил сделать ноги. Ну не красавчик?!!!