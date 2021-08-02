Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Его выдвинула правящая партия "Гражданский договор" в первый день работы нового парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

У Пашиняна есть 15 дней на то, чтобы сформировать кабинет министров. Претендентов должны утвердить депутаты. СМИ пишут, что у Пашиняна вряд ли возникнут сложности, так как его сторонники получили две трети мест в новом парламенте.

Представители оппозиции пришли на заседание парламента в майках с надписью "политзаключенные" и фотографиями оппозиционеров, которых арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Оппоненты правящей партии считают их преследование политическим.

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Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.

До этого он объявил досрочные выборы. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера.

Выборы прошли 20 июня. Подсчет голосов показал победу партии Пашиняна.

Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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