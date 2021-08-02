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Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении

Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром. Его выдвинула правящая партия "Гражданский договор" в первый день работы нового парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

У Пашиняна есть 15 дней на то, чтобы сформировать кабинет министров. Претендентов должны утвердить депутаты. СМИ пишут, что у Пашиняна вряд ли возникнут сложности, так как его сторонники получили две трети мест в новом парламенте.

Представители оппозиции пришли на заседание парламента в майках с надписью "политзаключенные" и фотографиями оппозиционеров, которых арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Оппоненты правящей партии считают их преследование политическим.

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Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.

До этого он объявил досрочные выборы. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера.

Выборы прошли 20 июня. Подсчет голосов показал победу партии Пашиняна.

Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Также читайте: В новом парламенте Армении у партии Пашиняна будет 71 мандат, у остальных - 36, - ЦИК

Автор: 

Армения (829) премьер (1476) Саркисян Армен (17) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+4
Пашинян проєвропейська людина
він зараз як українські патріоти в часи совка, офіційно погоджується з московітами і тихо гне свою лінію
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02.08.2021 17:08
+2
Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении - Цензор.НЕТ 3032
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02.08.2021 16:40
+2
Арменам в любом случае далеко до наших харьковчан. Если бы на выборах мера сейчас зарегестрировали бы покойного Гепу, то Кернес бы выиграл выборы
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02.08.2021 16:57
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А-ха-ха-ха-ха!!! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!
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02.08.2021 16:31 Ответить
І знову: "Карабахнаш"?!
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02.08.2021 16:33 Ответить
Зачем смеётесь? Может им правится сам процесс...
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02.08.2021 16:40 Ответить
Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении - Цензор.НЕТ 3032
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02.08.2021 16:40 Ответить
Арменам в любом случае далеко до наших харьковчан. Если бы на выборах мера сейчас зарегестрировали бы покойного Гепу, то Кернес бы выиграл выборы
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02.08.2021 16:57 Ответить
шило на мило
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02.08.2021 16:42 Ответить
Почему в Иреванском ханстве( 1862г.пер.99%одэры.) проводят выборы арабохайи ,чья историческая Родина арабистан????
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02.08.2021 16:43 Ответить
И это после поражения. Молодцы армяне!
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02.08.2021 16:50 Ответить
Мы со своими кукловодами не разберемся никак , а у ар так фиолетово! Со своей свободой и демократией не знаем что делать и куда запхнуть, а тут карабах в головах....
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02.08.2021 16:50 Ответить
Пашинян проєвропейська людина
він зараз як українські патріоти в часи совка, офіційно погоджується з московітами і тихо гне свою лінію
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02.08.2021 17:08 Ответить
Пони бегают по кругу...
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02.08.2021 17:41 Ответить
Да он просто непотопляемый. И война ему нипочем, и утрата территорий, и вата местная недовольная.
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02.08.2021 18:49 Ответить
Пашинян ведет Армению в Европу. Армяне понимают что их будущее только в Европе.
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02.08.2021 19:08 Ответить
 
 