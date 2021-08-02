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Новини
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Пашинян знову офіційно став прем'єр-міністром Вірменії

Пашинян знову офіційно став прем'єр-міністром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром. Його висунула правляча партія "Громадський договір" у перший день роботи нового парламенту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Пашиняна є 15 днів на те, щоб сформувати кабінет міністрів. Претендентів повинні затвердити депутати. ЗМІ пишуть, що в Пашиняна навряд чи виникнуть складності, оскільки його прихильники отримали дві третини місць у новому парламенті.

Представники опозиції прийшли на засідання парламенту в майках з написом "політв'язні" та фотографіями опозиціонерів, яких заарештували за звинуваченням у зловживанні повноваженнями. Опоненти правлячої партії вважають їх переслідування політичним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана

Нагадаємо, 25 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку.

До цього він оголосив дострокові вибори. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо голова уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра.

Вибори пройшли 20 червня. Підрахунок голосів показав перемогу партії Пашиняна.

Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Также читайте: В новом парламенте Армении у партии Пашиняна будет 71 мандат, у остальных - 36, - ЦИК

Вірменія (738) прем’єр (297) Саркісян Армен (18) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+4
Пашинян проєвропейська людина
він зараз як українські патріоти в часи совка, офіційно погоджується з московітами і тихо гне свою лінію
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02.08.2021 17:08
+2
Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении - Цензор.НЕТ 3032
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02.08.2021 16:40
+2
Арменам в любом случае далеко до наших харьковчан. Если бы на выборах мера сейчас зарегестрировали бы покойного Гепу, то Кернес бы выиграл выборы
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02.08.2021 16:57
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А-ха-ха-ха-ха!!! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!
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02.08.2021 16:31 Відповісти
І знову: "Карабахнаш"?!
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02.08.2021 16:33 Відповісти
Зачем смеётесь? Может им правится сам процесс...
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02.08.2021 16:40 Відповісти
Пашинян снова официально стал премьер-министром Армении - Цензор.НЕТ 3032
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02.08.2021 16:40 Відповісти
Арменам в любом случае далеко до наших харьковчан. Если бы на выборах мера сейчас зарегестрировали бы покойного Гепу, то Кернес бы выиграл выборы
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02.08.2021 16:57 Відповісти
шило на мило
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02.08.2021 16:42 Відповісти
Почему в Иреванском ханстве( 1862г.пер.99%одэры.) проводят выборы арабохайи ,чья историческая Родина арабистан????
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02.08.2021 16:43 Відповісти
И это после поражения. Молодцы армяне!
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02.08.2021 16:50 Відповісти
Мы со своими кукловодами не разберемся никак , а у ар так фиолетово! Со своей свободой и демократией не знаем что делать и куда запхнуть, а тут карабах в головах....
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02.08.2021 16:50 Відповісти
Пашинян проєвропейська людина
він зараз як українські патріоти в часи совка, офіційно погоджується з московітами і тихо гне свою лінію
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02.08.2021 17:08 Відповісти
Пони бегают по кругу...
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02.08.2021 17:41 Відповісти
Да он просто непотопляемый. И война ему нипочем, и утрата территорий, и вата местная недовольная.
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02.08.2021 18:49 Відповісти
Пашинян ведет Армению в Европу. Армяне понимают что их будущее только в Европе.
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02.08.2021 19:08 Відповісти
 
 