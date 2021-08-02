Пашинян знову офіційно став прем'єр-міністром Вірменії
Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром. Його висунула правляча партія "Громадський договір" у перший день роботи нового парламенту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У Пашиняна є 15 днів на те, щоб сформувати кабінет міністрів. Претендентів повинні затвердити депутати. ЗМІ пишуть, що в Пашиняна навряд чи виникнуть складності, оскільки його прихильники отримали дві третини місць у новому парламенті.
Представники опозиції прийшли на засідання парламенту в майках з написом "політв'язні" та фотографіями опозиціонерів, яких заарештували за звинуваченням у зловживанні повноваженнями. Опоненти правлячої партії вважають їх переслідування політичним.
Нагадаємо, 25 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про свою відставку.
До цього він оголосив дострокові вибори. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів потрібно розпустити парламент. Це можливо, якщо голова уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра.
Вибори пройшли 20 червня. Підрахунок голосів показав перемогу партії Пашиняна.
Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.
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він зараз як українські патріоти в часи совка, офіційно погоджується з московітами і тихо гне свою лінію