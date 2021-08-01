В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана вечером 31 июля обстреляли автомобиль ВС Армении тылового обеспечения на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Минобороны Армении, передает Цензор.НЕТ.
"31 июля с 18:10 до 18:50 ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию, обстреляв армянские позиции, расположенные на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы. В частности, прицельный огонь был открыт по автомобилю тылового обеспечения, перевозящему питание, который был серьезно поврежден", - заявили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве отметили, что после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.
"По состоянию на 22:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений ВС Армении", - отметили в Минобороны.
Напомним, 14 июля обострилась обстановка на границе Армении на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.
Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.
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а може и да.
Что интересно, установлен он на месте снесенного бюста Кузьмы Апатова, который сначала у Батьки Махно служил, потом в красные подался... А я на тот бюст, пионером, металлолом собирал. А потом, когда работал в пароходстве, то обнаружил старые ведомости з/платы, из которых следовало, что все экипажи судов бабло сдавали на этот бюст. А ещё потом оказалось что металлурги тоже сдавали бабло.
Короче: этот бюст, наверное, можно было из золота сваять.
Ну, да! Вот и сам хачкар:
Взагалі та війна Вірменії з Азербайджаном винесла багато бруду найдревнішої нації. Вони у 90-ті перед обміном полонених чи то заручників під приводом лікування вводили бензин у вени, і той вилікуваний азербайджанець уже помирав після обміну. Це такий вірменський винахід.
Доречі, офіційно про тортури вірмен - http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181 http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181