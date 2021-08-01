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В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана

В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана вечером 31 июля обстреляли автомобиль ВС Армении тылового обеспечения на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Минобороны Армении, передает Цензор.НЕТ.

"31 июля с 18:10 до 18:50 ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию, обстреляв армянские позиции, расположенные на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы. В частности, прицельный огонь был открыт по автомобилю тылового обеспечения, перевозящему питание, который был серьезно поврежден", - заявили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

"По состоянию на 22:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений ВС Армении", - отметили в Минобороны.

Напомним, 14 июля обострилась обстановка на границе Армении на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе Армении и Азербайджана - перестрелка: 1 человек погиб, 3 ранены

Автор: 

Азербайджан (790) Армения (829)


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Топ комментарии
+10
армяне заскучали за Байрактрами?
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01.08.2021 01:48
+8
фу-фу-фу, что-то кацапами там запахло.
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01.08.2021 01:47
+8
та легко! Немного продвинуть ненавидящих московию офицеров в вверх - жестко карать за сопли по поводу срср и кацапии -и - вуаля! we received finished
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01.08.2021 03:04
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фу-фу-фу, что-то кацапами там запахло.
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01.08.2021 01:47 Ответить
армяне заскучали за Байрактрами?
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01.08.2021 01:48 Ответить
так за азейбаржанцами с Турцией не заржавеет...
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01.08.2021 01:51 Ответить
так ты же тормоз - к чему удивлялова?
делай себе скидку и не грузи никого...
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01.08.2021 02:49 Ответить
Розовый флаг - иди , победи себя в 90-х, научись за свой треп отвечать!
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01.08.2021 02:59 Ответить
Отличные там миротворцы, когда уже все поймут что рашка не миротворцы, рашка агрессор
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01.08.2021 02:18 Ответить
хотел бы я такого союзника как Турция видеть за плечами Украины.
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01.08.2021 02:59 Ответить
та легко! Немного продвинуть ненавидящих московию офицеров в вверх - жестко карать за сопли по поводу срср и кацапии -и - вуаля! we received finished
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01.08.2021 03:04 Ответить
ну так делайте, родные, делайте уже шо то...
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01.08.2021 03:08 Ответить
пока зебил у власти, не реально.
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01.08.2021 03:08 Ответить
ну ошиблись вы, ну не додумали, но всегда есть откат назад - не я не о Майдане......
а може и да.
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01.08.2021 03:16 Ответить
капелька... потом еще капелька........
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01.08.2021 03:22 Ответить
очень хочется дожить на когда ети капельки соберуться в стакан.
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01.08.2021 03:25 Ответить
а даже если не дожить, но знать - Украина никогда больше не будет под кацапией...
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01.08.2021 03:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g5wlBqWSgxk
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01.08.2021 03:40 Ответить
В Мариуполе странный памятный знак появился- хачкар. Вот именно так и называется. Цитирую: "На мариупольском хачкаре написано «Пам'яті невинних жертв вірменського та українського народів» на украинском и армянском языках."(с).
Что интересно, установлен он на месте снесенного бюста Кузьмы Апатова, который сначала у Батьки Махно служил, потом в красные подался... А я на тот бюст, пионером, металлолом собирал. А потом, когда работал в пароходстве, то обнаружил старые ведомости з/платы, из которых следовало, что все экипажи судов бабло сдавали на этот бюст. А ещё потом оказалось что металлурги тоже сдавали бабло.
Короче: этот бюст, наверное, можно было из золота сваять.
Ну, да! Вот и сам хачкар:

В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана - Цензор.НЕТ 7531
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01.08.2021 05:44 Ответить
От це тепер для вірмен буде приводом, що Маріуполь - то одвічна вірменська земля, і вони там захочуть організувати Арцах.
Взагалі та війна Вірменії з Азербайджаном винесла багато бруду найдревнішої нації. Вони у 90-ті перед обміном полонених чи то заручників під приводом лікування вводили бензин у вени, і той вилікуваний азербайджанець уже помирав після обміну. Це такий вірменський винахід.
Доречі, офіційно про тортури вірмен - http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181 http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181
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01.08.2021 08:54 Ответить
 
 