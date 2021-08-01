В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана вечером 31 июля обстреляли автомобиль ВС Армении тылового обеспечения на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Минобороны Армении, передает Цензор.НЕТ.

"31 июля с 18:10 до 18:50 ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию, обстреляв армянские позиции, расположенные на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы. В частности, прицельный огонь был открыт по автомобилю тылового обеспечения, перевозящему питание, который был серьезно поврежден", - заявили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

"По состоянию на 22:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений ВС Армении", - отметили в Минобороны.

Напомним, 14 июля обострилась обстановка на границе Армении на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе Армении и Азербайджана - перестрелка: 1 человек погиб, 3 ранены