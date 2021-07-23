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На границе Армении и Азербайджана - перестрелка: 1 человек погиб, 3 ранены

На границе Армении и Азербайджана - перестрелка: 1 человек погиб, 3 ранены

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о перестрелке на границе, в результате которой получили ранения трое армянских военнослужащих и погиб один военный Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокации и отрицают, что первыми открыли огонь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

В Минобороны Армении заявили, что инцидент произошел 23 июля около 17:00 и назвали его провокацией. "Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянских позициях на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

При этом, добавляет Минобороны Армении, перед тем была слышна стрельба между азербайджанскими позициями. "Тот факт, что Минобороны Азербайджана вспоминает в своем заявлении о гибели своего солдата в результате открытия огня армянской стороной, говорит сам за себя. Минобороны Республики Армения заявляет, что ответные меры не применялись до того момента, когда военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям", - отметили в ведомстве.

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Сообщается, что в результате огня с азербайджанских позиций трое армянских солдат получили огнестрельные ранения, угрозы для их жизни нет.

Минобороны Азербайджана утверждает, что инцидент произошел около 16-00.

"23 июля примерно в 16-00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы", - заявили в ведомстве.

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Сообщается, что от выстрела снайпера со стороны противника погиб военный Азербайджана.

Минобороны Азербайджана обвиняет Ереван в попытке таким образом обострить ситуацию и заявляет, что "вся ответственность за провокацию лежит на Армении".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829)


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Топ комментарии
+10
Очень надеюсь что трое армянских военнослужащих в итоге окажутся руцькми ихтамнетами. И тогда будет очень печально что только ранили
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23.07.2021 20:26 Ответить
+8
кацапские "миротворцы" начали стрельбу
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23.07.2021 20:34 Ответить
+7
шкода що кацапи не загинули ...
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23.07.2021 20:27 Ответить
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В общем, армяне сильно хотят вернуть те оставшиеся 5% территорий, которые они заняли не законно.
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23.07.2021 20:25 Ответить
Очень надеюсь что трое армянских военнослужащих в итоге окажутся руцькми ихтамнетами. И тогда будет очень печально что только ранили
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23.07.2021 20:26 Ответить
Теоретически, как это ни цинично звучит, но раненые оказывают намного большую нагрузку на ресурсы чем убитые. Раненого надо извлечь из под обстрела, быстро транспортировать до госпиталя, лечить, потом, если он выжил и остался инвалидом - государству содержать. Все эти транспортировки и лечения занимают других людей, транспорт, медикаменты. Убитому это всё уже не надо.
Так что убитый ихтамнет тихонько кормит червячков в лесопосадке, а безногий ихтамнет является отличной антивоенной иллюстрацией (особенно учитывая как рашка беспокоится за своих отработанных ванек).
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23.07.2021 23:56 Ответить
Вы это только нашим войнам не говорите. Ибо, как это не цинично звучит, могут быть последствия... для вас
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24.07.2021 00:08 Ответить
вы думаете, что наши воины такие тупые, что не знают прописных истин?
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24.07.2021 00:11 Ответить
тогда, по вашей логике, Зеленский просто умничка, что оставил в поле умирать раненого сержанта Журавля. Так?
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24.07.2021 03:36 Ответить
нет конечно. разве я где-то писал, что не надо выносить и лечить раненых? Прекратите истеричить и приписывать мне то, что я не писал.
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24.07.2021 11:40 Ответить
Да у тебя не истерика, а понос. Короче, вали на хрен, моральный недоделок со своей двойной "философией."
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24.07.2021 11:42 Ответить
Ну ты и тупой . Причём тут двойная философия? Ты чегото сам себе напридумывал, тут же на это обиделся, надул губки и включил истерику. Перечитай ещё раз внимательно всё то, что я написал и ты не найдёшь ничего из того, что ты мне приписываешь . Хотя если у тебя трудности с пониманием прочитанного, тогда можешь не читать а истеричить дальше
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24.07.2021 11:47 Ответить
шкода що кацапи не загинули ...
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23.07.2021 20:27 Ответить
вломили им знатно, но армяне не были бы армянами если бы нож за спиной не держали
они чуть Пашиняна не посадили на бутылку, требуя продолжения войны. это в пропорции если бы у нас погибло 30тыс. солдат за месяц - надо им тот карабах такой ценой?
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23.07.2021 20:32 Ответить
кацапские "миротворцы" начали стрельбу
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23.07.2021 20:34 Ответить
Похоже, азеры готовятся отодрать армяшек ещё раз ...
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23.07.2021 20:38 Ответить
обовъязково
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23.07.2021 21:42 Ответить
Храни, Аллах, жизнь и здоровье тех, кто воюет за СВОЮ землю!
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23.07.2021 21:22 Ответить
а кто стрелял? Так это ж местные...
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23.07.2021 21:38 Ответить
Украинцы! Чтоб вы дошли до китайской границы!
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23.07.2021 23:46 Ответить
Карабах это первый эксперимент создания кластеров локальных межнациональных войнушек
от высшего руководства совка когда какаята его часть врубила что распад неизбежен.... логи
ка тут простая - пакрыть бывшие нац.колонии метрополии военными локальными конфликта
ми дабы исключить возможность поглощения их заподом..... жаль что умные и хитрые армяне
до сих пор не понимают как их надурили.........
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24.07.2021 07:59 Ответить
 
 