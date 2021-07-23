На границе Армении и Азербайджана - перестрелка: 1 человек погиб, 3 ранены

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявили о перестрелке на границе, в результате которой получили ранения трое армянских военнослужащих и погиб один военный Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокации и отрицают, что первыми открыли огонь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ЕП".

В Минобороны Армении заявили, что инцидент произошел 23 июля около 17:00 и назвали его провокацией. "Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянских позициях на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

При этом, добавляет Минобороны Армении, перед тем была слышна стрельба между азербайджанскими позициями. "Тот факт, что Минобороны Азербайджана вспоминает в своем заявлении о гибели своего солдата в результате открытия огня армянской стороной, говорит сам за себя. Минобороны Республики Армения заявляет, что ответные меры не применялись до того момента, когда военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям", - отметили в ведомстве.

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Сообщается, что в результате огня с азербайджанских позиций трое армянских солдат получили огнестрельные ранения, угрозы для их жизни нет.

Минобороны Азербайджана утверждает, что инцидент произошел около 16-00.

"23 июля примерно в 16-00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы", - заявили в ведомстве.

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Сообщается, что от выстрела снайпера со стороны противника погиб военный Азербайджана.

Минобороны Азербайджана обвиняет Ереван в попытке таким образом обострить ситуацию и заявляет, что "вся ответственность за провокацию лежит на Армении".